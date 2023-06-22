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На мемориале в Хабаровске увековечат имена еще пяти Героев Советского Союза - РИА Новости, 22.06.2023
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06:43 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/khabarovsk-1879705955.html
На мемориале в Хабаровске увековечат имена еще пяти Героев Советского Союза
На мемориале в Хабаровске увековечат имена еще пяти Героев Советского Союза - РИА Новости, 22.06.2023
На мемориале в Хабаровске увековечат имена еще пяти Героев Советского Союза
Имена еще пяти Героев Советского Союза увековечат на мемориальном комплексе в центре Хабаровска, сообщил зампред правительства Хабаровского края по социальным... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T06:43
2023-06-22T06:43
хабаровск
хабаровский край
евгений никонов
михаил дегтярев
общество
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ХАБАРОВСК, 22 июн - РИА Новости. Имена еще пяти Героев Советского Союза увековечат на мемориальном комплексе в центре Хабаровска, сообщил зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов. "На пилоне Мемориального комплекса площади Славы будут увековечены имена еще пяти Героев Советского Союза. Исследовательскую работу провела рабочая группа правительства края по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества", - написал Никонов в своем телеграм-канале.Зампред перечислил всех поименно. Это рядовой Токарский Василий Семёнович (родился в селе Троицком, прошел всю войну, участник Сталинградской битвы); курсант Харитонов Иван Павлович (до войны работал на хабаровском заводе имени Кирова, призван на фронт в 1942 году, участник Сталинградской битвы, погиб через три месяца после призыва); рядовой Крот Александр Леонтьевич (призван Хабаровским РВК в августе 1941-го, погиб в декабре 1942-го на Ржевской дуге. Останки нашел ярославский поисковой отряд "Малая родина" в урочище Огибалово. Перезахоронен в братской могиле в Тверской области); сержант Логвиненко Митрофан Константинович (хабаровчанин, работал на железной дороге, погиб в бою); Бондарь Михаил Игнатьевич (родом из села Верхняя Эконь. Призван в 1942 году, пять раз был ранен, но возвращался на фронт). В День памяти и скорби в регионе проходит ряд мероприятий: патриотические концерты, выставки, акции памяти и многое другое. Губернатор Михаил Дегтярев в четверг почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны, приняв участие в поминальном богослужении в Спасо-Преображенском кафедральном соборе и возложив цветы к Вечному огню на площади Славы в краевом центре. "Более 100 тысяч жителей Хабаровского края ушли на фронт, 47 тысяч не вернулись с полей сражений. 22 июня 1941 года - дата, которая отзывается болью в сердце каждого жителя нашей страны", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале после.
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хабаровск, хабаровский край, евгений никонов, михаил дегтярев, общество
Хабаровск, Хабаровский край, Евгений Никонов, Михаил Дегтярев, Общество
На мемориале в Хабаровске увековечат имена еще пяти Героев Советского Союза

Имена еще пяти Героев Советского Союза увековечат на мемориале в центре Хабаровска

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на центральный район Хабаровска
Вид на центральный район Хабаровска - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на центральный район Хабаровска. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 22 июн - РИА Новости. Имена еще пяти Героев Советского Союза увековечат на мемориальном комплексе в центре Хабаровска, сообщил зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.
"На пилоне Мемориального комплекса площади Славы будут увековечены имена еще пяти Героев Советского Союза. Исследовательскую работу провела рабочая группа правительства края по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества", - написал Никонов в своем телеграм-канале.
Зампред перечислил всех поименно. Это рядовой Токарский Василий Семёнович (родился в селе Троицком, прошел всю войну, участник Сталинградской битвы); курсант Харитонов Иван Павлович (до войны работал на хабаровском заводе имени Кирова, призван на фронт в 1942 году, участник Сталинградской битвы, погиб через три месяца после призыва); рядовой Крот Александр Леонтьевич (призван Хабаровским РВК в августе 1941-го, погиб в декабре 1942-го на Ржевской дуге. Останки нашел ярославский поисковой отряд "Малая родина" в урочище Огибалово. Перезахоронен в братской могиле в Тверской области); сержант Логвиненко Митрофан Константинович (хабаровчанин, работал на железной дороге, погиб в бою); Бондарь Михаил Игнатьевич (родом из села Верхняя Эконь. Призван в 1942 году, пять раз был ранен, но возвращался на фронт).
В День памяти и скорби в регионе проходит ряд мероприятий: патриотические концерты, выставки, акции памяти и многое другое. Губернатор Михаил Дегтярев в четверг почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны, приняв участие в поминальном богослужении в Спасо-Преображенском кафедральном соборе и возложив цветы к Вечному огню на площади Славы в краевом центре.
"Более 100 тысяч жителей Хабаровского края ушли на фронт, 47 тысяч не вернулись с полей сражений. 22 июня 1941 года - дата, которая отзывается болью в сердце каждого жителя нашей страны", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале после.
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ХабаровскХабаровский крайЕвгений НиконовМихаил ДегтяревОбщество
 
 
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