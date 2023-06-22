https://ria.ru/20230622/istreblenie-1879700543.html

Впервые опубликован полный текст плана нацистов по истреблению народов СССР

Впервые опубликован полный текст плана нацистов по истреблению народов СССР - РИА Новости, 22.06.2023

Впервые опубликован полный текст плана нацистов по истреблению народов СССР

Российское военно-историческое общество впервые опубликовало на русском языке полный вариант "плана голода" — документа, разработанного гитлеровской Германией... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T04:10

2023-06-22T04:10

2023-06-22T13:24

германия

ссср

россия

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российское военно-историческое общество впервые опубликовало на русском языке полный вариант "плана голода" — документа, разработанного гитлеровской Германией для уничтожения народов СССР.Документ под названием "Директива по экономической политике экономического штаба" выложен на портале "История.рф". Этот план, датированный 23 мая 1941 года, предполагал истребление от 20 до 30 миллионов жителей Советского Союза."Помимо хорошо известного военного плана "Барбаросса", готовился экономический план ограбления захваченных советских территорий. План рождался в неспокойное для Третьего рейха время, потому что они серьезно зависели от импорта продовольствия. Британская морская блокада создавала угрозу для пищевого положения нацистской Германии. Поэтому они собирались ограбить Советский Союз, вывезя подчистую все зерно. Результатом этого ограбления явилась бы голодная смерть от 20 до 30 миллионов человек", — пояснил директор научно-исследовательского фонда "Цифровая история" Егор Яковлев.По его словам, документ нашли американцы в бумагах верховного командования вермахта, он фигурировал на Нюрнбергском процессе. "К сожалению, на русском языке его не издавали", — добавил историк.Он отметил, что, по замыслу Гитлера, постепенно на захваченных территориях должны были селиться немецкие колонисты, а коренное население Советского Союза должно было куда-то деться."Решение депопуляции покоренных территорий предложил Герберт Бакке — секретарь министерства сельского хозяйства и продовольствия. Сформулированные им директивы сводились к тому, что когда вермахт захватит черноземные территории, то все продовольствие с них должно пойти на снабжение вермахта и Третьего рейха — зерно и другие продукты продовольствия должны быть вывезены в Германию для поддержки немецкого обывателя", — рассказал Яковлев.Жители Нечерноземья в результате должны были столкнуться с голодом. В первую очередь он должен был затронуть Москву и Ленинград."То есть идея не кормить ленинградцев возникла не в результате срыва плана "Барбаросса", а в результате соображений, сделанных еще до вторжения в Советский Союз", — добавил историк.Он привел цитату из документа: "Мы обрекаем этих людей на голодную смерть не только потому, что они лишние рты, но и потому, что великороссы, что при царе, что при большевиках, всегда были врагами Германии и Европы". "Это был план геноцида, потому что именно геноцид предусматривает массовое убийство какого-то народа", — сказал Яковлев, подчеркнув, что за этим крылась не только экономическая, но и этническая подоплека.Преступления нацизма не имеют срока давности, напомнил он, отметив, что особенное значение это приобрело сейчас, когда Россия вновь борется с нацистской идеологией."Публикация подобных документов для широкой общественности призвана напомнить о том, что ни одно военное преступление не останется безнаказанным", — заключил Яковлев.Сегодня исполняется 82 года со дня начала Великой Отечественной войны. В России это День памяти и скорби.К моменту вторжения в СССР фашистская Германия уже поработила многие европейские страны, и советский народ принял на себя самый мощный удар военной машины Третьего рейха. Против Советского Союза вместе с Германией выступили Румыния, Италия, через несколько дней — Словакия, Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним присоединилась Норвегия. Советский народ ответил врагу единым могучим сопротивлением, стоял в полном смысле этого слова насмерть, защищая отечество. Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие людские потери СССР за время войны оцениваются в 26,6 миллиона человек: более 8,7 миллиона погибли на полях сражений, 7,42 миллиона были преднамеренно истреблены нацистами на оккупированных территориях, примерно 4,1 миллиона погибли от жестоких условий оккупационного режима. Еще 5,27 миллиона человек нацисты угнали на каторжные работы в Германию и сопредельные страны. Из них вернулись на родину чуть больше половины — 2,65 миллиона человек, более 450 тысяч иммигрировали, 2,16 миллиона погибли и умерли в плену. Потери СССР составили 40 процентов всех людских потерь во Второй мировой войне. Около миллиона советских воинов отдали жизни при освобождении народов Европы. Согласно заключению Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, на советской территории оккупанты полностью или частично разрушили свыше 1,7 тысячи городов и поселков, 70 тысяч сел и деревень. Понесенные Советским Союзом людские потери и материальный ущерб от немецко-фашистской агрессии ни с чем не сравнимы. История еще не знала таких разрушений, варварства и бесчеловечности, каким был отмечен путь гитлеровцев по советской земле.

https://ria.ru/20230622/zhertvy-1879693181.html

https://ria.ru/20230424/tribunal-1867417868.html

https://ria.ru/20230622/matvienko-1879690954.html

https://ria.ru/20230622/data-1879698285.html

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германия, ссср, россия, российское военно-историческое общество (рвио)