https://ria.ru/20230622/irlandiya-1879831073.html
Противники НАТО ворвались на форум по нейтралитету Ирландии, пишут СМИ
Противники НАТО ворвались на форум по нейтралитету Ирландии, пишут СМИ - РИА Новости, 22.06.2023
Противники НАТО ворвались на форум по нейтралитету Ирландии, пишут СМИ
Речь вице-премьера Ирландии Михола Мартина на форуме по вопросу об ирландском нейтралитете была прервана протестующими с плакатом "Войны НАТО – миллионы... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T16:31
2023-06-22T16:31
2023-06-22T16:33
ирландия
украина
нато
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879830305_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_8596c9add4e321bef061d682a2357642.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Речь вице-премьера Ирландии Михола Мартина на форуме по вопросу об ирландском нейтралитете была прервана протестующими с плакатом "Войны НАТО – миллионы погибших", сообщает местная газета Irish Times. В четверг в Ирландии начал работу открытый консультативный форум, который должен вынести рекомендации кабинету министров по вопросу ирландского нейтралитета. Ранее в марте издание EUobserver сообщало, что Ирландия отказывается участвовать в сделке ЕС на сумму 2 миллиарда евро по совместному предоставлению вооружений Украине и восполнению запасов на европейских складах из-за нейтралитета страны. Однако в июне газета Irish Examiner сообщила со ссылкой на премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, что страна изучит возможность участия в программе Евросоюза или НАТО по защите критической подводной инфраструктуры. Как сообщало агентство Рейтер, начало дискуссий по возможному пересмотру нейтрального статуса Ирландии связано с изменением политической ситуации в мире, в частности, с началом конфликта на Украине. "Как только вице-премьер Михол Мартин начал речь на Консультативном форуме по политике международной безопасности в (городе – ред.) Корке, его прервали шесть протестующих, которые были среди присутствующих на мероприятии", - говорится в сообщении. По данным газеты, а также согласно опубликованному газетой видео с форума, как только Мартин начал выступление, протестующие встали, развернули антивоенный баннер с надписью "Войны НАТО – миллионы погибших" и начали выкрикивать антивоенные лозунги и критиковать форум, повестка которого, по их мнению, смещена в сторону НАТО. Спустя десять минут, по информации газеты, протестующих увели, однако выступление председателя форума Луизы Ричардсон также было прервано бывшим членом окружного совета, который подверг критике сам форум и НАТО. Проведение форума запланировано на несколько дней, его работа продолжится в пятницу.
https://ria.ru/20230603/gumpomosch-1876013002.html
https://ria.ru/20230515/podzhog-1871730712.html
ирландия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879830305_63:0:974:683_1920x0_80_0_0_121efa450aafbaa00eb5c9216a4be0be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирландия, украина, нато, евросоюз
Ирландия, Украина, НАТО, Евросоюз
Противники НАТО ворвались на форум по нейтралитету Ирландии, пишут СМИ
Протестующие против НАТО прервали речь вице-премьера Ирландии о нейтралитете страны
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Речь вице-премьера Ирландии Михола Мартина на форуме по вопросу об ирландском нейтралитете была прервана протестующими с плакатом "Войны НАТО – миллионы погибших", сообщает местная газета
Irish Times.
В четверг в Ирландии начал работу открытый консультативный форум, который должен вынести рекомендации кабинету министров по вопросу ирландского нейтралитета. Ранее в марте издание EUobserver сообщало, что Ирландия отказывается участвовать в сделке ЕС на сумму 2 миллиарда евро по совместному предоставлению вооружений Украине и восполнению запасов на европейских складах из-за нейтралитета страны. Однако в июне газета Irish Examiner сообщила со ссылкой на премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, что страна изучит возможность участия в программе Евросоюза или НАТО по защите критической подводной инфраструктуры. Как сообщало агентство Рейтер, начало дискуссий по возможному пересмотру нейтрального статуса Ирландии связано с изменением политической ситуации в мире, в частности, с началом конфликта на Украине.
В Донецк доставили гумпомощь от жителей Ирландии
"Как только вице-премьер Михол Мартин начал речь на Консультативном форуме по политике международной безопасности в (городе – ред.) Корке, его прервали шесть протестующих, которые были среди присутствующих на мероприятии", - говорится в сообщении.
По данным газеты, а также согласно опубликованному газетой видео с форума, как только Мартин начал выступление, протестующие встали, развернули антивоенный баннер с надписью "Войны НАТО – миллионы погибших" и начали выкрикивать антивоенные лозунги и критиковать форум, повестка которого, по их мнению, смещена в сторону НАТО.
Спустя десять минут, по информации газеты, протестующих увели, однако выступление председателя форума Луизы Ричардсон также было прервано бывшим членом окружного совета, который подверг критике сам форум и НАТО.
Проведение форума запланировано на несколько дней, его работа продолжится в пятницу.
В Ирландии подожгли центр для украинских беженцев