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Противники НАТО ворвались на форум по нейтралитету Ирландии, пишут СМИ - РИА Новости, 22.06.2023
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16:31 22.06.2023 (обновлено: 16:33 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/irlandiya-1879831073.html
Противники НАТО ворвались на форум по нейтралитету Ирландии, пишут СМИ
Противники НАТО ворвались на форум по нейтралитету Ирландии, пишут СМИ - РИА Новости, 22.06.2023
Противники НАТО ворвались на форум по нейтралитету Ирландии, пишут СМИ
Речь вице-премьера Ирландии Михола Мартина на форуме по вопросу об ирландском нейтралитете была прервана протестующими с плакатом "Войны НАТО – миллионы... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T16:31
2023-06-22T16:33
ирландия
украина
нато
евросоюз
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Речь вице-премьера Ирландии Михола Мартина на форуме по вопросу об ирландском нейтралитете была прервана протестующими с плакатом "Войны НАТО – миллионы погибших", сообщает местная газета Irish Times. В четверг в Ирландии начал работу открытый консультативный форум, который должен вынести рекомендации кабинету министров по вопросу ирландского нейтралитета. Ранее в марте издание EUobserver сообщало, что Ирландия отказывается участвовать в сделке ЕС на сумму 2 миллиарда евро по совместному предоставлению вооружений Украине и восполнению запасов на европейских складах из-за нейтралитета страны. Однако в июне газета Irish Examiner сообщила со ссылкой на премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, что страна изучит возможность участия в программе Евросоюза или НАТО по защите критической подводной инфраструктуры. Как сообщало агентство Рейтер, начало дискуссий по возможному пересмотру нейтрального статуса Ирландии связано с изменением политической ситуации в мире, в частности, с началом конфликта на Украине. "Как только вице-премьер Михол Мартин начал речь на Консультативном форуме по политике международной безопасности в (городе – ред.) Корке, его прервали шесть протестующих, которые были среди присутствующих на мероприятии", - говорится в сообщении. По данным газеты, а также согласно опубликованному газетой видео с форума, как только Мартин начал выступление, протестующие встали, развернули антивоенный баннер с надписью "Войны НАТО – миллионы погибших" и начали выкрикивать антивоенные лозунги и критиковать форум, повестка которого, по их мнению, смещена в сторону НАТО. Спустя десять минут, по информации газеты, протестующих увели, однако выступление председателя форума Луизы Ричардсон также было прервано бывшим членом окружного совета, который подверг критике сам форум и НАТО. Проведение форума запланировано на несколько дней, его работа продолжится в пятницу.
https://ria.ru/20230603/gumpomosch-1876013002.html
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ирландия, украина, нато, евросоюз
Ирландия, Украина, НАТО, Евросоюз
Противники НАТО ворвались на форум по нейтралитету Ирландии, пишут СМИ

Протестующие против НАТО прервали речь вице-премьера Ирландии о нейтралитете страны

© Micheál Martin/TwitterВице-премьер Ирландии Михола Мартин на форуме по нейтралитету Ирландии
Вице-премьер Ирландии Михола Мартин на форуме по нейтралитету Ирландии
© Micheál Martin/Twitter
Вице-премьер Ирландии Михола Мартин на форуме по нейтралитету Ирландии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Речь вице-премьера Ирландии Михола Мартина на форуме по вопросу об ирландском нейтралитете была прервана протестующими с плакатом "Войны НАТО – миллионы погибших", сообщает местная газета Irish Times.
В четверг в Ирландии начал работу открытый консультативный форум, который должен вынести рекомендации кабинету министров по вопросу ирландского нейтралитета. Ранее в марте издание EUobserver сообщало, что Ирландия отказывается участвовать в сделке ЕС на сумму 2 миллиарда евро по совместному предоставлению вооружений Украине и восполнению запасов на европейских складах из-за нейтралитета страны. Однако в июне газета Irish Examiner сообщила со ссылкой на премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, что страна изучит возможность участия в программе Евросоюза или НАТО по защите критической подводной инфраструктуры. Как сообщало агентство Рейтер, начало дискуссий по возможному пересмотру нейтрального статуса Ирландии связано с изменением политической ситуации в мире, в частности, с началом конфликта на Украине.
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"Как только вице-премьер Михол Мартин начал речь на Консультативном форуме по политике международной безопасности в (городе – ред.) Корке, его прервали шесть протестующих, которые были среди присутствующих на мероприятии", - говорится в сообщении.
По данным газеты, а также согласно опубликованному газетой видео с форума, как только Мартин начал выступление, протестующие встали, развернули антивоенный баннер с надписью "Войны НАТО – миллионы погибших" и начали выкрикивать антивоенные лозунги и критиковать форум, повестка которого, по их мнению, смещена в сторону НАТО.
Спустя десять минут, по информации газеты, протестующих увели, однако выступление председателя форума Луизы Ричардсон также было прервано бывшим членом окружного совета, который подверг критике сам форум и НАТО.
Проведение форума запланировано на несколько дней, его работа продолжится в пятницу.
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