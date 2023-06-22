https://ria.ru/20230622/irlandiya-1879831073.html

Противники НАТО ворвались на форум по нейтралитету Ирландии, пишут СМИ

Противники НАТО ворвались на форум по нейтралитету Ирландии, пишут СМИ - РИА Новости, 22.06.2023

Противники НАТО ворвались на форум по нейтралитету Ирландии, пишут СМИ

Речь вице-премьера Ирландии Михола Мартина на форуме по вопросу об ирландском нейтралитете была прервана протестующими с плакатом "Войны НАТО – миллионы... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T16:31

2023-06-22T16:31

2023-06-22T16:33

ирландия

украина

нато

евросоюз

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Речь вице-премьера Ирландии Михола Мартина на форуме по вопросу об ирландском нейтралитете была прервана протестующими с плакатом "Войны НАТО – миллионы погибших", сообщает местная газета Irish Times. В четверг в Ирландии начал работу открытый консультативный форум, который должен вынести рекомендации кабинету министров по вопросу ирландского нейтралитета. Ранее в марте издание EUobserver сообщало, что Ирландия отказывается участвовать в сделке ЕС на сумму 2 миллиарда евро по совместному предоставлению вооружений Украине и восполнению запасов на европейских складах из-за нейтралитета страны. Однако в июне газета Irish Examiner сообщила со ссылкой на премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, что страна изучит возможность участия в программе Евросоюза или НАТО по защите критической подводной инфраструктуры. Как сообщало агентство Рейтер, начало дискуссий по возможному пересмотру нейтрального статуса Ирландии связано с изменением политической ситуации в мире, в частности, с началом конфликта на Украине. "Как только вице-премьер Михол Мартин начал речь на Консультативном форуме по политике международной безопасности в (городе – ред.) Корке, его прервали шесть протестующих, которые были среди присутствующих на мероприятии", - говорится в сообщении. По данным газеты, а также согласно опубликованному газетой видео с форума, как только Мартин начал выступление, протестующие встали, развернули антивоенный баннер с надписью "Войны НАТО – миллионы погибших" и начали выкрикивать антивоенные лозунги и критиковать форум, повестка которого, по их мнению, смещена в сторону НАТО. Спустя десять минут, по информации газеты, протестующих увели, однако выступление председателя форума Луизы Ричардсон также было прервано бывшим членом окружного совета, который подверг критике сам форум и НАТО. Проведение форума запланировано на несколько дней, его работа продолжится в пятницу.

https://ria.ru/20230603/gumpomosch-1876013002.html

https://ria.ru/20230515/podzhog-1871730712.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ирландия, украина, нато, евросоюз