https://ria.ru/20230622/infektsii-1879738964.html
Россия готова помогать в ликвидации вспышек инфекций в мире, заявил Путин
Россия готова помогать в ликвидации вспышек инфекций в мире, заявил Путин - РИА Новости, 22.06.2023
Россия готова помогать в ликвидации вспышек инфекций в мире, заявил Путин
Российские специалисты готовы и впредь принимать участие в ликвидации вспышек опасных инфекций в мире, заявил в приветствии биологам президент России Владимир... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T10:11
2023-06-22T10:11
2023-06-22T10:12
россия
владимир путин
здоровье - общество
в мире
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СОЧИ, 22 июн - РИА Новости. Российские специалисты готовы и впредь принимать участие в ликвидации вспышек опасных инфекций в мире, заявил в приветствии биологам президент России Владимир Путин. "Хотел бы подтвердить, что российские специалисты готовы впредь принимать активное участие в ликвидации вспышек опасных инфекций а различных регионах мира",- говорится в приветствии Путина участникам и организаторам Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" в Сочи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, здоровье - общество, в мире
Россия, Владимир Путин, Здоровье - Общество, В мире
Россия готова помогать в ликвидации вспышек инфекций в мире, заявил Путин
Путин: российские специалисты готовы помогать в ликвидации вспышек инфекций в мире