https://ria.ru/20230622/infektsii-1879738964.html

Россия готова помогать в ликвидации вспышек инфекций в мире, заявил Путин

Россия готова помогать в ликвидации вспышек инфекций в мире, заявил Путин - РИА Новости, 22.06.2023

Россия готова помогать в ликвидации вспышек инфекций в мире, заявил Путин

Российские специалисты готовы и впредь принимать участие в ликвидации вспышек опасных инфекций в мире, заявил в приветствии биологам президент России Владимир... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T10:11

2023-06-22T10:11

2023-06-22T10:12

россия

владимир путин

здоровье - общество

в мире

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СОЧИ, 22 июн - РИА Новости. Российские специалисты готовы и впредь принимать участие в ликвидации вспышек опасных инфекций в мире, заявил в приветствии биологам президент России Владимир Путин. "Хотел бы подтвердить, что российские специалисты готовы впредь принимать активное участие в ликвидации вспышек опасных инфекций а различных регионах мира",- говорится в приветствии Путина участникам и организаторам Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" в Сочи.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, здоровье - общество, в мире