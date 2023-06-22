https://ria.ru/20230622/grad-1879822505.html
Гигантский град травмировал зрителей на концерте в США
Гигантский град травмировал зрителей на концерте в США - РИА Новости, 22.06.2023
Гигантский град травмировал зрителей на концерте в США
Гигантский град травмировал семерых зрителей на концерте экс-солиста One Direction Луи Томлинсона в американском штате Колорадо, сообщил The Sun. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T17:24
2023-06-22T17:24
2023-06-22T17:24
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Гигантский град травмировал семерых зрителей на концерте экс-солиста One Direction Луи Томлинсона в американском штате Колорадо, сообщил The Sun.Поклонники музыканта ожидали его выхода на сцену амфитеатра Red Rocks, когда произошло резкое ухудшение погодных условий. Семь посетителей были госпитализированы с переломами, порезами и ушибами. Еще 90 человек получили незначительные травмы. Многие зрители не смогли покинуть площадку из-за повреждения автомобилей. Одна из фанаток Томлинсона позже назвала произошедшее "самым страшным днем в ее жизни". "Сегодня был самый страшный день в моей жизни. Людей завалило градом в Red Rocks. Мы с моей сестрой, к счастью, спрятались под дорожным знаком. У меня идет кровь и большие шишки на голове", – поделилась девушка. Спустя несколько часов Томлинсон сообщил об отмене шоу на своей странице в соцсети. Он пообещал, что оно состоится в другую дату, которую объявят позже. Луи Томлинсон обрел популярность в составе группы One Direction в 2010 году. Коллектив был собран на шоу The X Factor и занял третье место в финале. Спустя шесть лет исполнитель решил заняться сольной карьерой. Он выпустил два альбома и несколько синглов. В мае артист отправился в мировой тур в поддержку релиза Faith In The Future.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, колорадо, знаменитости, музыка, происшествия
Шоубиз, США, Колорадо, Знаменитости, Музыка, Происшествия
Гигантский град травмировал зрителей на концерте в США
Гигантский град травмировал зрителей на концерте экс-солиста One Direction в США
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости.
Гигантский град травмировал семерых зрителей на концерте экс-солиста One Direction Луи Томлинсона в американском штате Колорадо, сообщил
The Sun.
Поклонники музыканта ожидали его выхода на сцену амфитеатра Red Rocks, когда произошло резкое ухудшение погодных условий. Семь посетителей были госпитализированы с переломами, порезами и ушибами. Еще 90 человек получили незначительные травмы.
Многие зрители не смогли покинуть площадку из-за повреждения автомобилей. Одна из фанаток Томлинсона позже назвала произошедшее "самым страшным днем в ее жизни".
«
"Сегодня был самый страшный день в моей жизни. Людей завалило градом в Red Rocks. Мы с моей сестрой, к счастью, спрятались под дорожным знаком. У меня идет кровь и большие шишки на голове", – поделилась девушка.
Спустя несколько часов Томлинсон сообщил об отмене шоу на своей странице в соцсети. Он пообещал, что оно состоится в другую дату, которую объявят позже.
Луи Томлинсон обрел популярность в составе группы One Direction в 2010 году. Коллектив был собран на шоу The X Factor и занял третье место в финале. Спустя шесть лет исполнитель решил заняться сольной карьерой. Он выпустил два альбома и несколько синглов. В мае артист отправился в мировой тур в поддержку релиза Faith In The Future.
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