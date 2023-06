https://ria.ru/20230622/grad-1879822505.html

Гигантский град травмировал зрителей на концерте в США

22.06.2023

Гигантский град травмировал зрителей на концерте в США

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Гигантский град травмировал семерых зрителей на концерте экс-солиста One Direction Луи Томлинсона в американском штате Колорадо, сообщил The Sun.Поклонники музыканта ожидали его выхода на сцену амфитеатра Red Rocks, когда произошло резкое ухудшение погодных условий. Семь посетителей были госпитализированы с переломами, порезами и ушибами. Еще 90 человек получили незначительные травмы. Многие зрители не смогли покинуть площадку из-за повреждения автомобилей. Одна из фанаток Томлинсона позже назвала произошедшее "самым страшным днем в ее жизни". "Сегодня был самый страшный день в моей жизни. Людей завалило градом в Red Rocks. Мы с моей сестрой, к счастью, спрятались под дорожным знаком. У меня идет кровь и большие шишки на голове", – поделилась девушка. Спустя несколько часов Томлинсон сообщил об отмене шоу на своей странице в соцсети. Он пообещал, что оно состоится в другую дату, которую объявят позже. Луи Томлинсон обрел популярность в составе группы One Direction в 2010 году. Коллектив был собран на шоу The X Factor и занял третье место в финале. Спустя шесть лет исполнитель решил заняться сольной карьерой. Он выпустил два альбома и несколько синглов. В мае артист отправился в мировой тур в поддержку релиза Faith In The Future.

