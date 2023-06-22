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Глава Татарстана пообещал выполнить гособоронзаказ в полном объеме - РИА Новости, 22.06.2023
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16:08 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/gosoboronzakaz-1879825355.html
Глава Татарстана пообещал выполнить гособоронзаказ в полном объеме
Глава Татарстана пообещал выполнить гособоронзаказ в полном объеме - РИА Новости, 22.06.2023
Глава Татарстана пообещал выполнить гособоронзаказ в полном объеме
Выполнение показателей гособоронзаказа в Татарстане находится на контроле, заверил глава республики Рустам Минниханов на встрече с премьер-министром России... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T16:08
2023-06-22T16:08
экономика
безопасность
казань
россия
рустам минниханов
михаил мишустин
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 22 июня. Выполнение показателей гособоронзаказа в Татарстане находится на контроле, заверил глава республики Рустам Минниханов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. "Хотел бы доложить, что предприятия ОПК значительно увеличили свои объемы. Заверяю, что гособоронзаказ на контроле и будет выполнен в полном объеме", - сказал Минниханов.
https://ria.ru/20230611/oboronka-1877523020.html
казань
россия
республика татарстан (татарстан)
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экономика, безопасность, казань, россия, рустам минниханов, михаил мишустин, республика татарстан (татарстан)
Экономика, Безопасность, Казань, Россия, Рустам Минниханов, Михаил Мишустин, Республика Татарстан (Татарстан)
Глава Татарстана пообещал выполнить гособоронзаказ в полном объеме

Минниханов заверил Мишустина, что Татарстан выполнит гособоронзаказ в полном объеме

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова - филиала ПАО "Туполев"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова - филиала ПАО Туполев - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова - филиала ПАО "Туполев"
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 22 июня. Выполнение показателей гособоронзаказа в Татарстане находится на контроле, заверил глава республики Рустам Минниханов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
"Хотел бы доложить, что предприятия ОПК значительно увеличили свои объемы. Заверяю, что гособоронзаказ на контроле и будет выполнен в полном объеме", - сказал Минниханов.
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
Мантуров оценил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК
11 июня, 15:48
 
ЭкономикаБезопасностьКазаньРоссияРустам МиннихановМихаил МишустинРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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