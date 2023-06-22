https://ria.ru/20230622/gosoboronzakaz-1879825355.html
Глава Татарстана пообещал выполнить гособоронзаказ в полном объеме
Глава Татарстана пообещал выполнить гособоронзаказ в полном объеме - РИА Новости, 22.06.2023
Глава Татарстана пообещал выполнить гособоронзаказ в полном объеме
Выполнение показателей гособоронзаказа в Татарстане находится на контроле, заверил глава республики Рустам Минниханов на встрече с премьер-министром России... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T16:08
2023-06-22T16:08
2023-06-22T16:08
экономика
безопасность
казань
россия
рустам минниханов
михаил мишустин
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 22 июня. Выполнение показателей гособоронзаказа в Татарстане находится на контроле, заверил глава республики Рустам Минниханов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. "Хотел бы доложить, что предприятия ОПК значительно увеличили свои объемы. Заверяю, что гособоронзаказ на контроле и будет выполнен в полном объеме", - сказал Минниханов.
https://ria.ru/20230611/oboronka-1877523020.html
казань
россия
республика татарстан (татарстан)
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, безопасность, казань, россия, рустам минниханов, михаил мишустин, республика татарстан (татарстан)
Экономика, Безопасность, Казань, Россия, Рустам Минниханов, Михаил Мишустин, Республика Татарстан (Татарстан)
Глава Татарстана пообещал выполнить гособоронзаказ в полном объеме
Минниханов заверил Мишустина, что Татарстан выполнит гособоронзаказ в полном объеме