https://ria.ru/20230622/gosoboronzakaz-1879825355.html

Глава Татарстана пообещал выполнить гособоронзаказ в полном объеме

Глава Татарстана пообещал выполнить гособоронзаказ в полном объеме - РИА Новости, 22.06.2023

Глава Татарстана пообещал выполнить гособоронзаказ в полном объеме

Выполнение показателей гособоронзаказа в Татарстане находится на контроле, заверил глава республики Рустам Минниханов на встрече с премьер-министром России... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T16:08

2023-06-22T16:08

2023-06-22T16:08

экономика

безопасность

казань

россия

рустам минниханов

михаил мишустин

республика татарстан (татарстан)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879805610_0:210:3130:1970_1920x0_80_0_0_e8a225faa6d4727b55ad9a44ff2f7d00.jpg

КАЗАНЬ, 22 июня. Выполнение показателей гособоронзаказа в Татарстане находится на контроле, заверил глава республики Рустам Минниханов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. "Хотел бы доложить, что предприятия ОПК значительно увеличили свои объемы. Заверяю, что гособоронзаказ на контроле и будет выполнен в полном объеме", - сказал Минниханов.

https://ria.ru/20230611/oboronka-1877523020.html

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, безопасность, казань, россия, рустам минниханов, михаил мишустин, республика татарстан (татарстан)