https://ria.ru/20230622/gershkovich-1879760753.html
Посол США прибыла в Мосгорсуд на заседание по продлению ареста Гершковичу
Посол США прибыла в Мосгорсуд на заседание по продлению ареста Гершковичу - РИА Новости, 22.06.2023
Посол США прибыла в Мосгорсуд на заседание по продлению ареста Гершковичу
Посол США в России Линн Трейси прибыла в Мосгорсуд, где сегодня рассмотрят жалобу на продление ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T11:43
2023-06-22T11:43
2023-06-22T11:58
сша
линн трейси
эван гершкович
москва
московский городской суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Посол США в России Линн Трейси прибыла в Мосгорсуд, где сегодня рассмотрят жалобу на продление ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости из суда.Посол прибыла в суд в сопровождении нескольких работников диппредставительства.В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа.ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
https://ria.ru/20230523/gershkovich-1873753839.html
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сша, линн трейси, эван гершкович, москва, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
США, Линн Трейси, Эван Гершкович, Москва, Московский городской суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Посол США прибыла в Мосгорсуд на заседание по продлению ареста Гершковичу
Посол США Трейси прибыла в суд на заседание по вопросу о продлении ареста Гершковичу