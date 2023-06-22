https://ria.ru/20230622/gershkovich-1879760753.html

Посол США прибыла в Мосгорсуд на заседание по продлению ареста Гершковичу

Посол США прибыла в Мосгорсуд на заседание по продлению ареста Гершковичу - РИА Новости, 22.06.2023

Посол США прибыла в Мосгорсуд на заседание по продлению ареста Гершковичу

Посол США в России Линн Трейси прибыла в Мосгорсуд, где сегодня рассмотрят жалобу на продление ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T11:43

2023-06-22T11:43

2023-06-22T11:58

сша

линн трейси

эван гершкович

москва

московский городской суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Посол США в России Линн Трейси прибыла в Мосгорсуд, где сегодня рассмотрят жалобу на продление ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости из суда.Посол прибыла в суд в сопровождении нескольких работников диппредставительства.В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа.ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".

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сша, линн трейси, эван гершкович, москва, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)