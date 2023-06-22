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Россия получила запрос США на консульское посещение Гершковича - РИА Новости, 22.06.2023
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10:23 22.06.2023 (обновлено: 10:27 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/gershkovich-1879741184.html
Россия получила запрос США на консульское посещение Гершковича
Россия получила запрос США на консульское посещение Гершковича - РИА Новости, 22.06.2023
Россия получила запрос США на консульское посещение Гершковича
РФ получила новый запрос от США на консульское посещение задержанного журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, он находится на рассмотрении, заявил... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T10:23
2023-06-22T10:27
россия
сша
екатеринбург
эван гершкович
сергей рябков
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СОЧИ, 22 июн - РИА Новости. РФ получила новый запрос от США на консульское посещение задержанного журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, он находится на рассмотрении, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Запрос получен. Сейчас находится на рассмотрении", - сказал Рябков. ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
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россия, сша, екатеринбург, эван гершкович, сергей рябков, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, США, Екатеринбург, Эван Гершкович, Сергей Рябков, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Россия получила запрос США на консульское посещение Гершковича

Рябков заявил, что Россия рассматривает запрос США на консульское посещение Гершковича

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 22 июн - РИА Новости. РФ получила новый запрос от США на консульское посещение задержанного журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, он находится на рассмотрении, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Запрос получен. Сейчас находится на рассмотрении", - сказал Рябков.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
Директор департамента информации и печати, Министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Захарова заявила о случаях шпионажа до Гершковича
18 июня, 01:50
 
РоссияСШАЕкатеринбургЭван ГершковичСергей РябковДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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