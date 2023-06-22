https://ria.ru/20230622/gershkovich-1879741184.html
Россия получила запрос США на консульское посещение Гершковича
Россия получила запрос США на консульское посещение Гершковича - РИА Новости, 22.06.2023
Россия получила запрос США на консульское посещение Гершковича
РФ получила новый запрос от США на консульское посещение задержанного журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, он находится на рассмотрении, заявил... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T10:23
2023-06-22T10:23
2023-06-22T10:27
россия
сша
екатеринбург
эван гершкович
сергей рябков
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СОЧИ, 22 июн - РИА Новости. РФ получила новый запрос от США на консульское посещение задержанного журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, он находится на рассмотрении, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Запрос получен. Сейчас находится на рассмотрении", - сказал Рябков. ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
https://ria.ru/20230618/shpionazh-1878948600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, екатеринбург, эван гершкович, сергей рябков, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, США, Екатеринбург, Эван Гершкович, Сергей Рябков, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Россия получила запрос США на консульское посещение Гершковича
Рябков заявил, что Россия рассматривает запрос США на консульское посещение Гершковича