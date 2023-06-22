https://ria.ru/20230622/gazoprovody-1879761761.html
Польские спецслужбы открестились от участия в атаке на "Северные потоки"
Польские спецслужбы открестились от участия в атаке на "Северные потоки" - РИА Новости, 22.06.2023
Польские спецслужбы открестились от участия в атаке на "Северные потоки"
Польские спецслужбы не принимали участия в теракте на газопроводах "Северный поток", заявил в Twitter пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T11:48
2023-06-22T11:48
2023-06-22T11:48
в мире
станислав жарин
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
польша
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ВАРШАВА, 22 июн – РИА Новости. Польские спецслужбы не принимали участия в теракте на газопроводах "Северный поток", заявил в Twitter пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин."Польша не имела никакого отношения к взрывам "Северного потока 1" и "Северного потока 2". Связывание Польской республики с этими событиями безосновательно", - написал Станислав Жарин. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что в терактах на "Северных потоках" может быть замешана польская компания. В статье говорится, что немецкие следователи изучают доказательства того, что Польшу использовали в качестве оперативной базы для атак на "Северных потоках", она, согласно материалам расследования, была центром логистики и финансирования атак в сентябре прошлого года. Ранее немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". В свою очередь немецкая газета Süddeutsche Zeitung ранее опубликовала собственное расследование, выполненное совместно с другими СМИ Германии и Европы, в котором высказывается версия о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, "Андромеду" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. При этом внезапно в 2020 году на счету этой фирмы оказались 2,8 миллиона евро. Отмечается, что некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. В Кремле не раз заявляли, что расследование теракта на "Северных потоках" должно быть транспарентным, мир должен узнать, кто виновен. Россия не питает иллюзий о честности Запада в расследовании тех или иных инцидентов, но от ответа за инциденты на "Северных потоках" ему уйти не удастся, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20230622/gazoprovody-1879742665.html
https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html
https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, станислав жарин, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", польша
В мире, Станислав Жарин, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Польша
Польские спецслужбы открестились от участия в атаке на "Северные потоки"
Представитель спецслужб Жарин: Польша не имела отношения к взрывам на "Северных потоках"
ВАРШАВА, 22 июн – РИА Новости.
Польские спецслужбы не принимали участия в теракте на газопроводах "Северный поток", заявил в Twitter
пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин.
«
"Польша не имела никакого отношения к взрывам "Северного потока 1" и "Северного потока 2". Связывание Польской республики с этими событиями безосновательно", - написал Станислав Жарин.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что в терактах на "Северных потоках" может быть замешана польская компания. В статье говорится, что немецкие следователи изучают доказательства того, что Польшу использовали в качестве оперативной базы для атак на "Северных потоках", она, согласно материалам расследования, была центром логистики и финансирования атак в сентябре прошлого года.
Ранее немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках".
Яхта "Андромеда" не связана с подрывом "Северных потоков", заявили в Польше
В свою очередь немецкая газета Süddeutsche Zeitung ранее опубликовала собственное расследование, выполненное совместно с другими СМИ Германии и Европы, в котором высказывается версия о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, "Андромеду" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. При этом внезапно в 2020 году на счету этой фирмы оказались 2,8 миллиона евро. Отмечается, что некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Украинцы выкопали Черное море и взорвали газопровод в Балтийском
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш
8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден
по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США
не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
В Кремле не раз заявляли, что расследование теракта на "Северных потоках" должно быть транспарентным, мир должен узнать, кто виновен. Россия
не питает иллюзий о честности Запада в расследовании тех или иных инцидентов, но от ответа за инциденты на "Северных потоках" ему уйти не удастся, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.
Штаты добились для себя статуса страны-террориста