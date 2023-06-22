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Яхта "Андромеда" не связана с подрывом "Северных потоков", заявили в Польше - РИА Новости, 22.06.2023
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10:35 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/gazoprovody-1879742665.html
Яхта "Андромеда" не связана с подрывом "Северных потоков", заявили в Польше
Яхта "Андромеда" не связана с подрывом "Северных потоков", заявили в Польше - РИА Новости, 22.06.2023
Яхта "Андромеда" не связана с подрывом "Северных потоков", заявили в Польше
Яхта "Андромеда", которая, как писали СМИ, использовалась в подготовке теракта на "Северных потоках" и указывала на причастность Польши к ЧП, не имела к этому... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T10:35
2023-06-22T10:35
в мире
россия
польша
сеймур херш
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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ВАРШАВА, 22 июн – РИА Новости. Яхта "Андромеда", которая, как писали СМИ, использовалась в подготовке теракта на "Северных потоках" и указывала на причастность Польши к ЧП, не имела к этому отношения, утверждает польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на источник в прокуратуре Польши. Ранее немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". В свою очередь издание The Wall Street Journal утверждало, что Польша, в порт которой заходила "Андромеда", являлась хабом для операции по взрыву "Северного потока". "Заявление, сделанное в публикации The Wall Street Journal о том, что Польша является логистическим центром для операции по взрыву "Северного потока", полностью не соответствует действительности и не находит доказательств в ходе расследования", - цитирует издание представителя прокуратуры. Польские следователи выяснили, что яхта прибыла из Германии и провела в польском порту 12 часов, после чего покинула польские территориальные воды. Порт приписки яхты - Бреге на острове Рюген. "В материалах следствия говорится, что во время стоянки яхты в польском порту не производилась погрузка на ее борт каких-либо предметов, а экипаж яхты, который имел паспорта Болгарии, был проверен польской Пограничной стражей", - говорится в сообщении газеты. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. В Кремле не раз заявляли, что расследование теракта на "Северных потоках" должно быть транспарентным, мир должен узнать, кто виновен. Россия не питает иллюзий о честности Запада в расследовании тех или иных инцидентов, но от ответа за инциденты на "Северных потоках" ему уйти не удастся, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20230315/politika-1857789458.html
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в мире, россия, польша, сеймур херш, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, Польша, Сеймур Херш, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Яхта "Андромеда" не связана с подрывом "Северных потоков", заявили в Польше

Rzeczpospolita: яхта "Андромеда" не имела отношения к взрывам на "Северных потоках"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 июн – РИА Новости. Яхта "Андромеда", которая, как писали СМИ, использовалась в подготовке теракта на "Северных потоках" и указывала на причастность Польши к ЧП, не имела к этому отношения, утверждает польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на источник в прокуратуре Польши.
Ранее немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". В свою очередь издание The Wall Street Journal утверждало, что Польша, в порт которой заходила "Андромеда", являлась хабом для операции по взрыву "Северного потока".
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"Заявление, сделанное в публикации The Wall Street Journal о том, что Польша является логистическим центром для операции по взрыву "Северного потока", полностью не соответствует действительности и не находит доказательств в ходе расследования", - цитирует издание представителя прокуратуры.
Польские следователи выяснили, что яхта прибыла из Германии и провела в польском порту 12 часов, после чего покинула польские территориальные воды.
Порт приписки яхты - Бреге на острове Рюген.
«
"В материалах следствия говорится, что во время стоянки яхты в польском порту не производилась погрузка на ее борт каких-либо предметов, а экипаж яхты, который имел паспорта Болгарии, был проверен польской Пограничной стражей", - говорится в сообщении газеты.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
В Кремле не раз заявляли, что расследование теракта на "Северных потоках" должно быть транспарентным, мир должен узнать, кто виновен. Россия не питает иллюзий о честности Запада в расследовании тех или иных инцидентов, но от ответа за инциденты на "Северных потоках" ему уйти не удастся, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.
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В миреРоссияПольшаСеймур ХершСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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