https://ria.ru/20230622/gazoprovody-1879742665.html

Яхта "Андромеда" не связана с подрывом "Северных потоков", заявили в Польше

Яхта "Андромеда" не связана с подрывом "Северных потоков", заявили в Польше - РИА Новости, 22.06.2023

Яхта "Андромеда" не связана с подрывом "Северных потоков", заявили в Польше

Яхта "Андромеда", которая, как писали СМИ, использовалась в подготовке теракта на "Северных потоках" и указывала на причастность Польши к ЧП, не имела к этому... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T10:35

2023-06-22T10:35

2023-06-22T10:35

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сеймур херш

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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ВАРШАВА, 22 июн – РИА Новости. Яхта "Андромеда", которая, как писали СМИ, использовалась в подготовке теракта на "Северных потоках" и указывала на причастность Польши к ЧП, не имела к этому отношения, утверждает польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на источник в прокуратуре Польши. Ранее немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". В свою очередь издание The Wall Street Journal утверждало, что Польша, в порт которой заходила "Андромеда", являлась хабом для операции по взрыву "Северного потока". "Заявление, сделанное в публикации The Wall Street Journal о том, что Польша является логистическим центром для операции по взрыву "Северного потока", полностью не соответствует действительности и не находит доказательств в ходе расследования", - цитирует издание представителя прокуратуры. Польские следователи выяснили, что яхта прибыла из Германии и провела в польском порту 12 часов, после чего покинула польские территориальные воды. Порт приписки яхты - Бреге на острове Рюген. "В материалах следствия говорится, что во время стоянки яхты в польском порту не производилась погрузка на ее борт каких-либо предметов, а экипаж яхты, который имел паспорта Болгарии, был проверен польской Пограничной стражей", - говорится в сообщении газеты. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. В Кремле не раз заявляли, что расследование теракта на "Северных потоках" должно быть транспарентным, мир должен узнать, кто виновен. Россия не питает иллюзий о честности Запада в расследовании тех или иных инцидентов, но от ответа за инциденты на "Северных потоках" ему уйти не удастся, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20230315/politika-1857789458.html

https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, польша, сеймур херш, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"