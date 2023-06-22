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НАТО заберет у Европы самое ценное - РИА Новости, 22.06.2023
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08:00 22.06.2023 (обновлено: 09:47 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/energeticheskoeoruzhie-1879670681.html
НАТО заберет у Европы самое ценное
НАТО заберет у Европы самое ценное - РИА Новости, 22.06.2023
НАТО заберет у Европы самое ценное
Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг выступил с заявлением, что в Лондоне в кратчайшие сроки будет создан и начнет свою работу некий морской центр... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T08:00
2023-06-22T09:47
россия
лондон
великобритания
йенс столтенберг
нато
газпром
северный поток
аналитика
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Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг выступил с заявлением, что в Лондоне в кратчайшие сроки будет создан и начнет свою работу некий морской центр безопасности критически важной подводной инфраструктуры.Основной задачей центра декларируется все самое доброе, светлое и демократичное. В данном случае военный альянс убеждает всех многочисленных частных владельцев морских нефте- и газопроводов, что блок стремится объединить своих союзников, чтобы в дальнейшем иметь возможность оперативно реагировать, если случится что-то ненормальное. Под термином "ненормальное", как совершенно понятно, подразумеваются различные диверсии на объектах критически важной энергетической инфраструктуры. Отсылка к подрыву трех ниток "Северных потоков" настолько очевидна, что не увидит ее только слепой. Как и боязнь, что Россия начнет действовать на основе полной взаимности.Но это лишь красивая ширма, за которой НАТО прячет очень большого слона, который в перспективе может растоптать священную корову Запада. Частную собственность.Как следует напугав целевого слушателя и доведя его до нужной кондиции, Столтенберг переходит к основной части. НАТО в рамках легенды о защите транспортно-ресурсной инфраструктуры хочет активизировать прямое сотрудничество с частными компаниями, которые владеют этими самыми магистралями. Чтобы сотрудничество было максимально успешным, НАТО просит сущую малость — предоставить военным всю без исключения информацию по имеющимся коммуникациям, лежащим на дне морей, а потом и по наземным.Акценты расставлены не случайно.Вся транспортная и распределительная энергетическая инфраструктура внутри Евросоюза и Великобритании находится в частных руках. Корпорации и компании поменьше за свой счет и по собственному усмотрению строят, содержат и модернизируют трубные и кабельные трассы. Делается это в рамках внутренних стратегий развития и получения прибыли. Конечно, сами маршруты прохождения магистральных трубопроводов не являются совершенным секретом, но точная координатная привязка уже относится к категории коммерческой тайны, равно как и громадный массив разной технической информации. Например, пропускная способность на пике, возможности по маневрированию, системы защиты, графики регламентных и дефектоскопических работ, текущее состояние конструкционных материалов и многое-многое другое.В любой частной компании вне зависимости от размера — в России данный принцип сохраняется в полной мере — все эти данные относятся к зонам ответственности разных управлений. При этом корпоративные алгоритмы работы настроены так, чтобы обеспечить циркуляцию данных внутри одного департамента с минимальным количеством точек взаимного пересечения. Делается это по совершенно логичной и правильной причине. Собственник стремится защитить свои инвестиции и активы, а обеспечение режима секретности и внутренней безопасности — это базис решения подобной задачи. И чем крупнее компания, чем сложнее принадлежащая ей инфраструктура, тем более значительный массив информации тщательно оберегается на бумажных и электронных носителях под грифом "для служебного пользования".Глава НАТО с высокой трибуны пока что вежливо просит предоставить все эти данные в распоряжение создаваемого в Лондоне центра.Нам много лет вдалбливали в головы, что западный либерально-демократический мир свободного рынка — это универсальный саморегулируемый механизм, где во главе угла всегда стоит честная конкуренция и безоговорочная защита частной собственности. Мы дожили до момента, когда эта доктрина уже не трещит по швам, она прямо на наших глазах фактически перерождается в пока не явную, но угадываемую военную диктатуру. То, что пророчили России, рождается сейчас западнее Смоленска и Калининграда пока что в форме очень настойчивой просьбы.Если НАТО сможет сломить обоснованное сопротивление частного капитала в лице энергетических гигантов, западная военщина получит в свои руки и оружие, и рычаг воздействия на самую важную отрасль современного мира. Послушных будут успокаивать защитой от российской агрессии, а непослушных просто не будет. Ведь никто не хочет, чтобы неуловимые террористы начали прицельно взрывать, сугубо теоретически, трассы газопровода TAG, по которым голубое топливо доставляется в дома половины населения Австрии. Помогать военным будут и правительства, которые под сурдинку национальной безопасности будут давить на энергетиков с другой стороны, лишая их субсидий, лицензий и налоговых льгот.Ну и конечно, НАТО не обойдет своим навязчивым вниманием и все инфраструктурные проекты, связанные с Россией. До недавнего времени строительство новых веток нефте- и газопроводов по дну моря, при условии, что они пересекались с уже действующими трубными маршрутами, требовало согласования на уровне владельцев и профильных министерств. Так было, например, при прокладке газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу. После длительных закрытых консультаций было получено разрешение российской стороны в лице "Газпрома", поскольку новая ветка пересекала трассу "Северного потока". Если НАТО сможет прогнуть частные компании, то нет никаких сомнений, что в дальнейшем все подобные проекты и мероприятия будут проходить под предельно плотной опекой западных спецслужб, а во главе угла уже будут стоять совсем не корпоративные интересы.Пока западного обывателя пугали русским военным тоталитаризмом, его строительство незаметно началось в совсем другом месте.
https://ria.ru/20230620/nato-1879367635.html
https://ria.ru/20230621/turbiny-1879445069.html
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Сергей Савчук
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россия, лондон, великобритания, йенс столтенберг, нато, газпром, северный поток, аналитика
Россия, Лондон, Великобритания, Йенс Столтенберг, НАТО, Газпром, Северный поток, Аналитика

НАТО заберет у Европы самое ценное

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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Сергей Савчук
Сергей Савчук
Все материалы
Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг выступил с заявлением, что в Лондоне в кратчайшие сроки будет создан и начнет свою работу некий морской центр безопасности критически важной подводной инфраструктуры.
Основной задачей центра декларируется все самое доброе, светлое и демократичное. В данном случае военный альянс убеждает всех многочисленных частных владельцев морских нефте- и газопроводов, что блок стремится объединить своих союзников, чтобы в дальнейшем иметь возможность оперативно реагировать, если случится что-то ненормальное. Под термином "ненормальное", как совершенно понятно, подразумеваются различные диверсии на объектах критически важной энергетической инфраструктуры. Отсылка к подрыву трех ниток "Северных потоков" настолько очевидна, что не увидит ее только слепой. Как и боязнь, что Россия начнет действовать на основе полной взаимности.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Лавров предположил, что НАТО желает воевать на Украине
20 июня, 15:14
Но это лишь красивая ширма, за которой НАТО прячет очень большого слона, который в перспективе может растоптать священную корову Запада. Частную собственность.
Как следует напугав целевого слушателя и доведя его до нужной кондиции, Столтенберг переходит к основной части. НАТО в рамках легенды о защите транспортно-ресурсной инфраструктуры хочет активизировать прямое сотрудничество с частными компаниями, которые владеют этими самыми магистралями. Чтобы сотрудничество было максимально успешным, НАТО просит сущую малость — предоставить военным всю без исключения информацию по имеющимся коммуникациям, лежащим на дне морей, а потом и по наземным.
Акценты расставлены не случайно.
Вся транспортная и распределительная энергетическая инфраструктура внутри Евросоюза и Великобритании находится в частных руках. Корпорации и компании поменьше за свой счет и по собственному усмотрению строят, содержат и модернизируют трубные и кабельные трассы. Делается это в рамках внутренних стратегий развития и получения прибыли. Конечно, сами маршруты прохождения магистральных трубопроводов не являются совершенным секретом, но точная координатная привязка уже относится к категории коммерческой тайны, равно как и громадный массив разной технической информации. Например, пропускная способность на пике, возможности по маневрированию, системы защиты, графики регламентных и дефектоскопических работ, текущее состояние конструкционных материалов и многое-многое другое.
Турбинный зал на Сахалинской ГРЭС - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Запад нанес по энергосистеме России подлый удар
21 июня, 08:00
В любой частной компании вне зависимости от размера — в России данный принцип сохраняется в полной мере — все эти данные относятся к зонам ответственности разных управлений. При этом корпоративные алгоритмы работы настроены так, чтобы обеспечить циркуляцию данных внутри одного департамента с минимальным количеством точек взаимного пересечения. Делается это по совершенно логичной и правильной причине. Собственник стремится защитить свои инвестиции и активы, а обеспечение режима секретности и внутренней безопасности — это базис решения подобной задачи. И чем крупнее компания, чем сложнее принадлежащая ей инфраструктура, тем более значительный массив информации тщательно оберегается на бумажных и электронных носителях под грифом "для служебного пользования".
Глава НАТО с высокой трибуны пока что вежливо просит предоставить все эти данные в распоряжение создаваемого в Лондоне центра.
Нам много лет вдалбливали в головы, что западный либерально-демократический мир свободного рынка — это универсальный саморегулируемый механизм, где во главе угла всегда стоит честная конкуренция и безоговорочная защита частной собственности. Мы дожили до момента, когда эта доктрина уже не трещит по швам, она прямо на наших глазах фактически перерождается в пока не явную, но угадываемую военную диктатуру. То, что пророчили России, рождается сейчас западнее Смоленска и Калининграда пока что в форме очень настойчивой просьбы.
Дмитрий Песков
Песков высказался о планах Запада вытеснить Россию с рынка атомной энергии
11 июня, 14:31
Если НАТО сможет сломить обоснованное сопротивление частного капитала в лице энергетических гигантов, западная военщина получит в свои руки и оружие, и рычаг воздействия на самую важную отрасль современного мира. Послушных будут успокаивать защитой от российской агрессии, а непослушных просто не будет. Ведь никто не хочет, чтобы неуловимые террористы начали прицельно взрывать, сугубо теоретически, трассы газопровода TAG, по которым голубое топливо доставляется в дома половины населения Австрии. Помогать военным будут и правительства, которые под сурдинку национальной безопасности будут давить на энергетиков с другой стороны, лишая их субсидий, лицензий и налоговых льгот.
Ну и конечно, НАТО не обойдет своим навязчивым вниманием и все инфраструктурные проекты, связанные с Россией. До недавнего времени строительство новых веток нефте- и газопроводов по дну моря, при условии, что они пересекались с уже действующими трубными маршрутами, требовало согласования на уровне владельцев и профильных министерств. Так было, например, при прокладке газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу. После длительных закрытых консультаций было получено разрешение российской стороны в лице "Газпрома", поскольку новая ветка пересекала трассу "Северного потока". Если НАТО сможет прогнуть частные компании, то нет никаких сомнений, что в дальнейшем все подобные проекты и мероприятия будут проходить под предельно плотной опекой западных спецслужб, а во главе угла уже будут стоять совсем не корпоративные интересы.
Пока западного обывателя пугали русским военным тоталитаризмом, его строительство незаметно началось в совсем другом месте.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Германия добилась поставленной цели. Но виновата в этом Россия
9 июня, 08:00
 
РоссияЛондонВеликобританияЙенс СтолтенбергНАТОГазпромСеверный потокАналитика
 
 
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