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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 22.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Макеевке, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T15:12
2023-06-22T15:12
2023-06-22T15:12
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
макеевка
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.15 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 14.50 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.Кроме того, украинские войска в 13.20 выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Гольмовскому. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, макеевка, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Макеевка, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять натовских снарядов по Донецку и Макеевке
ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости.
Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Макеевке, сообщило в Telegram-канале
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.15 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 14.50 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Кроме того, украинские войска в 13.20 выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Гольмовскому.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.