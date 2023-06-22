https://ria.ru/20230622/dobrovoltsy-1879767163.html
Шойгу рассказал о высочайшей мотивации добровольцев
Шойгу рассказал о высочайшей мотивации добровольцев - РИА Новости, 22.06.2023
Шойгу рассказал о высочайшей мотивации добровольцев
Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил высочайшую мотивацию добровольцев, которые идут в российскую армию. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:08
2023-06-22T12:08
2023-06-22T12:29
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865310945_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_5c3cca3b2172b7f815a8f8a323348590.jpg
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил высочайшую мотивацию добровольцев, которые идут в российскую армию."У добровольцев, я знаю, что вы обращали внимание … хочу отметить их высочайшую мотивацию", - сказал Шойгу на Совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ.
https://ria.ru/20230622/kontrakt-1879768448.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865310945_174:0:2663:1867_1920x0_80_0_0_fa6c9caf458c9aef4f2833fa2b376daf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Владимир Путин, Россия, Безопасность
Шойгу рассказал о высочайшей мотивации добровольцев
Шойгу отметил высочайшую мотивацию добровольцев, которые идут в армию