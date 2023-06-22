https://ria.ru/20230622/dobrovoltsy-1879767163.html

Шойгу рассказал о высочайшей мотивации добровольцев

Шойгу рассказал о высочайшей мотивации добровольцев - РИА Новости, 22.06.2023

Шойгу рассказал о высочайшей мотивации добровольцев

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил высочайшую мотивацию добровольцев, которые идут в российскую армию. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T12:08

2023-06-22T12:08

2023-06-22T12:29

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил высочайшую мотивацию добровольцев, которые идут в российскую армию."У добровольцев, я знаю, что вы обращали внимание … хочу отметить их высочайшую мотивацию", - сказал Шойгу на Совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ.

https://ria.ru/20230622/kontrakt-1879768448.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, россия, безопасность