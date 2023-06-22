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Шойгу рассказал о высочайшей мотивации добровольцев - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 22.06.2023 (обновлено: 12:29 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/dobrovoltsy-1879767163.html
Шойгу рассказал о высочайшей мотивации добровольцев
Шойгу рассказал о высочайшей мотивации добровольцев - РИА Новости, 22.06.2023
Шойгу рассказал о высочайшей мотивации добровольцев
Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил высочайшую мотивацию добровольцев, которые идут в российскую армию. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:08
2023-06-22T12:29
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил высочайшую мотивацию добровольцев, которые идут в российскую армию."У добровольцев, я знаю, что вы обращали внимание … хочу отметить их высочайшую мотивацию", - сказал Шойгу на Совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ.
https://ria.ru/20230622/kontrakt-1879768448.html
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сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Владимир Путин, Россия, Безопасность
Шойгу рассказал о высочайшей мотивации добровольцев

Шойгу отметил высочайшую мотивацию добровольцев, которые идут в армию

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании руководящего состава Минобороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании руководящего состава Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании руководящего состава Минобороны РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил высочайшую мотивацию добровольцев, которые идут в российскую армию.
"У добровольцев, я знаю, что вы обращали внимание … хочу отметить их высочайшую мотивацию", - сказал Шойгу на Совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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