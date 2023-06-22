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СМИ: число краж в британских магазинах достигло максимума за десять лет - РИА Новости, 22.06.2023
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03:15 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/britaniya-1879698416.html
СМИ: число краж в британских магазинах достигло максимума за десять лет
СМИ: число краж в британских магазинах достигло максимума за десять лет - РИА Новости, 22.06.2023
СМИ: число краж в британских магазинах достигло максимума за десять лет
Число краж в продуктовых магазинах Британии достигло максимума за последние 10 лет на фоне роста стоимости жизни, сообщает газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T03:15
2023-06-22T03:15
великобритания
инфляция
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Число краж в продуктовых магазинах Британии достигло максимума за последние 10 лет на фоне роста стоимости жизни, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные Ассоциации минимаркетов (ACS). "Более 1,1 миллиона случаев краже были зафиксированы в 2022 году по сравнению с 970 тысячами годом ранее, был достигнут самый высокий уровень за десятилетие", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что стали чаще красть мясо, алкоголь и кондитерские изделия. Согласно опросу ACS, в которую входят около 48 тысяч членов, почти 80% респондентов считают, что всплеск краж связан ростом стоимости жизни. Большинство сотрудников магазинов также указывают на то, что в прошлом году их вербально оскорбляли. По информации газеты, для снижения риска краж магазины стали уменьшать количество выставляемых на полках товаров и прикреплять ярлыки безопасности к ряду продуктов, в частности, к стейкам, сырам и маслу.
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великобритания, инфляция
Великобритания, Инфляция
СМИ: число краж в британских магазинах достигло максимума за десять лет

FT: число краж в британских продуктовых магазинах достигло максимума за десять лет

© AP Photo / Matt DunhamСотрудники британской полиции
Сотрудники британской полиции - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Matt Dunham
Сотрудники британской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Число краж в продуктовых магазинах Британии достигло максимума за последние 10 лет на фоне роста стоимости жизни, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные Ассоциации минимаркетов (ACS).
«
"Более 1,1 миллиона случаев краже были зафиксированы в 2022 году по сравнению с 970 тысячами годом ранее, был достигнут самый высокий уровень за десятилетие", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что стали чаще красть мясо, алкоголь и кондитерские изделия. Согласно опросу ACS, в которую входят около 48 тысяч членов, почти 80% респондентов считают, что всплеск краж связан ростом стоимости жизни. Большинство сотрудников магазинов также указывают на то, что в прошлом году их вербально оскорбляли.
По информации газеты, для снижения риска краж магазины стали уменьшать количество выставляемых на полках товаров и прикреплять ярлыки безопасности к ряду продуктов, в частности, к стейкам, сырам и маслу.
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