https://ria.ru/20230622/bolsonaru-1879827655.html
В Бразилии начали рассматривать дело Болсонару о злоупотреблении властью
В Бразилии начали рассматривать дело Болсонару о злоупотреблении властью - РИА Новости, 22.06.2023
В Бразилии начали рассматривать дело Болсонару о злоупотреблении властью
Высший избирательный суд Бразилии начал рассмотрение дела, которое может лишить бывшего президента страны Жаира Болсонару права избираться на несколько лет,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T16:17
2023-06-22T16:17
2023-06-22T16:17
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бразилия
жаир болсонару
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 июн – РИА Новости. Высший избирательный суд Бразилии начал рассмотрение дела, которое может лишить бывшего президента страны Жаира Болсонару права избираться на несколько лет, сообщил портал G1. "Суд обсудит, имело ли место злоупотребление властью на встрече с иностранными послами за несколько месяцев до выборов. На мероприятии тогдашний президент критиковал урны для голосования и распространял фальшивые новости о процессе голосования", - отмечает СМИ. Слушания продлятся несколько дней. В случае, если вину Болсонару докажут, он лишится права избираться на восемь лет. Критикуя электронные машины для голосования, которые работают в Бразилии с 1996 года, Болсонару не раз заявлял, что проведение президентских выборов 2022 года будет невозможным без возврата к бумажным документам. В Высшем избирательном суде заявили, что попытки помешать проведению выборов нарушают конституцию и являются должностным преступлением.
https://ria.ru/20230619/bolsonaru-1879046879.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, жаир болсонару
В мире, Бразилия, Жаир Болсонару
В Бразилии начали рассматривать дело Болсонару о злоупотреблении властью
Суд начал слушать дело, которое может лишить экс-главу Бразилии Болсонару права избираться
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 июн – РИА Новости.
Высший избирательный суд Бразилии начал рассмотрение дела, которое может лишить бывшего президента страны Жаира Болсонару права избираться на несколько лет, сообщил портал G1
.
"Суд обсудит, имело ли место злоупотребление властью на встрече с иностранными послами за несколько месяцев до выборов. На мероприятии тогдашний президент критиковал урны для голосования и распространял фальшивые новости о процессе голосования", - отмечает СМИ.
Слушания продлятся несколько дней. В случае, если вину Болсонару докажут, он лишится права избираться на восемь лет.
Критикуя электронные машины для голосования, которые работают в Бразилии с 1996 года, Болсонару не раз заявлял, что проведение президентских выборов 2022 года будет невозможным без возврата к бумажным документам. В Высшем избирательном суде заявили, что попытки помешать проведению выборов нарушают конституцию и являются должностным преступлением.
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