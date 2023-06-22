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"Просто помолчи". Слова Бербок о Путине и Украине ужаснули немцев
"Просто помолчи". Слова Бербок о Путине и Украине ужаснули немцев - РИА Новости, 22.06.2023
"Просто помолчи". Слова Бербок о Путине и Украине ужаснули немцев
Немецкие пользователи Twitter раскритиковали пост главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что поддерживать Украину в борьбе с президентом России Владимиром... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T09:05
2023-06-22T09:05
2023-06-22T15:44
в мире
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Немецкие пользователи Twitter раскритиковали пост главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что поддерживать Украину в борьбе с президентом России Владимиром Путиным в интересах Берлина. "Значит, они снова тратят наши налоговые миллиарды на чужую страну вместо того, чтобы инвестировать в Германию? Пожалуйста, объясните, почему это должно быть в наших "собственных интересах", — написал один из комментаторов. "Вы спросили у граждан Германии, в чьих интересах это делается?" — поинтересовался другой. "Просто помолчи", — посоветовал третий. "Не надо говорить о всей Германии. Какое отношение я имею к Украине? Почему я должен платить?" — задался вопросом еще один пользователь. "Вы лучше сначала подумайте о мирном договоре — это ваша работа", — заключили читатели.Кроме того, глава МИД Германии Анналена Бербок написала, что в краткосрочной перспективе Берлин предоставит новую масштабную гуманитарную помощь Украине, а в среднесрочной будет поддерживать финансирование восстановления.
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в мире, германия, анналена бербок, берлин (город), украина, владимир путин
В мире, Германия, Анналена Бербок, Берлин (город), Украина, Владимир Путин
"Просто помолчи". Слова Бербок о Путине и Украине ужаснули немцев
Пользователи Twitter осудили слова главы МИД Германии Бербок о борьбе с Путиным на Украине
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Немецкие пользователи Twitter раскритиковали пост главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что поддерживать Украину в борьбе с президентом России Владимиром Путиным в интересах Берлина.
"Значит, они снова тратят наши налоговые миллиарды на чужую страну вместо того, чтобы инвестировать в Германию
? Пожалуйста, объясните, почему это должно быть в наших "собственных интересах", — написал один из комментаторов.
"На все — меньше месяца". В НАТО раскрыли неудобную для Киева правду
"Вы спросили у граждан Германии, в чьих интересах это делается?" — поинтересовался другой.
"Просто помолчи", — посоветовал третий.
"Не надо говорить о всей Германии. Какое отношение я имею к Украине? Почему я должен платить?" — задался вопросом еще один пользователь.
"Вы лучше сначала подумайте о мирном договоре — это ваша работа", — заключили читатели.
Кроме того, глава МИД Германии Анналена Бербок написала, что в краткосрочной перспективе Берлин предоставит новую масштабную гуманитарную помощь Украине, а в среднесрочной будет поддерживать финансирование восстановления.
Бербок назвала труднопреодолимое условие для вступления Украины в Евросоюз