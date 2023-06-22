https://ria.ru/20230622/berbok-1879718264.html

"Просто помолчи". Слова Бербок о Путине и Украине ужаснули немцев

"Просто помолчи". Слова Бербок о Путине и Украине ужаснули немцев - РИА Новости, 22.06.2023

"Просто помолчи". Слова Бербок о Путине и Украине ужаснули немцев

Немецкие пользователи Twitter раскритиковали пост главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что поддерживать Украину в борьбе с президентом России Владимиром... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T09:05

2023-06-22T09:05

2023-06-22T15:44

в мире

германия

анналена бербок

берлин (город)

украина

владимир путин

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Немецкие пользователи Twitter раскритиковали пост главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что поддерживать Украину в борьбе с президентом России Владимиром Путиным в интересах Берлина. "Значит, они снова тратят наши налоговые миллиарды на чужую страну вместо того, чтобы инвестировать в Германию? Пожалуйста, объясните, почему это должно быть в наших "собственных интересах", — написал один из комментаторов. "Вы спросили у граждан Германии, в чьих интересах это делается?" — поинтересовался другой. "Просто помолчи", — посоветовал третий. "Не надо говорить о всей Германии. Какое отношение я имею к Украине? Почему я должен платить?" — задался вопросом еще один пользователь. "Вы лучше сначала подумайте о мирном договоре — это ваша работа", — заключили читатели.Кроме того, глава МИД Германии Анналена Бербок написала, что в краткосрочной перспективе Берлин предоставит новую масштабную гуманитарную помощь Украине, а в среднесрочной будет поддерживать финансирование восстановления.

https://ria.ru/20230622/defitsit-1879627607.html

https://ria.ru/20230621/es-1879681176.html

германия

берлин (город)

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