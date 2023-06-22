https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879860402.html
Пилотов авиалайнеров попросили о помощи в поиске пропавшего батискафа
Пилотов авиалайнеров попросили о помощи в поиске пропавшего батискафа - РИА Новости, 22.06.2023
Пилотов авиалайнеров попросили о помощи в поиске пропавшего батискафа
Диспетчеры просят пилотов, проходящих над зоной поиска пропавшего в воскресенье батискафа, оказывать содействие в его поиске, сообщил в Twitter израильский... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T18:21
2023-06-22T18:21
2023-06-22T18:30
в мире
нью-йорк (город)
израиль
франция
boeing 787
boeing 777
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Диспетчеры просят пилотов, проходящих над зоной поиска пропавшего в воскресенье батискафа, оказывать содействие в его поиске, сообщил в Twitter израильский пилот Йохана Коэн. "Диспетчеры Нью-Йорка просят о помощи в поиске пропавшего батискафа", - написал пользователь Captain Cohen в своем Twitter-аккаунте. В аватаре пользователя - фотография мужчины в форме пилота в кабине самолета, описание гласит, что он управляет самолетами Boeing 787 и Boeing 777 и живет в Израиле. Пользователь прикрепил к посту фотографию приборной доски самолета, на которой горит сообщение: "Не могли бы вы присматриваться к происходящему снаружи в последующие 20 минут. Вы находитесь в районе разыскиваемого батискафа". Туристический аппарат "Титан" пропал во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра в воскресенье, связь с батискафом пропала менее чем через два часа после его погружения. На борту аппарата, принадлежащего американской компании OceanGate Expeditions, находятся ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман. OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титанику" по цене от 250 тысяч долларов. Поиски пропавших продолжаются с участием глубоководной и воздушной техники. Ранее в четверг береговая охрана США заявил, что будет продолжать поисково-спасательную операцию по обнаружению пропавшего в Атлантическом океане батискафа весь четверг несмотря на то, что по некоторым расчетам, воздух в аппарате мог уже закончиться.
https://ria.ru/20230622/titan-1879838828.html
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Батискаф "Титан": смертельное погружение
Запасы кислорода на туристическом батискафе, пропавшем в Атлантике при погружении к "Титанику", по оценкам береговой охраны США, закончились в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск). Связь с глубоководным аппаратом компании OceanGate Expeditions, предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника", пропала 18 июня, примерно через час и 45 минут после погружения. По сведениям СМИ, на борту аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.
2023-06-22T18:21
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в мире, нью-йорк (город), израиль, франция, boeing 787, boeing 777, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
В мире, Нью-Йорк (город), Израиль, Франция, Boeing 787, Boeing 777, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
Пилотов авиалайнеров попросили о помощи в поиске пропавшего батискафа
Диспетчеры попросили пилотов авиалайнеров о помощи в поиске пропавшего батискафа