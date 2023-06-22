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Число погибших в ДТП в Нижегородской области выросло до пяти человек
Число погибших в ДТП в Нижегородской области выросло до пяти человек - РИА Новости, 22.06.2023
Число погибших в ДТП в Нижегородской области выросло до пяти человек
Пять человек, в том числе двое младенцев, погибли в легковом автомобиле, раздавленном несколькими столкнувшимися фурами под Нижним Новгородом, сообщает... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T20:43
2023-06-22T20:43
2023-06-22T21:06
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое младенцев, погибли в легковом автомобиле, раздавленном несколькими столкнувшимися фурами под Нижним Новгородом, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области. Ранее со ссылкой на региональное управление МЧС сообщалось о двух погибших. "Предварительно установлено, что сегодня на 411 километре Южного обхода Нижнего Новгорода в результате столкновения трех большегрузных машин и одного легкового автомобиля погибли пять человек, из них двое детей 2023 года рождения", - говорится в сообщении. Как уточнил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, количество погибших удалось установить после частичного деблокирования автомобиля. Это мужчина, две женщины и два ребенка. "Личности устанавливаются. Информация будет уточняться", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале. По данным ГИБДД региона, ДТП произошло в четверг около 15.00. Столкнулись три большегрузных машины и легковой автомобиль. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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происшествия, нижний новгород, нижегородская область, россия, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Авто
Число погибших в ДТП в Нижегородской области выросло до пяти человек
В Нижегородской области фуры раздавили машину, погибли пять человек, включая младенцев
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое младенцев, погибли в легковом автомобиле, раздавленном несколькими столкнувшимися фурами под Нижним Новгородом, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.
Ранее со ссылкой на региональное управление МЧС
сообщалось о двух погибших.
"Предварительно установлено, что сегодня на 411 километре Южного обхода Нижнего Новгорода в результате столкновения трех большегрузных машин и одного легкового автомобиля погибли пять человек, из них двое детей 2023 года рождения", - говорится в сообщении.
Как уточнил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, количество погибших удалось установить после частичного деблокирования автомобиля. Это мужчина, две женщины и два ребенка. "Личности устанавливаются. Информация будет уточняться", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.
По данным ГИБДД
региона, ДТП произошло в четверг около 15.00. Столкнулись три большегрузных машины и легковой автомобиль.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
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