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Число погибших в ДТП в Нижегородской области выросло до пяти человек

Число погибших в ДТП в Нижегородской области выросло до пяти человек - РИА Новости, 22.06.2023

Число погибших в ДТП в Нижегородской области выросло до пяти человек

Пять человек, в том числе двое младенцев, погибли в легковом автомобиле, раздавленном несколькими столкнувшимися фурами под Нижним Новгородом, сообщает... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T20:43

2023-06-22T20:43

2023-06-22T21:06

происшествия

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гибдд мвд рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое младенцев, погибли в легковом автомобиле, раздавленном несколькими столкнувшимися фурами под Нижним Новгородом, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области. Ранее со ссылкой на региональное управление МЧС сообщалось о двух погибших. "Предварительно установлено, что сегодня на 411 километре Южного обхода Нижнего Новгорода в результате столкновения трех большегрузных машин и одного легкового автомобиля погибли пять человек, из них двое детей 2023 года рождения", - говорится в сообщении. Как уточнил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, количество погибших удалось установить после частичного деблокирования автомобиля. Это мужчина, две женщины и два ребенка. "Личности устанавливаются. Информация будет уточняться", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале. По данным ГИБДД региона, ДТП произошло в четверг около 15.00. Столкнулись три большегрузных машины и легковой автомобиль. На месте работают сотрудники ГИБДД.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

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происшествия, нижний новгород, нижегородская область, россия, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто