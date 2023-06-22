https://ria.ru/20230622/auktsion-1879740172.html

Ефимов: открыты торги на право КРТ в поселении Сосенском

Ефимов: открыты торги на право КРТ в поселении Сосенском - РИА Новости, 22.06.2023

Ефимов: открыты торги на право КРТ в поселении Сосенском

Москва выставила на аукцион право на комплексное развитие неэффективно используемой территории в поселении Сосенском в ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T10:18

2023-06-22T10:18

2023-06-22T10:18

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Москва выставила на аукцион право на комплексное развитие неэффективно используемой территории в поселении Сосенском в ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Участок площадью 3,47 гектара расположен между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига. Инвестор, который будет определен по результатам запланированных на 14 августа торгов, сможет построить на месте существующих складских помещений 19,5 тысячи квадратных метров общественно-деловых и производственных объектов, в том числе ТРЦ, объекты сервиса, а также технопарк.Начальная цена лота - 7,5 миллиона рублей, размер задатка – 1,5 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 августа, в нем могут принять участие любые заинтересованные лица, в том числе региональные инвесторы, соответствующие предъявляемым требованиям, а также собственники имущества, которым ранее не удалось договориться между собой о развитии этой территории.Инвестиции в развитие территории составят почти 2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект от реализации проекта должен превысить 99 миллионов рублей. Благодаря реализации проекта в ТиНАО появится около 300 рабочих мест, отметил Ефимов.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)