https://ria.ru/20230622/auktsion-1879740172.html
Ефимов: открыты торги на право КРТ в поселении Сосенском
Ефимов: открыты торги на право КРТ в поселении Сосенском - РИА Новости, 22.06.2023
Ефимов: открыты торги на право КРТ в поселении Сосенском
Москва выставила на аукцион право на комплексное развитие неэффективно используемой территории в поселении Сосенском в ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T10:18
2023-06-22T10:18
2023-06-22T10:18
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Москва выставила на аукцион право на комплексное развитие неэффективно используемой территории в поселении Сосенском в ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Участок площадью 3,47 гектара расположен между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига. Инвестор, который будет определен по результатам запланированных на 14 августа торгов, сможет построить на месте существующих складских помещений 19,5 тысячи квадратных метров общественно-деловых и производственных объектов, в том числе ТРЦ, объекты сервиса, а также технопарк.Начальная цена лота - 7,5 миллиона рублей, размер задатка – 1,5 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 августа, в нем могут принять участие любые заинтересованные лица, в том числе региональные инвесторы, соответствующие предъявляемым требованиям, а также собственники имущества, которым ранее не удалось договориться между собой о развитии этой территории.Инвестиции в развитие территории составят почти 2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект от реализации проекта должен превысить 99 миллионов рублей. Благодаря реализации проекта в ТиНАО появится около 300 рабочих мест, отметил Ефимов.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Москва выставила на аукцион
право на комплексное развитие неэффективно используемой территории в поселении Сосенском в ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Участок площадью 3,47 гектара расположен между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига. Инвестор, который будет определен по результатам запланированных на 14 августа торгов, сможет построить на месте существующих складских помещений 19,5 тысячи квадратных метров общественно-деловых и производственных объектов, в том числе ТРЦ, объекты сервиса, а также технопарк.
Начальная цена лота - 7,5 миллиона рублей, размер задатка – 1,5 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 августа, в нем могут принять участие любые заинтересованные лица, в том числе региональные инвесторы, соответствующие предъявляемым требованиям, а также собственники имущества, которым ранее не удалось договориться между собой о развитии этой территории.
Инвестиции в развитие территории составят почти 2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект от реализации проекта должен превысить 99 миллионов рублей. Благодаря реализации проекта в ТиНАО появится около 300 рабочих мест, отметил Ефимов.