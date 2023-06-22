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Ефимов: открыты торги на право КРТ в поселении Сосенском - РИА Новости, 22.06.2023
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10:18 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/auktsion-1879740172.html
Ефимов: открыты торги на право КРТ в поселении Сосенском
Ефимов: открыты торги на право КРТ в поселении Сосенском - РИА Новости, 22.06.2023
Ефимов: открыты торги на право КРТ в поселении Сосенском
Москва выставила на аукцион право на комплексное развитие неэффективно используемой территории в поселении Сосенском в ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T10:18
2023-06-22T10:18
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Москва выставила на аукцион право на комплексное развитие неэффективно используемой территории в поселении Сосенском в ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Участок площадью 3,47 гектара расположен между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига. Инвестор, который будет определен по результатам запланированных на 14 августа торгов, сможет построить на месте существующих складских помещений 19,5 тысячи квадратных метров общественно-деловых и производственных объектов, в том числе ТРЦ, объекты сервиса, а также технопарк.Начальная цена лота - 7,5 миллиона рублей, размер задатка – 1,5 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 августа, в нем могут принять участие любые заинтересованные лица, в том числе региональные инвесторы, соответствующие предъявляемым требованиям, а также собственники имущества, которым ранее не удалось договориться между собой о развитии этой территории.Инвестиции в развитие территории составят почти 2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект от реализации проекта должен превысить 99 миллионов рублей. Благодаря реализации проекта в ТиНАО появится около 300 рабочих мест, отметил Ефимов.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: открыты торги на право КРТ в поселении Сосенском

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Москва выставила на аукцион право на комплексное развитие неэффективно используемой территории в поселении Сосенском в ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Участок площадью 3,47 гектара расположен между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига. Инвестор, который будет определен по результатам запланированных на 14 августа торгов, сможет построить на месте существующих складских помещений 19,5 тысячи квадратных метров общественно-деловых и производственных объектов, в том числе ТРЦ, объекты сервиса, а также технопарк.
Начальная цена лота - 7,5 миллиона рублей, размер задатка – 1,5 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 августа, в нем могут принять участие любые заинтересованные лица, в том числе региональные инвесторы, соответствующие предъявляемым требованиям, а также собственники имущества, которым ранее не удалось договориться между собой о развитии этой территории.
Инвестиции в развитие территории составят почти 2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект от реализации проекта должен превысить 99 миллионов рублей. Благодаря реализации проекта в ТиНАО появится около 300 рабочих мест, отметил Ефимов.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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