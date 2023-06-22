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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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13:31 22.06.2023 (обновлено: 13:54 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/ataki-1879787725.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на трех направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 22.06.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на трех направлениях
Украинские войска за сутки в ходе попыток наступления на трех направлениях потеряли почти 300 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:31
2023-06-22T13:54
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Украинские войска за сутки в ходе попыток наступления на трех направлениях потеряли почти 300 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.По данным Минобороны, в течение суток войска Украины продолжали безуспешные попытки наступления на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях.На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты. В районах Нескучного, Новоселок и Новодаровки самолеты и вертолеты нанесли удары по скоплениям живой силы и техники подразделений 31-й механизированной бригады, 110-й и 128-й бригад территориальной обороны. Уничтожены БМП и три бронемашины.На запорожском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение противнику в районах Новоданиловки, Преображенки, Щербаков и Лобкового."Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 110 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20", - сказали в министерстве.На донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями "Южной" группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах Веселого, Северного и Первомайского ДНР."В ходе боевых действий уничтожено более 185 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в районах населенных пунктов Северск и Авдеевка ДНР уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20230613/oruzhie-1877863539.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Конашенков о безуспешных наступательных действиях ВСУ
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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на трех направлениях

Минобороны: украинские войска за сутки потеряли около 300 человек на трех направлениях

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Украинские войска за сутки в ходе попыток наступления на трех направлениях потеряли почти 300 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
По данным Минобороны, в течение суток войска Украины продолжали безуспешные попытки наступления на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях.
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На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты. В районах Нескучного, Новоселок и Новодаровки самолеты и вертолеты нанесли удары по скоплениям живой силы и техники подразделений 31-й механизированной бригады, 110-й и 128-й бригад территориальной обороны. Уничтожены БМП и три бронемашины.
На запорожском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение противнику в районах Новоданиловки, Преображенки, Щербаков и Лобкового.
«
"Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 110 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20", - сказали в министерстве.
На донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями "Южной" группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах Веселого, Северного и Первомайского ДНР.
"В ходе боевых действий уничтожено более 185 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в районах населенных пунктов Северск и Авдеевка ДНР уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ", - уточнили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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