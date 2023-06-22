https://ria.ru/20230622/ataki-1879787725.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на трех направлениях

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 22.06.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на трех направлениях

Украинские войска за сутки в ходе попыток наступления на трех направлениях потеряли почти 300 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T13:31

2023-06-22T13:31

2023-06-22T13:54

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Украинские войска за сутки в ходе попыток наступления на трех направлениях потеряли почти 300 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.По данным Минобороны, в течение суток войска Украины продолжали безуспешные попытки наступления на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях.На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты. В районах Нескучного, Новоселок и Новодаровки самолеты и вертолеты нанесли удары по скоплениям живой силы и техники подразделений 31-й механизированной бригады, 110-й и 128-й бригад территориальной обороны. Уничтожены БМП и три бронемашины.На запорожском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение противнику в районах Новоданиловки, Преображенки, Щербаков и Лобкового."Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 110 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20", - сказали в министерстве.На донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями "Южной" группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах Веселого, Северного и Первомайского ДНР."В ходе боевых действий уничтожено более 185 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в районах населенных пунктов Северск и Авдеевка ДНР уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20230613/oruzhie-1877863539.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы рф