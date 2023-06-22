https://ria.ru/20230622/ataki-1879787725.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на трех направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 22.06.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на трех направлениях
Украинские войска за сутки в ходе попыток наступления на трех направлениях потеряли почти 300 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:31
2023-06-22T13:31
2023-06-22T13:54
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879792468_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6009876dc1ff524fe35bbd2048c3e5f8.jpg
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Украинские войска за сутки в ходе попыток наступления на трех направлениях потеряли почти 300 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.По данным Минобороны, в течение суток войска Украины продолжали безуспешные попытки наступления на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях.На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты. В районах Нескучного, Новоселок и Новодаровки самолеты и вертолеты нанесли удары по скоплениям живой силы и техники подразделений 31-й механизированной бригады, 110-й и 128-й бригад территориальной обороны. Уничтожены БМП и три бронемашины.На запорожском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение противнику в районах Новоданиловки, Преображенки, Щербаков и Лобкового."Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 110 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20", - сказали в министерстве.На донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями "Южной" группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах Веселого, Северного и Первомайского ДНР."В ходе боевых действий уничтожено более 185 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в районах населенных пунктов Северск и Авдеевка ДНР уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20230613/oruzhie-1877863539.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879792468_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0b39817027e1281cce65e552de7e7ab6.jpg
Конашенков о безуспешных наступательных действиях ВСУ
Конашенков о безуспешных наступательных действиях ВСУ
2023-06-22T13:31
true
PT5M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на трех направлениях
Минобороны: украинские войска за сутки потеряли около 300 человек на трех направлениях