https://ria.ru/20230622/arkheologiya-1879555404.html
В Риме для туристов открыли предполагаемое место убийства Цезаря
В Риме для туристов открыли предполагаемое место убийства Цезаря - РИА Новости, 22.06.2023
В Риме для туристов открыли предполагаемое место убийства Цезаря
На площади Торре — Арджентина в Риме для туристов открыли предполагаемое место убийства Юлия Цезаря, пишет . РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T04:00
2023-06-22T04:00
2023-06-22T10:59
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. На площади Торре — Арджентина в Риме для туристов открыли предполагаемое место убийства Юлия Цезаря, пишет . Там находятся четыре храма III века до нашей эры и остатки Театра Помпея. Возле последнего, как гласит легенда, в 44 году до нашей эры заговорщики напали на Цезаря. Он якобы воскликнул: "И ты, Брут?" – когда увидел среди них своего друга. Раньше посмотреть объекты можно было только издалека — руины расположены ниже уровня современной улицы. Теперь же к ним провели пешеходную дорожку. Храмовый комплекс и Театр Помпея обнаружили в 1927 году в ходе строительных работ. Со временем это место стало известно тем, что здесь прячутся бездомные кошки. В 1990-х года тут открыли для них приют. У некоторых постояльцев есть проблемы со здоровьем, травмы. О животных заботятся, они находят себе новых хозяев. Как отметили в The Guardian, туристы будут рассматривать не только руины — им придется делить маршрут с местными кошками.Ранее сообщалось, что в Норвегии женщина нашла клад времен викингов. На сокровища она наткнулась, когда убиралась в доме своих родителей.
https://ria.ru/20230419/arkheologiya-1866140161.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, рим, новости - туризм, археология
Культура, Новости культуры, Рим, Новости - Туризм, Археология
В Риме для туристов открыли предполагаемое место убийства Цезаря
На площади в Риме для туристов открыли предполагаемое место убийства Юлия Цезаря
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости.
На площади Торре — Арджентина в Риме для туристов открыли предполагаемое место убийства Юлия Цезаря, пишет
.
Там находятся четыре храма III века до нашей эры и остатки Театра Помпея. Возле последнего, как гласит легенда, в 44 году до нашей эры заговорщики напали на Цезаря. Он якобы воскликнул: "И ты, Брут?" – когда увидел среди них своего друга.
Раньше посмотреть объекты можно было только издалека — руины расположены ниже уровня современной улицы. Теперь же к ним провели пешеходную дорожку.
Храмовый комплекс и Театр Помпея обнаружили в 1927 году в ходе строительных работ. Со временем это место стало известно тем, что здесь прячутся бездомные кошки. В 1990-х года тут открыли для них приют. У некоторых постояльцев есть проблемы со здоровьем, травмы. О животных заботятся, они находят себе новых хозяев. Как отметили в The Guardian, туристы будут рассматривать не только руины — им придется делить маршрут с местными кошками.
Ранее сообщалось
, что в Норвегии женщина нашла клад времен викингов. На сокровища она наткнулась, когда убиралась в доме своих родителей.
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