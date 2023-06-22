https://ria.ru/20230622/arkheologiya-1879555404.html

В Риме для туристов открыли предполагаемое место убийства Цезаря

В Риме для туристов открыли предполагаемое место убийства Цезаря - РИА Новости, 22.06.2023

В Риме для туристов открыли предполагаемое место убийства Цезаря

На площади Торре — Арджентина в Риме для туристов открыли предполагаемое место убийства Юлия Цезаря, пишет . РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T04:00

2023-06-22T04:00

2023-06-22T10:59

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. На площади Торре — Арджентина в Риме для туристов открыли предполагаемое место убийства Юлия Цезаря, пишет . Там находятся четыре храма III века до нашей эры и остатки Театра Помпея. Возле последнего, как гласит легенда, в 44 году до нашей эры заговорщики напали на Цезаря. Он якобы воскликнул: "И ты, Брут?" – когда увидел среди них своего друга. Раньше посмотреть объекты можно было только издалека — руины расположены ниже уровня современной улицы. Теперь же к ним провели пешеходную дорожку. Храмовый комплекс и Театр Помпея обнаружили в 1927 году в ходе строительных работ. Со временем это место стало известно тем, что здесь прячутся бездомные кошки. В 1990-х года тут открыли для них приют. У некоторых постояльцев есть проблемы со здоровьем, травмы. О животных заботятся, они находят себе новых хозяев. Как отметили в The Guardian, туристы будут рассматривать не только руины — им придется делить маршрут с местными кошками.Ранее сообщалось, что в Норвегии женщина нашла клад времен викингов. На сокровища она наткнулась, когда убиралась в доме своих родителей.

https://ria.ru/20230419/arkheologiya-1866140161.html

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Елена Громова

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