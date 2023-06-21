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Социальный проект "Ступени к здоровью" стартует в Липецкой области - РИА Новости, 21.06.2023
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Липецкая область
 
15:12 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/zdorove-1879580511.html
Социальный проект "Ступени к здоровью" стартует в Липецкой области
Социальный проект "Ступени к здоровью" стартует в Липецкой области - РИА Новости, 21.06.2023
Социальный проект "Ступени к здоровью" стартует в Липецкой области
В Липецкой области на днях стартует социальный проект "Ступени к здоровью", участниками которого станут пациенты после инсульта и участники СВО, сообщил глава... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:12
2023-06-21T15:12
липецкая область
игорь артамонов
здравоохранение
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ЛИПЕЦК, 21 июн – РИА Новости. В Липецкой области на днях стартует социальный проект "Ступени к здоровью", участниками которого станут пациенты после инсульта и участники СВО, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что авторы проекта - региональные специалисты, которые разработали уникальную программу реабилитации на дому, способную вернуть людей, перенесших инсульт, к полноценной жизни, а также обучить их родственников правильно ухаживать за выздоравливающими.По словам Артамонова, первыми участниками проекта станут 12 липчан, в том числе участники СВО, все они перенесли нарушение мозгового кровообращения и получат возможность реабилитироваться в домашних условиях.На каждом этапе реабилитации пациентов и их семьи будут сопровождать медицинские специалисты и психологи."Проблема поддержки и реабилитации людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одна из ключевых в современном здравоохранении. Использование передовых подходов, обучение родственников в так называемых школах ухода – бесценный опыт, который должен повысить качество жизни людей, перенесших тяжелые заболевания", – прокомментировал Артамонов.
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Артем Смирнов
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игорь артамонов, здравоохранение
Липецкая область, Игорь Артамонов, Здравоохранение

Социальный проект "Ступени к здоровью" стартует в Липецкой области

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 21 июн – РИА Новости. В Липецкой области на днях стартует социальный проект "Ступени к здоровью", участниками которого станут пациенты после инсульта и участники СВО, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что авторы проекта - региональные специалисты, которые разработали уникальную программу реабилитации на дому, способную вернуть людей, перенесших инсульт, к полноценной жизни, а также обучить их родственников правильно ухаживать за выздоравливающими.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Образовательный кластер создадут на базе липецкого медколледжа
8 июня, 13:14
По словам Артамонова, первыми участниками проекта станут 12 липчан, в том числе участники СВО, все они перенесли нарушение мозгового кровообращения и получат возможность реабилитироваться в домашних условиях.
На каждом этапе реабилитации пациентов и их семьи будут сопровождать медицинские специалисты и психологи.
"Проблема поддержки и реабилитации людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одна из ключевых в современном здравоохранении. Использование передовых подходов, обучение родственников в так называемых школах ухода – бесценный опыт, который должен повысить качество жизни людей, перенесших тяжелые заболевания", – прокомментировал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЗдравоохранение
 
 
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