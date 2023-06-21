https://ria.ru/20230621/zdorove-1879580511.html

Социальный проект "Ступени к здоровью" стартует в Липецкой области

Социальный проект "Ступени к здоровью" стартует в Липецкой области - РИА Новости, 21.06.2023

Социальный проект "Ступени к здоровью" стартует в Липецкой области

В Липецкой области на днях стартует социальный проект "Ступени к здоровью", участниками которого станут пациенты после инсульта и участники СВО, сообщил глава... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T15:12

2023-06-21T15:12

2023-06-21T15:12

липецкая область

игорь артамонов

здравоохранение

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ЛИПЕЦК, 21 июн – РИА Новости. В Липецкой области на днях стартует социальный проект "Ступени к здоровью", участниками которого станут пациенты после инсульта и участники СВО, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что авторы проекта - региональные специалисты, которые разработали уникальную программу реабилитации на дому, способную вернуть людей, перенесших инсульт, к полноценной жизни, а также обучить их родственников правильно ухаживать за выздоравливающими.По словам Артамонова, первыми участниками проекта станут 12 липчан, в том числе участники СВО, все они перенесли нарушение мозгового кровообращения и получат возможность реабилитироваться в домашних условиях.На каждом этапе реабилитации пациентов и их семьи будут сопровождать медицинские специалисты и психологи."Проблема поддержки и реабилитации людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одна из ключевых в современном здравоохранении. Использование передовых подходов, обучение родственников в так называемых школах ухода – бесценный опыт, который должен повысить качество жизни людей, перенесших тяжелые заболевания", – прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20230608/klaster-1876931253.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, здравоохранение