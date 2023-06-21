https://ria.ru/20230621/zdorove-1879580511.html
Социальный проект "Ступени к здоровью" стартует в Липецкой области
Социальный проект "Ступени к здоровью" стартует в Липецкой области - РИА Новости, 21.06.2023
Социальный проект "Ступени к здоровью" стартует в Липецкой области
В Липецкой области на днях стартует социальный проект "Ступени к здоровью", участниками которого станут пациенты после инсульта и участники СВО, сообщил глава... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:12
2023-06-21T15:12
2023-06-21T15:12
липецкая область
игорь артамонов
здравоохранение
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ЛИПЕЦК, 21 июн – РИА Новости. В Липецкой области на днях стартует социальный проект "Ступени к здоровью", участниками которого станут пациенты после инсульта и участники СВО, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что авторы проекта - региональные специалисты, которые разработали уникальную программу реабилитации на дому, способную вернуть людей, перенесших инсульт, к полноценной жизни, а также обучить их родственников правильно ухаживать за выздоравливающими.По словам Артамонова, первыми участниками проекта станут 12 липчан, в том числе участники СВО, все они перенесли нарушение мозгового кровообращения и получат возможность реабилитироваться в домашних условиях.На каждом этапе реабилитации пациентов и их семьи будут сопровождать медицинские специалисты и психологи."Проблема поддержки и реабилитации людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одна из ключевых в современном здравоохранении. Использование передовых подходов, обучение родственников в так называемых школах ухода – бесценный опыт, который должен повысить качество жизни людей, перенесших тяжелые заболевания", – прокомментировал Артамонов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, здравоохранение
Липецкая область, Игорь Артамонов, Здравоохранение
ЛИПЕЦК, 21 июн – РИА Новости. В Липецкой области на днях стартует социальный проект "Ступени к здоровью", участниками которого станут пациенты после инсульта и участники СВО, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что авторы проекта - региональные специалисты, которые разработали уникальную программу реабилитации на дому, способную вернуть людей, перенесших инсульт, к полноценной жизни, а также обучить их родственников правильно ухаживать за выздоравливающими.
Образовательный кластер создадут на базе липецкого медколледжа
По словам Артамонова
, первыми участниками проекта станут 12 липчан, в том числе участники СВО, все они перенесли нарушение мозгового кровообращения и получат возможность реабилитироваться в домашних условиях.
На каждом этапе реабилитации пациентов и их семьи будут сопровождать медицинские специалисты и психологи.
"Проблема поддержки и реабилитации людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одна из ключевых в современном здравоохранении. Использование передовых подходов, обучение родственников в так называемых школах ухода – бесценный опыт, который должен повысить качество жизни людей, перенесших тяжелые заболевания", – прокомментировал Артамонов.