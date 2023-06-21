https://ria.ru/20230621/yaponiya-1879482682.html
Парламент Японии завершил очередную сессию
Парламент Японии завершил очередную сессию - РИА Новости, 21.06.2023
Парламент Японии завершил очередную сессию
Парламент Японии в среду провел последнее заседание очередной сессии, о завершении работы парламента объявил глава нижней палаты Хироюки Хосода. Последнее... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T08:50
2023-06-21T08:50
2023-06-21T08:50
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ТОКИО, 21 июн - РИА Новости. Парламент Японии в среду провел последнее заседание очередной сессии, о завершении работы парламента объявил глава нижней палаты Хироюки Хосода. Последнее заседание транслировалось в прямом эфире на канале палаты представителей. "211-я сессия парламента сегодня завершилась. Эта сессия была созвана 23 января и с этого дня старательно проводила слушания по ключевым вопросам политики", - сказал Хосода, поблагодарив депутатов за активную работу. Сессия продолжалась, как и было запланировано, 150 дней. За это время было принято 58 из 60 выносившихся на обсуждение парламента законопроектов. Помимо бюджета на 2023 финансовый год (1 апреля 2023 - 31 марта 2024 года) с рекордным уровнем военных расходов в 6,79 триллиона (52 миллиарда долларов), что на 1,4 триллиона иен (10,4 миллиарда долларов) больше, чем в 2022 финансовом году, парламент принял закон об обеспечении вненалоговых поступлений на оборону, несмотря на сопротивление оппозиции, закон об ЛГБТ, закон, регулирующий депортацию иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране, и другие новые нормы. Несмотря на завершение сессии, возможно обсуждение ситуации, связанной с активно внедряемой правительством системой идентификационных номеров, к которым планируется "привязать" карточки медицинского страхования, данные налогообложения и другую информацию. С осени будущего года предполагается и вовсе заменить бумажные карточки медстрахования на пластиковые карты с идентификационным номером. Этот вопрос вызывает горячие споры в обществе из-за многочисленных сбоев в системе.
https://ria.ru/20230618/yaponiya-1878985809.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, парламент японии, япония
В мире, Парламент Японии, Япония
Парламент Японии завершил очередную сессию
Глава нижней палаты Хосода заявил о завершении очередной сессии парламента Японии
ТОКИО, 21 июн - РИА Новости.
Парламент Японии в среду провел последнее заседание очередной сессии, о завершении работы парламента объявил глава нижней палаты Хироюки Хосода. Последнее заседание транслировалось в прямом эфире на канале палаты представителей
.
"211-я сессия парламента сегодня завершилась. Эта сессия была созвана 23 января и с этого дня старательно проводила слушания по ключевым вопросам политики", - сказал Хосода, поблагодарив депутатов за активную работу.
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Сессия продолжалась, как и было запланировано, 150 дней. За это время было принято 58 из 60 выносившихся на обсуждение парламента законопроектов. Помимо бюджета на 2023 финансовый год (1 апреля 2023 - 31 марта 2024 года) с рекордным уровнем военных расходов в 6,79 триллиона (52 миллиарда долларов), что на 1,4 триллиона иен (10,4 миллиарда долларов) больше, чем в 2022 финансовом году, парламент принял закон об обеспечении вненалоговых поступлений на оборону, несмотря на сопротивление оппозиции, закон об ЛГБТ, закон, регулирующий депортацию иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране, и другие новые нормы.
Несмотря на завершение сессии, возможно обсуждение ситуации, связанной с активно внедряемой правительством системой идентификационных номеров, к которым планируется "привязать" карточки медицинского страхования, данные налогообложения и другую информацию. С осени будущего года предполагается и вовсе заменить бумажные карточки медстрахования на пластиковые карты с идентификационным номером. Этот вопрос вызывает горячие споры в обществе из-за многочисленных сбоев в системе.
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