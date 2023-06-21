https://ria.ru/20230621/ukraina-1879635533.html

Катар выразил надежду на быстрое урегулирование ситуации на Украине

Катар выразил надежду на быстрое урегулирование ситуации на Украине - РИА Новости, 21.06.2023

Катар выразил надежду на быстрое урегулирование ситуации на Украине

Катар надеется, что ситуацию вокруг Украины удастся урегулировать максимально быстро, Доха поддерживает любые дипломатические усилия в этом контексте, заявил... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T17:47

2023-06-21T17:47

2023-06-21T17:47

специальная военная операция на украине

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катар

украина

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Катар надеется, что ситуацию вокруг Украины удастся урегулировать максимально быстро, Доха поддерживает любые дипломатические усилия в этом контексте, заявил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. "Надеемся, что текущий конфликт между Россией и Украиной будет разрешен максимально быстро, мирными средствами, в соответствии с принципами международного права и Устава ООН. Катар поддерживает любые дипломатические усилия в этом направлении. И я рассчитываю обсудить эти вопросы завтра с министром иностранных дел (РФ Сергеем Лавровым)", - сказал он на переговорах с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Лавров проведет 22 июня переговоры в Москве с председателем Совета министров, главой МИД Катара, министры обсудят вопросы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международных отношений, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

https://ria.ru/20221010/katar-1822787264.html

катар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, катар, украина, россия, ситуация в днр и лнр