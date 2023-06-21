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Катар выразил надежду на быстрое урегулирование ситуации на Украине - РИА Новости, 21.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:47 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/ukraina-1879635533.html
Катар выразил надежду на быстрое урегулирование ситуации на Украине
Катар выразил надежду на быстрое урегулирование ситуации на Украине - РИА Новости, 21.06.2023
Катар выразил надежду на быстрое урегулирование ситуации на Украине
Катар надеется, что ситуацию вокруг Украины удастся урегулировать максимально быстро, Доха поддерживает любые дипломатические усилия в этом контексте, заявил... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T17:47
2023-06-21T17:47
специальная военная операция на украине
в мире
катар
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Катар надеется, что ситуацию вокруг Украины удастся урегулировать максимально быстро, Доха поддерживает любые дипломатические усилия в этом контексте, заявил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. "Надеемся, что текущий конфликт между Россией и Украиной будет разрешен максимально быстро, мирными средствами, в соответствии с принципами международного права и Устава ООН. Катар поддерживает любые дипломатические усилия в этом направлении. И я рассчитываю обсудить эти вопросы завтра с министром иностранных дел (РФ Сергеем Лавровым)", - сказал он на переговорах с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Лавров проведет 22 июня переговоры в Москве с председателем Совета министров, главой МИД Катара, министры обсудят вопросы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международных отношений, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
https://ria.ru/20221010/katar-1822787264.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Катар, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Катар выразил надежду на быстрое урегулирование ситуации на Украине

Премьер Катара Аль Тани выразил надежду на быстрое урегулирование ситуации на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПремьер Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани
Премьер Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Премьер Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Катар надеется, что ситуацию вокруг Украины удастся урегулировать максимально быстро, Доха поддерживает любые дипломатические усилия в этом контексте, заявил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.
"Надеемся, что текущий конфликт между Россией и Украиной будет разрешен максимально быстро, мирными средствами, в соответствии с принципами международного права и Устава ООН. Катар поддерживает любые дипломатические усилия в этом направлении. И я рассчитываю обсудить эти вопросы завтра с министром иностранных дел (РФ Сергеем Лавровым)", - сказал он на переговорах с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Лавров проведет 22 июня переговоры в Москве с председателем Совета министров, главой МИД Катара, министры обсудят вопросы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международных отношений, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Эмир Катара призвал решить конфликт на Украине путем мирных переговоров
10 октября 2022, 13:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКатарУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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