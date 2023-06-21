https://ria.ru/20230621/ukraina-1879533942.html

Сунак назвал число предприятий, готовых помочь Украине

Сунак назвал число предприятий, готовых помочь Украине - РИА Новости, 21.06.2023

Сунак назвал число предприятий, готовых помочь Украине

Британский премьер Риши Сунак заявил, что более 400 предприятий из 38 стран обязались помочь восстановлению Украины. Трансляция велась на сайте конференции. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T12:50

2023-06-21T12:50

2023-06-21T12:50

украина

лондон

риши сунак

в мире

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Британский премьер Риши Сунак заявил, что более 400 предприятий из 38 стран обязались помочь восстановлению Украины. Трансляция велась на сайте конференции."Мы запускаем соглашение Ukraine Business Compact, чтобы частный сектор мог пообещать поддержку в восстановлении и реконструкции Украины. Я рад объявить сегодня, что более 400 предприятий из 38 стран с совокупным рыночным капиталом в 4,9 триллиона долларов подписали это соглашение", - заявил он в Лондоне на конференции по восстановлению Украины.Соглашение является добровольной инициативой и не имеет правовой силы. Предполагается, что оно будет содействовать привлечению бизнеса к восстановлению Украины и "ускорению позитивных изменений" на Украине.

https://ria.ru/20230621/pomosch-1879509798.html

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лондон

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, лондон, риши сунак, в мире