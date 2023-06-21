https://ria.ru/20230621/ukraina-1879533942.html
Сунак назвал число предприятий, готовых помочь Украине
Сунак назвал число предприятий, готовых помочь Украине - РИА Новости, 21.06.2023
Сунак назвал число предприятий, готовых помочь Украине
Британский премьер Риши Сунак заявил, что более 400 предприятий из 38 стран обязались помочь восстановлению Украины. Трансляция велась на сайте конференции. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T12:50
2023-06-21T12:50
2023-06-21T12:50
украина
лондон
риши сунак
в мире
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Британский премьер Риши Сунак заявил, что более 400 предприятий из 38 стран обязались помочь восстановлению Украины. Трансляция велась на сайте конференции."Мы запускаем соглашение Ukraine Business Compact, чтобы частный сектор мог пообещать поддержку в восстановлении и реконструкции Украины. Я рад объявить сегодня, что более 400 предприятий из 38 стран с совокупным рыночным капиталом в 4,9 триллиона долларов подписали это соглашение", - заявил он в Лондоне на конференции по восстановлению Украины.Соглашение является добровольной инициативой и не имеет правовой силы. Предполагается, что оно будет содействовать привлечению бизнеса к восстановлению Украины и "ускорению позитивных изменений" на Украине.
https://ria.ru/20230621/pomosch-1879509798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, лондон, риши сунак, в мире
Украина, Лондон, Риши Сунак, В мире
Сунак назвал число предприятий, готовых помочь Украине
Премьер Британии Сунак: более 400 предприятий из 38 стран помогут восстановлению Украины