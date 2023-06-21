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Эксперт назвала глубоководное погружение большим риском - РИА Новости, 21.06.2023
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15:48 21.06.2023 (обновлено: 15:51 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/titanik-1879599776.html
Эксперт назвала глубоководное погружение большим риском
Эксперт назвала глубоководное погружение большим риском - РИА Новости, 21.06.2023
Эксперт назвала глубоководное погружение большим риском
Глубоководные погружения всегда связаны с большими рисками, по сложности это можно сравнить только с полётом в космос, рассказала РИА Новости Юлия Степанчук,... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:48
2023-06-21T15:51
атлантический океан
калининград
джеймс кэмерон
музей мирового океана
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Глубоководные погружения всегда связаны с большими рисками, по сложности это можно сравнить только с полётом в космос, рассказала РИА Новости Юлия Степанчук, заведующая отделом истории калининградского музея-заповедника "Музей Мирового океана" на фоне истории с поисками батискафа Titan в Атлантическом океане. Ранее сообщалось, что в Атлантике исчез батискаф, совершавший путешествие к обломкам "Титаника". В батискафе 5 человек, среди которых британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Первыми аппаратами, которые исследовали затонувший "Титаник", были советские "Мир-1" и "Мир-2" в 1995 году. Режиссёр Джеймс Кэмерон вместе с учёным Анатолием Сагалевичем поочерёдно погружали их на дно Атлантического океана к обломкам легендарного судна, для съёмок своего "Титаника", а позже снял еще несколько научных картин. Сейчас "Мир-1" можно увидеть в Музее Мирового океана в Калининграде, а в порту города находится на хранении "Мир-2". "Риски глубоководных погружений всегда очень большие. С чем можно сравнить погружение? Ну, только с полетом в космос. По сложности, технике, аппаратуре, по подготовке членов экипажа. Они все должны быть высокопрофессиональными людьми, в том числе командир корабля, который отвечает за судьбу всех остальных, как в космическом полете, так и в погружении", - рассказала Степанчук. По словам Степанчук, мировой океан до сих пор недостаточно изучен учёными, поэтому зачастую нельзя правильно оценить все риски погружений на большую глубину. Эксперт отметила, что, при этом, на любом аппарате должна быть предусмотрена система спасения членов экипажа, как, к примеру, на российских глубоководных "Мирах". "У наших аппаратов "Мир" есть несколько способов спасения: сброс балласта, это шарики свинцовые и аккумуляторы, тросс с буем, который всплывёт и будет передавать сигнал, что под ним находится аппарат. За этот тросс аппарат можно вытащить с глубины 6 тысяч метров. Есть запас кислорода на трое суток. Считается, что за трое суток аппарат найдут и поднимут на поверхность", - рассказала Степанчук.
https://ria.ru/20230621/kemeron-1879591622.html
https://ria.ru/20230621/pomosch-1879553887.html
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атлантический океан, калининград, джеймс кэмерон, музей мирового океана, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
Атлантический океан, Калининград, Джеймс Кэмерон, Музей Мирового океана, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
Эксперт назвала глубоководное погружение большим риском

Эксперт Степанчук о батискафе "Титан": глубоководное погружение — это большой риск

© Depositphotos.com / agiampiccoloДайвер
Дайвер - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Depositphotos.com / agiampiccolo
Дайвер. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Глубоководные погружения всегда связаны с большими рисками, по сложности это можно сравнить только с полётом в космос, рассказала РИА Новости Юлия Степанчук, заведующая отделом истории калининградского музея-заповедника "Музей Мирового океана" на фоне истории с поисками батискафа Titan в Атлантическом океане.
Ранее сообщалось, что в Атлантике исчез батискаф, совершавший путешествие к обломкам "Титаника". В батискафе 5 человек, среди которых британский миллиардер Хэмиш Хардинг.
Режиссер Джеймс Кэмерон - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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Вчера, 15:32
Первыми аппаратами, которые исследовали затонувший "Титаник", были советские "Мир-1" и "Мир-2" в 1995 году. Режиссёр Джеймс Кэмерон вместе с учёным Анатолием Сагалевичем поочерёдно погружали их на дно Атлантического океана к обломкам легендарного судна, для съёмок своего "Титаника", а позже снял еще несколько научных картин.
Сейчас "Мир-1" можно увидеть в Музее Мирового океана в Калининграде, а в порту города находится на хранении "Мир-2".
«
"Риски глубоководных погружений всегда очень большие. С чем можно сравнить погружение? Ну, только с полетом в космос. По сложности, технике, аппаратуре, по подготовке членов экипажа. Они все должны быть высокопрофессиональными людьми, в том числе командир корабля, который отвечает за судьбу всех остальных, как в космическом полете, так и в погружении", - рассказала Степанчук.
По словам Степанчук, мировой океан до сих пор недостаточно изучен учёными, поэтому зачастую нельзя правильно оценить все риски погружений на большую глубину. Эксперт отметила, что, при этом, на любом аппарате должна быть предусмотрена система спасения членов экипажа, как, к примеру, на российских глубоководных "Мирах".
«
"У наших аппаратов "Мир" есть несколько способов спасения: сброс балласта, это шарики свинцовые и аккумуляторы, тросс с буем, который всплывёт и будет передавать сигнал, что под ним находится аппарат. За этот тросс аппарат можно вытащить с глубины 6 тысяч метров. Есть запас кислорода на трое суток. Считается, что за трое суток аппарат найдут и поднимут на поверхность", - рассказала Степанчук.
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Вчера, 14:16
 
Атлантический океанКалининградДжеймс КэмеронМузей Мирового океанаПоиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
 
 
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