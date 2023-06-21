https://ria.ru/20230621/tamozhnya-1879660008.html

ФТС будет использовать технологии "интеллектуального пункта пропуска"

ФТС будет использовать технологии "интеллектуального пункта пропуска" - РИА Новости, 21.06.2023

ФТС будет использовать технологии "интеллектуального пункта пропуска"

Федеральная таможенная служба (ФТС) России планирует в будущем использует технологии "интеллектуального пункта пропуска" на "Верхнем Ларсе" для ускорения... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T18:51

2023-06-21T18:51

2023-06-21T18:54

технологии

россия

руслан давыдов

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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ВЕРХНИЙ ЛАРС, 21 июн - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России планирует в будущем использует технологии "интеллектуального пункта пропуска" на "Верхнем Ларсе" для ускорения выпуска автотранспорта через границу, рассказал журналистам временно исполняющий обязанности главы ведомства Руслан Давыдов. Он отметил, что физически расширять этот пункт пропуска, увеличивая количество полос, больше нет возможности, но существуют технологии, которые таможенные органы смогут использовать в будущем и которые позволят и дальше наращивать грузопоток в этом направлении. "Используем технологии интеллектуального пункта пропуска: это интернет вещей, это цифровизация, это умные сканеры, это автоматическое сканирование весо-габаритных показателей машин, сканирование номерных знаков, автоматическое закачивание их в системы контролирующих органов и дальше работа с ними системы управления рисками, в перспективе - с использованием искусственного интеллекта", - сказал он. Давыдов посетил автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии на российско-грузинской границе, который недавно был расширен до 39 полос. Это самый загруженный пункт пропуска международного транспортного коридора "Север-Юг": поток автотранспорта через него в последние месяцы мог превышать тысячу автомобилей в сутки несмотря на проводимые там работы по реконструкции. В мае текущего года к 25 полосам движения на "Верхнем Ларсе" добавилось 11 новых, а к 15 июня было запущено еще три полосы. "Если до сдачи этих полос Минтрансом мы выходили на тысячу машин: от 800 до 1000 машин в сутки, то сейчас мы выходим на 1200-1300 машин, и наверное есть еще резерв прибавить", - сказал Давыдов. Таким образом, по его оценке, прирост грузопотока по этому пункту может превысить 20%. При этом, по его словам, ФТС планирует расширять использование цифровых технологий в пунктах пропуска. В частности, сейчас с армянской стороной прорабатывается технология интеллектуальной пломбы. "Машина с такой пломбой будет проходить пункт пропуска бесконтактно. В пломбе будет закачана вся информация о машине, она будет сканироваться на пункте пропуска, и если не будет срабатывать система управления рисками - значит, будем пропускать автоматически", - пояснил он. В ФТС планируют запустить эту технологию в течение двух лет.

https://ria.ru/20230621/ekonomika-1879632175.html

https://ria.ru/20230621/sanktsii-1879622288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, россия, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии)