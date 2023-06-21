https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879683350.html

Спецоперация, 21 июня: Путин дал оценку работе авиации в зоне спецоперации

Спецоперация, 21 июня: Путин дал оценку работе авиации в зоне спецоперации - РИА Новости, 21.06.2023

Спецоперация, 21 июня: Путин дал оценку работе авиации в зоне спецоперации

Президент России Владимир Путин дал оценку работе авиации в рамках проведения спецоперации на Украине, заявив, что средства поражения хорошие, но и летчики... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T22:15

2023-06-21T22:15

2023-06-21T22:37

специальная военная операция на украине

россия

московская область (подмосковье)

украина

владимир путин

андрей воробьев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал оценку работе авиации в рамках проведения спецоперации на Украине, заявив, что средства поражения хорошие, но и летчики работают безукоризненно. Ход спецоперацииНа донецком направлении в течение суток успешно отражены десять атак противника в районах населенных пунктов Веселое, Георгиевка, Первомайское, Красногоровка, Водяное и Марьинка, заявили в Минобороны. На краснолиманском направлении российские войска за сутки уничтожили до 135 украинских военнослужащих и пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп противника, восемь солдат ВСУ сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Озеряновке и Михайловке в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Выступление Путина на встрече с выпускниками военных вузовСоздание новейших образцов бронетехники, ударных боевых комплексов и ПВО будет продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений. Продолжатся поставки в войска ударных роботизированных комплексов и беспилотных летательных аппаратов, их массовый выпуск будут форсировать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений. Украина опасается боевых потерь в будущем, это может привести не только к утрате потенциала, но и в целом боеспособности армии, заявил президент РФ Владимир Путин. Украинские войска несут серьезные потери в личном составе и технике, сейчас наблюдается затишье, заявил Владимир Путин. Президент России Владимир Путин сообщил, что "наши мужики на Украине наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа" в ходе украинского контрнаступления. "Горят за милую душу", - сказал президент.Атака БПЛА в ПодмосковьеДва беспилотника упали на подлете к складам в подмосковном поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа, осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) справились со своей задачей в Подмосковье, идет расследование, подробности надо уточнять в Минобороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Минобороны РФ сообщило, что Киев попытался провести террористическую атаку с помощью беспилотников по объектам в Московской области, все аппараты были подавлены РЭБ.

https://ria.ru/20230621/vsu-1879671058.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

московская область (подмосковье)

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны об отражении атак ВСУ на трех направлениях Украинские войска безуспешно пытались атаковать на трех направлениях спецоперации, сообщили в Минобороны. "В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях", – говорится в сводке. 2023-06-21T22:15 true PT5M13S

"На данный момент наблюдаем затишье". Путин о ходе украинского контрнаступления "На данный момент наблюдаем затишье". Путин о ходе украинского контрнаступления 2023-06-21T22:15 true PT3M06S

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Наталья Макарова

россия, московская область (подмосковье), украина, владимир путин, андрей воробьев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, сцкк