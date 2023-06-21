https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879683350.html
Спецоперация, 21 июня: Путин дал оценку работе авиации в зоне спецоперации
Спецоперация, 21 июня: Путин дал оценку работе авиации в зоне спецоперации - РИА Новости, 21.06.2023
Спецоперация, 21 июня: Путин дал оценку работе авиации в зоне спецоперации
Президент России Владимир Путин дал оценку работе авиации в рамках проведения спецоперации на Украине, заявив, что средства поражения хорошие, но и летчики... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T22:15
2023-06-21T22:15
2023-06-21T22:37
специальная военная операция на украине
россия
московская область (подмосковье)
украина
владимир путин
андрей воробьев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал оценку работе авиации в рамках проведения спецоперации на Украине, заявив, что средства поражения хорошие, но и летчики работают безукоризненно. Ход спецоперацииНа донецком направлении в течение суток успешно отражены десять атак противника в районах населенных пунктов Веселое, Георгиевка, Первомайское, Красногоровка, Водяное и Марьинка, заявили в Минобороны. На краснолиманском направлении российские войска за сутки уничтожили до 135 украинских военнослужащих и пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп противника, восемь солдат ВСУ сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Озеряновке и Михайловке в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Выступление Путина на встрече с выпускниками военных вузовСоздание новейших образцов бронетехники, ударных боевых комплексов и ПВО будет продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений. Продолжатся поставки в войска ударных роботизированных комплексов и беспилотных летательных аппаратов, их массовый выпуск будут форсировать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений. Украина опасается боевых потерь в будущем, это может привести не только к утрате потенциала, но и в целом боеспособности армии, заявил президент РФ Владимир Путин. Украинские войска несут серьезные потери в личном составе и технике, сейчас наблюдается затишье, заявил Владимир Путин. Президент России Владимир Путин сообщил, что "наши мужики на Украине наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа" в ходе украинского контрнаступления. "Горят за милую душу", - сказал президент.Атака БПЛА в ПодмосковьеДва беспилотника упали на подлете к складам в подмосковном поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа, осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) справились со своей задачей в Подмосковье, идет расследование, подробности надо уточнять в Минобороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Минобороны РФ сообщило, что Киев попытался провести террористическую атаку с помощью беспилотников по объектам в Московской области, все аппараты были подавлены РЭБ.
https://ria.ru/20230621/vsu-1879671058.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
московская область (подмосковье)
украина
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Минобороны об отражении атак ВСУ на трех направлениях
Украинские войска безуспешно пытались атаковать на трех направлениях спецоперации, сообщили в Минобороны. "В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях", – говорится в сводке.
2023-06-21T22:15
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"На данный момент наблюдаем затишье". Путин о ходе украинского контрнаступления
"На данный момент наблюдаем затишье". Путин о ходе украинского контрнаступления
2023-06-21T22:15
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская область (подмосковье), украина, владимир путин, андрей воробьев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Россия, Московская область (Подмосковье), Украина, Владимир Путин, Андрей Воробьев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, СЦКК
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал оценку работе авиации в рамках проведения спецоперации на Украине, заявив, что средства поражения хорошие, но и летчики работают безукоризненно.
На донецком направлении в течение суток успешно отражены десять атак противника в районах населенных пунктов Веселое, Георгиевка, Первомайское, Красногоровка
, Водяное и Марьинка, заявили в Минобороны.
На краснолиманском направлении российские войска за сутки уничтожили до 135 украинских военнослужащих и пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп противника, восемь солдат ВСУ
сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ.
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Озеряновке и Михайловке в ДНР
, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК
).
Выступление Путина на встрече с выпускниками военных вузов
Создание новейших образцов бронетехники, ударных боевых комплексов и ПВО будет продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.
Продолжатся поставки в войска ударных роботизированных комплексов и беспилотных летательных аппаратов, их массовый выпуск будут форсировать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.
Украина опасается боевых потерь в будущем, это может привести не только к утрате потенциала, но и в целом боеспособности армии, заявил президент РФ Владимир Путин.
Украинские войска несут серьезные потери в личном составе и технике, сейчас наблюдается затишье, заявил Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин сообщил, что "наши мужики на Украине наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа" в ходе украинского контрнаступления. "Горят за милую душу", - сказал президент.
"Сроки точны": американский разведчик раскрыл, когда провалятся ВСУ
Два беспилотника упали на подлете к складам в подмосковном поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа, осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев
.
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) справились со своей задачей в Подмосковье, идет расследование, подробности надо уточнять в Минобороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Минобороны РФ сообщило, что Киев
попытался провести террористическую атаку с помощью беспилотников по объектам в Московской области, все аппараты были подавлены РЭБ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине