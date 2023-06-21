https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879562488.html

Многонациональный народ России гордится участниками СВО, заявил Путин

Многонациональный народ России гордится участниками СВО, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2023

Многонациональный народ России гордится участниками СВО, заявил Путин

Российские солдаты и офицеры в ходе специальной военной операции на Украине отстаивают территориальную целостность России и её суверенитет, вся страна и... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:47

2023-06-21T14:47

2023-06-21T15:07

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы рф

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские солдаты и офицеры в ходе специальной военной операции на Украине отстаивают территориальную целостность России и её суверенитет, вся страна и российский народ поддерживает и гордится участниками СВО, заявил президент России Владимир Путин."В ходе специальной военной операции солдаты и офицеры Вооруженных сил России защищают наших людей, территориальную целостность России, ее право на суверенное развитие, отстаивают исторические выборы, которые в 2022 году сделали жители Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей … Вся Россия, весь наш многонациональный народ поддерживает наших доблестных воинов, гордится верными сынами и дочерями Родины", - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230612/podderzhka-1877682766.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, вооруженные силы рф, владимир путин, ситуация в днр и лнр