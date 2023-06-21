SputnikPro расширяет сотрудничество с вузами Китая
© Фото : Даляньский университет иностранных языковSputnikPro расширяет сотрудничество с вузами Китая
© Фото : Даляньский университет иностранных языков
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Китайские студенты вновь стали участниками просветительского проекта SputnikPro. На этот раз к проекту присоединился Даляньский университет иностранных языков. Для более чем 50 учащихся Института журналистики и коммуникаций выступил глава Дирекции международного сотрудничествамедиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков.
В ходе встречи студенты узнали о структуре и основных проектах международного информационного агентства и радио Sputnik, а также затронули проблему влияния фейковых новостей и технологических инноваций на развитие современных СМИ.
Руководитель Кафедры журналистики университета поделился своими впечатлениями от встречи со Sputnik: "Выступление Василия Пушкова было очень впечатляющим и интерактивным, он использовал множество ярких примеров, чтобы помочь студентам лучше понять российский опыт и идеи в области международной коммуникации и расширить их горизонты в области международной журналистики".
"Дискуссия, организованная информационным агентством Sputnik, расширила кругозор студентов и позволила им из первых уст узнать о международных коммуникациях, сосредоточиться на рисках и возможностях реального мира. Надеюсь, в будущем у нас появится еще больше возможностей для сотрудничества между экспертами, учеными и практиками в области международной коммуникации России и Китая", – отметила глава Кафедры коммуникаций Цай Фуяо.
Ранее в КНР SputnikPro уже приняли участие Пекинский университет и Университет Цинхуа, Китайский университет связи, а также Пекинский университет языка и культуры.
Даляньский университет иностранных языков – многопрофильное учебное заведение, расположенное в г. Далянь провинции Ляонин. Университет является одним из крупнейших центров обучения иностранных студентов в Северо-Восточной Азии, в котором преподавание иностранных языков интегрировано с предметами гуманитарного, экономического, юридического, технического и других профилей. Университет уделяет большое внимание развитию международных связей, имея партнерские отношения с более чем 180 вузами в 30 странах и 20 предприятиями.