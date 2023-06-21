https://ria.ru/20230621/sotrudnichestvo-1879627987.html

SputnikPro расширяет сотрудничество с вузами Китая

SputnikPro расширяет сотрудничество с вузами Китая - РИА Новости, 21.06.2023

SputnikPro расширяет сотрудничество с вузами Китая

Китайские студенты вновь стали участниками просветительского проекта SputnikPro. На этот раз к проекту присоединился Даляньский университет иностранных языков... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T17:25

2023-06-21T17:25

2023-06-21T17:25

россия

китай

пекинский университет

далянь

sputnik

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Китайские студенты вновь стали участниками просветительского проекта SputnikPro. На этот раз к проекту присоединился Даляньский университет иностранных языков. Для более чем 50 учащихся Института журналистики и коммуникаций выступил глава Дирекции международного сотрудничествамедиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков.В ходе встречи студенты узнали о структуре и основных проектах международного информационного агентства и радио Sputnik, а также затронули проблему влияния фейковых новостей и технологических инноваций на развитие современных СМИ.Руководитель Кафедры журналистики университета поделился своими впечатлениями от встречи со Sputnik: "Выступление Василия Пушкова было очень впечатляющим и интерактивным, он использовал множество ярких примеров, чтобы помочь студентам лучше понять российский опыт и идеи в области международной коммуникации и расширить их горизонты в области международной журналистики"."Дискуссия, организованная информационным агентством Sputnik, расширила кругозор студентов и позволила им из первых уст узнать о международных коммуникациях, сосредоточиться на рисках и возможностях реального мира. Надеюсь, в будущем у нас появится еще больше возможностей для сотрудничества между экспертами, учеными и практиками в области международной коммуникации России и Китая", – отметила глава Кафедры коммуникаций Цай Фуяо.Ранее в КНР SputnikPro уже приняли участие Пекинский университет и Университет Цинхуа, Китайский университет связи, а также Пекинский университет языка и культуры.Даляньский университет иностранных языков – многопрофильное учебное заведение, расположенное в г. Далянь провинции Ляонин. Университет является одним из крупнейших центров обучения иностранных студентов в Северо-Восточной Азии, в котором преподавание иностранных языков интегрировано с предметами гуманитарного, экономического, юридического, технического и других профилей. Университет уделяет большое внимание развитию международных связей, имея партнерские отношения с более чем 180 вузами в 30 странах и 20 предприятиями.

https://ria.ru/20230609/zhurnalisty-1877285320.html

https://ria.ru/20230607/mediamenedzhery-1876774117.html

россия

китай

далянь

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, китай, пекинский университет, далянь, sputnik, миа "россия сегодня"