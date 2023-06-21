Рейтинг@Mail.ru
ВСУ столкнулись при наступлении с "бешеным сопротивлением", заявили в Киеве - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:03 21.06.2023 (обновлено: 03:32 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/soprotivlenie-1879465076.html
ВСУ столкнулись при наступлении с "бешеным сопротивлением", заявили в Киеве
ВСУ столкнулись при наступлении с "бешеным сопротивлением", заявили в Киеве - РИА Новости, 21.06.2023
ВСУ столкнулись при наступлении с "бешеным сопротивлением", заявили в Киеве
Украинские войска при контрнаступлении столкнулись со сложностями и "бешеным сопротивлением", заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T01:03
2023-06-21T03:32
специальная военная операция на украине
украина
сша
йенс столтенберг
владимир путин
министерство обороны сша
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843868_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_ea458684a2b4e0976d3de34110292ba5.jpg
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Украинские войска при контрнаступлении столкнулись со сложностями и "бешеным сопротивлением", заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр."Понятно, что людям хочется, чтобы это было как в кино – монтаж, очень быстро, в 13.00 кино началось, через час двадцать уже завершение и понятно, что произошло. Конечно, в жизни так не будет... Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с бешеным сопротивлением", - написала она в Telegram-канале.Ранее Маляр попросила не измерять результаты украинского наступления "исключительно населенными пунктами", при этом не став уточнять конкретные "критерии эффективности".Пентагон ждал гибели украинцевСША считают гибель украинцев в ходе контрнаступления характерной частью конфликта, о которой Вашингтон знал и брал в расчет, заявила во вторник заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх."Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери. Это является печальной частью этой войны", - сообщила она журналистам, комментируя потери украинской армии в ходе контрнаступления.По словам Сингх, США изначально понимали, что контрнаступление Украины будет тяжелым, но считают, что у Киева есть необходимое вооружение.Хорошо подготовленная оборонаУкраинские силы в ходе контрнаступления сталкиваются со сложными задачами по преодолению "хорошо подготовленных российских оборонительных линий", признал во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг."Контрнаступление находится еще на раннем этапе. Мы знаем, что украинцам предстоит трудный путь. Они сталкиваются с ожесточенным российским сопротивлением. России удалось создать статические хорошо подготовленные линии обороны с минными полями, противотанковыми траншеями, "зубами дракона" (противотанковыми заграждениями из железобетона - ред.). И им (украинцам – ред.) нужно современное оборудование, чтобы преодолевать эти линии", - заявил он.Контрнаступление ВСУУкраинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях, началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе немецкими танками Leopard.На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.
https://ria.ru/20230620/vsu-1879454980.html
https://ria.ru/20230620/vsu-1879421701.html
https://ria.ru/20230620/kontrnastuplenie-1879287033.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843868_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6b475418752ffade3545a8f647d1e51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, йенс столтенберг, владимир путин, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Министерство обороны США, НАТО, Вооруженные силы Украины
ВСУ столкнулись при наступлении с "бешеным сопротивлением", заявили в Киеве

Минобороны Украины: ВСУ в контрнаступлении столкнулись с мощным сопротивлением

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Украинские войска при контрнаступлении столкнулись со сложностями и "бешеным сопротивлением", заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
«
"Понятно, что людям хочется, чтобы это было как в кино – монтаж, очень быстро, в 13.00 кино началось, через час двадцать уже завершение и понятно, что произошло. Конечно, в жизни так не будет... Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с бешеным сопротивлением", - написала она в Telegram-канале.
Ранее Маляр попросила не измерять результаты украинского наступления "исключительно населенными пунктами", при этом не став уточнять конкретные "критерии эффективности".

Пентагон ждал гибели украинцев

США считают гибель украинцев в ходе контрнаступления характерной частью конфликта, о которой Вашингтон знал и брал в расчет, заявила во вторник заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Американский радиоведущий двумя словами описал контрнаступление ВСУ
Вчера, 22:30
"Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери. Это является печальной частью этой войны", - сообщила она журналистам, комментируя потери украинской армии в ходе контрнаступления.
По словам Сингх, США изначально понимали, что контрнаступление Украины будет тяжелым, но считают, что у Киева есть необходимое вооружение.

Хорошо подготовленная оборона

Украинские силы в ходе контрнаступления сталкиваются со сложными задачами по преодолению "хорошо подготовленных российских оборонительных линий", признал во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Контрнаступление находится еще на раннем этапе. Мы знаем, что украинцам предстоит трудный путь. Они сталкиваются с ожесточенным российским сопротивлением. России удалось создать статические хорошо подготовленные линии обороны с минными полями, противотанковыми траншеями, "зубами дракона" (противотанковыми заграждениями из железобетона - ред.). И им (украинцам – ред.) нужно современное оборудование, чтобы преодолевать эти линии", - заявил он.
Украинский танкист - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
"Идут пешком к худшему". В Италии похоронили контрнаступление ВСУ
Вчера, 18:25

Контрнаступление ВСУ

Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях, началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе немецкими танками Leopard.
На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Нарышкин заявил о "контрнаступлении НАТО" в зоне спецоперации
Вчера, 10:20
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАЙенс СтолтенбергВладимир ПутинМинистерство обороны СШАНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала