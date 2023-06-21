https://ria.ru/20230621/soprotivlenie-1879465076.html

ВСУ столкнулись при наступлении с "бешеным сопротивлением", заявили в Киеве

ВСУ столкнулись при наступлении с "бешеным сопротивлением", заявили в Киеве - РИА Новости, 21.06.2023

ВСУ столкнулись при наступлении с "бешеным сопротивлением", заявили в Киеве

Украинские войска при контрнаступлении столкнулись со сложностями и "бешеным сопротивлением", заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T01:03

2023-06-21T01:03

2023-06-21T03:32

специальная военная операция на украине

украина

сша

йенс столтенберг

владимир путин

министерство обороны сша

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Украинские войска при контрнаступлении столкнулись со сложностями и "бешеным сопротивлением", заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр."Понятно, что людям хочется, чтобы это было как в кино – монтаж, очень быстро, в 13.00 кино началось, через час двадцать уже завершение и понятно, что произошло. Конечно, в жизни так не будет... Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с бешеным сопротивлением", - написала она в Telegram-канале.Ранее Маляр попросила не измерять результаты украинского наступления "исключительно населенными пунктами", при этом не став уточнять конкретные "критерии эффективности".Пентагон ждал гибели украинцевСША считают гибель украинцев в ходе контрнаступления характерной частью конфликта, о которой Вашингтон знал и брал в расчет, заявила во вторник заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх."Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери. Это является печальной частью этой войны", - сообщила она журналистам, комментируя потери украинской армии в ходе контрнаступления.По словам Сингх, США изначально понимали, что контрнаступление Украины будет тяжелым, но считают, что у Киева есть необходимое вооружение.Хорошо подготовленная оборонаУкраинские силы в ходе контрнаступления сталкиваются со сложными задачами по преодолению "хорошо подготовленных российских оборонительных линий", признал во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг."Контрнаступление находится еще на раннем этапе. Мы знаем, что украинцам предстоит трудный путь. Они сталкиваются с ожесточенным российским сопротивлением. России удалось создать статические хорошо подготовленные линии обороны с минными полями, противотанковыми траншеями, "зубами дракона" (противотанковыми заграждениями из железобетона - ред.). И им (украинцам – ред.) нужно современное оборудование, чтобы преодолевать эти линии", - заявил он.Контрнаступление ВСУУкраинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях, началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе немецкими танками Leopard.На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.

https://ria.ru/20230620/vsu-1879454980.html

https://ria.ru/20230620/vsu-1879421701.html

https://ria.ru/20230620/kontrnastuplenie-1879287033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

украина, сша, йенс столтенберг, владимир путин, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины