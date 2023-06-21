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Умер сооснователь запрещенной букмекерской конторы 1хBet Каршков - РИА Новости, 21.06.2023
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15:02 21.06.2023 (обновлено: 15:33 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/soosnovatel-1879573528.html
Умер сооснователь запрещенной букмекерской конторы 1хBet Каршков
Умер сооснователь запрещенной букмекерской конторы 1хBet Каршков - РИА Новости, 21.06.2023
Умер сооснователь запрещенной букмекерской конторы 1хBet Каршков
Умер сооснователь запрещенной букмекерской конторы 1хBet Сергей Каршков, об этом написал его продюсер Павел Мунтян* в Facebook**. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:02
2023-06-21T15:33
швейцария
россия
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Умер сооснователь запрещенной букмекерской конторы 1хBet Сергей Каршков, об этом написал его продюсер Павел Мунтян* в Facebook**.По словам Мунтяна, Каршков отправился в Швейцарию на обследование, где во время МРТ у него началась аллергическая реакция на контрастную жидкость. Это привело к коме, а затем и к смерти.Букмекеру было 42 года.Каршков был объявлен в международный розыск за незаконную организацию азартных игр. По информации СК, он вместе с подельниками нелегально заработал около 63 миллиардов рублей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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швейцария, россия, facebook, следственный комитет россии (ск рф), общество
Швейцария, Россия, Facebook, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Умер сооснователь запрещенной букмекерской конторы 1хBet Каршков

Умер сооснователь запрещенной букмекерской конторы 1хBet Сергей Каршков

© Фото : Сергей КаршковСергей Каршков
Сергей Каршков - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : Сергей Каршков
Сергей Каршков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Умер сооснователь запрещенной букмекерской конторы 1хBet Сергей Каршков, об этом написал его продюсер Павел Мунтян* в Facebook**.
По словам Мунтяна, Каршков отправился в Швейцарию на обследование, где во время МРТ у него началась аллергическая реакция на контрастную жидкость. Это привело к коме, а затем и к смерти.
Букмекеру было 42 года.
Каршков был объявлен в международный розыск за незаконную организацию азартных игр. По информации СК, он вместе с подельниками нелегально заработал около 63 миллиардов рублей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ШвейцарияРоссияFacebookСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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