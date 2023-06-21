Politico: Франция пытается ограничить Акт о свободе СМИ в Евросоюзе
Politico сообщило, что Франция хочет внести исключения в европейский Акт о свободе СМИ
© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкВид на Елисейские поля с площади Согласия в Париже
Вид на Елисейские поля с площади Согласия в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Франция пытается внести в европейский Акт о свободе средств массовой информации, который сейчас находится на стадии обсуждения, исключения в отношении СМИ в целях национальной безопасности, сообщает в среду издание Politico.
"За кулисами Франция совершает последнюю попытку, чтоб подорвать Акт… Франция хочет ввести общее исключение в весь Акт о свободы СМИ по причинам "национальной безопасности", - пишет издание со ссылкой на чиновников, близких к переговорам по этой теме, и документы. Кроме того, под давлением министерства внутренних дел и разведслужб Франции Париж настаивает на расширении исключений, которые бы позволили правительственным службам устанавливать шпионские программы на устройства журналистов, отмечает издание со ссылкой на дипломатов.
Ранее французский Сенат одобрил удаленную прослушку и включение камер электронных устройств, если их владельцы подозреваются в совершении тяжких преступлений.
Обсуждаемый Акт о свободе СМИ в ЕС нацелен на обеспечение плюрализма и независимости средств массовой информации и пресечение всяких попыток правительственных служб вмешиваться в работу журналистов.
В ряде европейских стран в прошлом году разгорелся скандал в связи с прослушиванием спецслужбами граждан с помощью шпионской программы Pegasus. Эта программа, разработанная израильской компанией NSO Group, продается только государствам и используется для слежки за лицами, подозреваемыми в связях с преступным миром и террористическими организациями. Pegasus позволяет не только перехватывать разговоры по мобильной связи, но и дает возможность доступа к хранящейся на телефонах информации и даже к их камерам и микрофонам.