https://ria.ru/20230621/smi-1879493009.html

Politico: Франция пытается ограничить Акт о свободе СМИ в Евросоюзе

Politico: Франция пытается ограничить Акт о свободе СМИ в Евросоюзе - РИА Новости, 21.06.2023

Politico: Франция пытается ограничить Акт о свободе СМИ в Евросоюзе

Франция пытается внести в европейский Акт о свободе средств массовой информации, который сейчас находится на стадии обсуждения, исключения в отношении СМИ в... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T10:18

2023-06-21T10:18

2023-06-21T10:18

медиавойны

в мире

технологии

франция

париж

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/15/1568954893_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8dc84a3350598b53ff515327d020f5e6.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Франция пытается внести в европейский Акт о свободе средств массовой информации, который сейчас находится на стадии обсуждения, исключения в отношении СМИ в целях национальной безопасности, сообщает в среду издание Politico. "За кулисами Франция совершает последнюю попытку, чтоб подорвать Акт… Франция хочет ввести общее исключение в весь Акт о свободы СМИ по причинам "национальной безопасности", - пишет издание со ссылкой на чиновников, близких к переговорам по этой теме, и документы. Кроме того, под давлением министерства внутренних дел и разведслужб Франции Париж настаивает на расширении исключений, которые бы позволили правительственным службам устанавливать шпионские программы на устройства журналистов, отмечает издание со ссылкой на дипломатов. Ранее французский Сенат одобрил удаленную прослушку и включение камер электронных устройств, если их владельцы подозреваются в совершении тяжких преступлений. Обсуждаемый Акт о свободе СМИ в ЕС нацелен на обеспечение плюрализма и независимости средств массовой информации и пресечение всяких попыток правительственных служб вмешиваться в работу журналистов. В ряде европейских стран в прошлом году разгорелся скандал в связи с прослушиванием спецслужбами граждан с помощью шпионской программы Pegasus. Эта программа, разработанная израильской компанией NSO Group, продается только государствам и используется для слежки за лицами, подозреваемыми в связях с преступным миром и террористическими организациями. Pegasus позволяет не только перехватывать разговоры по мобильной связи, но и дает возможность доступа к хранящейся на телефонах информации и даже к их камерам и микрофонам.

https://ria.ru/20230207/smi-1850268805.html

https://ria.ru/20230227/vengriya-1854491305.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, технологии, франция, париж, евросоюз