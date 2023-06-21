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Politico: Франция пытается ограничить Акт о свободе СМИ в Евросоюзе - РИА Новости, 21.06.2023
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Медиавойны
 
10:18 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/smi-1879493009.html
Politico: Франция пытается ограничить Акт о свободе СМИ в Евросоюзе
Politico: Франция пытается ограничить Акт о свободе СМИ в Евросоюзе - РИА Новости, 21.06.2023
Politico: Франция пытается ограничить Акт о свободе СМИ в Евросоюзе
Франция пытается внести в европейский Акт о свободе средств массовой информации, который сейчас находится на стадии обсуждения, исключения в отношении СМИ в... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T10:18
2023-06-21T10:18
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Франция пытается внести в европейский Акт о свободе средств массовой информации, который сейчас находится на стадии обсуждения, исключения в отношении СМИ в целях национальной безопасности, сообщает в среду издание Politico. "За кулисами Франция совершает последнюю попытку, чтоб подорвать Акт… Франция хочет ввести общее исключение в весь Акт о свободы СМИ по причинам "национальной безопасности", - пишет издание со ссылкой на чиновников, близких к переговорам по этой теме, и документы. Кроме того, под давлением министерства внутренних дел и разведслужб Франции Париж настаивает на расширении исключений, которые бы позволили правительственным службам устанавливать шпионские программы на устройства журналистов, отмечает издание со ссылкой на дипломатов. Ранее французский Сенат одобрил удаленную прослушку и включение камер электронных устройств, если их владельцы подозреваются в совершении тяжких преступлений. Обсуждаемый Акт о свободе СМИ в ЕС нацелен на обеспечение плюрализма и независимости средств массовой информации и пресечение всяких попыток правительственных служб вмешиваться в работу журналистов. В ряде европейских стран в прошлом году разгорелся скандал в связи с прослушиванием спецслужбами граждан с помощью шпионской программы Pegasus. Эта программа, разработанная израильской компанией NSO Group, продается только государствам и используется для слежки за лицами, подозреваемыми в связях с преступным миром и террористическими организациями. Pegasus позволяет не только перехватывать разговоры по мобильной связи, но и дает возможность доступа к хранящейся на телефонах информации и даже к их камерам и микрофонам.
https://ria.ru/20230207/smi-1850268805.html
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в мире, технологии, франция, париж, евросоюз
Медиавойны, В мире, Технологии, Франция, Париж, Евросоюз
Politico: Франция пытается ограничить Акт о свободе СМИ в Евросоюзе

Politico сообщило, что Франция хочет внести исключения в европейский Акт о свободе СМИ

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкВид на Елисейские поля с площади Согласия в Париже
Вид на Елисейские поля с площади Согласия в Париже - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Вид на Елисейские поля с площади Согласия в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Франция пытается внести в европейский Акт о свободе средств массовой информации, который сейчас находится на стадии обсуждения, исключения в отношении СМИ в целях национальной безопасности, сообщает в среду издание Politico.
"За кулисами Франция совершает последнюю попытку, чтоб подорвать Акт… Франция хочет ввести общее исключение в весь Акт о свободы СМИ по причинам "национальной безопасности", - пишет издание со ссылкой на чиновников, близких к переговорам по этой теме, и документы. Кроме того, под давлением министерства внутренних дел и разведслужб Франции Париж настаивает на расширении исключений, которые бы позволили правительственным службам устанавливать шпионские программы на устройства журналистов, отмечает издание со ссылкой на дипломатов.
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Обсуждаемый Акт о свободе СМИ в ЕС нацелен на обеспечение плюрализма и независимости средств массовой информации и пресечение всяких попыток правительственных служб вмешиваться в работу журналистов.
В ряде европейских стран в прошлом году разгорелся скандал в связи с прослушиванием спецслужбами граждан с помощью шпионской программы Pegasus. Эта программа, разработанная израильской компанией NSO Group, продается только государствам и используется для слежки за лицами, подозреваемыми в связях с преступным миром и террористическими организациями. Pegasus позволяет не только перехватывать разговоры по мобильной связи, но и дает возможность доступа к хранящейся на телефонах информации и даже к их камерам и микрофонам.
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