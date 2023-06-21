https://ria.ru/20230621/siriya-1879543244.html

Лаврентьев заявил о подготовке встречи конституционного комитета Сирии

Лаврентьев заявил о подготовке встречи конституционного комитета Сирии - РИА Новости, 21.06.2023

Лаврентьев заявил о подготовке встречи конституционного комитета Сирии

Россия рассчитывает, что девятая сессия конституционного комитета Сирии пройдет в течение ближайших двух месяцев, заявил в среду спецпредставитель президента РФ РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T13:21

2023-06-21T13:21

2023-06-21T13:21

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сирия

россия

астана

александр лаврентьев

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АСТАНА, 21 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что девятая сессия конституционного комитета Сирии пройдет в течение ближайших двух месяцев, заявил в среду спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. "Мы надеемся, что работа конституционного комитета будет возобновлена. Девятая сессия пройдет уже в самое ближайшее время. По крайне мере, в течение ближайших двух месяцев", - сказал он по итогам 20-го раунда "астанинских" переговоров по сирийскому урегулированию. В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как "астанинский формат", ведутся с 2017 года. В январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве. Его основной задачей является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20230621/siriya-1879538233.html

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Дарья Буймова

в мире, сирия, россия, астана, александр лаврентьев