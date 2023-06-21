Лаврентьев заявил о подготовке встречи конституционного комитета Сирии
Лаврентьев: девятая сессия конституционного комитета Сирии пройдет в течение двух месяцев
© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
© Sputnik / Владислав Воднев
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Архивное фото
АСТАНА, 21 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что девятая сессия конституционного комитета Сирии пройдет в течение ближайших двух месяцев, заявил в среду спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Мы надеемся, что работа конституционного комитета будет возобновлена. Девятая сессия пройдет уже в самое ближайшее время. По крайне мере, в течение ближайших двух месяцев", - сказал он по итогам 20-го раунда "астанинских" переговоров по сирийскому урегулированию.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как "астанинский формат", ведутся с 2017 года. В январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве. Его основной задачей является подготовка конституционной реформы.