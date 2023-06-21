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Лаврентьев заявил о подготовке встречи конституционного комитета Сирии - РИА Новости, 21.06.2023
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13:21 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/siriya-1879543244.html
Лаврентьев заявил о подготовке встречи конституционного комитета Сирии
Лаврентьев заявил о подготовке встречи конституционного комитета Сирии - РИА Новости, 21.06.2023
Лаврентьев заявил о подготовке встречи конституционного комитета Сирии
Россия рассчитывает, что девятая сессия конституционного комитета Сирии пройдет в течение ближайших двух месяцев, заявил в среду спецпредставитель президента РФ РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T13:21
2023-06-21T13:21
в мире
сирия
россия
астана
александр лаврентьев
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АСТАНА, 21 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что девятая сессия конституционного комитета Сирии пройдет в течение ближайших двух месяцев, заявил в среду спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. "Мы надеемся, что работа конституционного комитета будет возобновлена. Девятая сессия пройдет уже в самое ближайшее время. По крайне мере, в течение ближайших двух месяцев", - сказал он по итогам 20-го раунда "астанинских" переговоров по сирийскому урегулированию. В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как "астанинский формат", ведутся с 2017 года. В январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве. Его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
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в мире, сирия, россия, астана, александр лаврентьев
В мире, Сирия, Россия, Астана, Александр Лаврентьев
Лаврентьев заявил о подготовке встречи конституционного комитета Сирии

Лаврентьев: девятая сессия конституционного комитета Сирии пройдет в течение двух месяцев

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Sputnik / Владислав Воднев
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Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Архивное фото
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АСТАНА, 21 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что девятая сессия конституционного комитета Сирии пройдет в течение ближайших двух месяцев, заявил в среду спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Мы надеемся, что работа конституционного комитета будет возобновлена. Девятая сессия пройдет уже в самое ближайшее время. По крайне мере, в течение ближайших двух месяцев", - сказал он по итогам 20-го раунда "астанинских" переговоров по сирийскому урегулированию.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как "астанинский формат", ведутся с 2017 года. В январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве. Его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Спецпредставитель президента России оценил встречу по Сирии в Астане
Вчера, 13:06
 
В миреСирияРоссияАстанаАлександр Лаврентьев
 
 
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