https://ria.ru/20230621/sirena-1879614625.html

Глава Севастополя объяснил звуки сирены в одной из воинских частей города

Глава Севастополя объяснил звуки сирены в одной из воинских частей города - РИА Новости, 21.06.2023

Глава Севастополя объяснил звуки сирены в одной из воинских частей города

Звуки сирены в одной из воинских частей Севастополя связаны с отработкой мероприятий по повышению готовности сил, в городе все спокойно, написал губернатор... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T16:41

2023-06-21T16:41

2023-06-21T16:41

михаил развожаев

севастополь

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Звуки сирены в одной из воинских частей Севастополя связаны с отработкой мероприятий по повышению готовности сил, в городе все спокойно, написал губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. "Вижу вопросы по поводу звуков сирены. Сирену включали в одной из воинских частей для отработки мероприятий по повышению готовности сил. Если сказать проще: это проверка систем оповещения в части", - сообщил Развожаев. По его словам, в случае реальной опасности - сообщения будут идти по всем каналам одновременно. "И главное: по уличным системам оповещения, которые взломать невозможно, так как они аналоговые. В городе все спокойно. Доверяйте только официальным источникам информации", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20230616/sevastopol-1878811133.html

севастополь

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михаил развожаев, севастополь, безопасность