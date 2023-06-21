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Глава Севастополя объяснил звуки сирены в одной из воинских частей города - РИА Новости, 21.06.2023
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16:41 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/sirena-1879614625.html
Глава Севастополя объяснил звуки сирены в одной из воинских частей города
Глава Севастополя объяснил звуки сирены в одной из воинских частей города - РИА Новости, 21.06.2023
Глава Севастополя объяснил звуки сирены в одной из воинских частей города
Звуки сирены в одной из воинских частей Севастополя связаны с отработкой мероприятий по повышению готовности сил, в городе все спокойно, написал губернатор... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T16:41
2023-06-21T16:41
михаил развожаев
севастополь
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Звуки сирены в одной из воинских частей Севастополя связаны с отработкой мероприятий по повышению готовности сил, в городе все спокойно, написал губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. "Вижу вопросы по поводу звуков сирены. Сирену включали в одной из воинских частей для отработки мероприятий по повышению готовности сил. Если сказать проще: это проверка систем оповещения в части", - сообщил Развожаев. По его словам, в случае реальной опасности - сообщения будут идти по всем каналам одновременно. "И главное: по уличным системам оповещения, которые взломать невозможно, так как они аналоговые. В городе все спокойно. Доверяйте только официальным источникам информации", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20230616/sevastopol-1878811133.html
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михаил развожаев, севастополь, безопасность
Михаил Развожаев, Севастополь, Безопасность
Глава Севастополя объяснил звуки сирены в одной из воинских частей города

Развожаев объяснил звуки сирены в воинской части в Севастополе проверкой систем оповещения

© РИА Новости / Сергей Петросян | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Сергей Петросян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Звуки сирены в одной из воинских частей Севастополя связаны с отработкой мероприятий по повышению готовности сил, в городе все спокойно, написал губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
«
"Вижу вопросы по поводу звуков сирены. Сирену включали в одной из воинских частей для отработки мероприятий по повышению готовности сил. Если сказать проще: это проверка систем оповещения в части", - сообщил Развожаев.
По его словам, в случае реальной опасности - сообщения будут идти по всем каналам одновременно.
"И главное: по уличным системам оповещения, которые взломать невозможно, так как они аналоговые. В городе все спокойно. Доверяйте только официальным источникам информации", - подчеркнул губернатор.
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Михаил РазвожаевСевастопольБезопасность
 
 
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