https://ria.ru/20230621/shamany-1879463304.html

Российские шаманы проведут обряд в день летнего солнцестояния

Российские шаманы проведут обряд в день летнего солнцестояния - РИА Новости, 21.06.2023

Российские шаманы проведут обряд в день летнего солнцестояния

В день летнего солнцестояния и якутский праздник лета Ысыах российские шаманы проведут крупное камлание - своего рода обряд - в Туве и других регионах страны. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T00:28

2023-06-21T00:28

2023-06-21T00:28

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В день летнего солнцестояния и якутский праздник лета Ысыах российские шаманы проведут крупное камлание - своего рода обряд - в Туве и других регионах страны. "Двадцать первого июня, в 8.00, в Туве состоится большое камлание шаманов в местечке Монгун-Булак, в районах Тувы и в других регионах России местные шаманы проведут камлания сами по договоренности. На обряд приглашаются все желающие получить благословение духов местности! С древнейших времен день летнего солнцестояния отмечается во всех культурах мира. Это очень мощный день с энергетической точки зрения, в который считается важным заручиться поддержкой духов и предков для благополучного исхода лета", - сообщает страница управления верховного шамана России Кара-оола Допчун-оола во "ВКонтакте". В этот день также отмечается Ысыах - якутский традиционный праздник лета, который признан одним из самых массовых национальных праздников в России. Президент Института религии и политики Антон Игнатенко полагает, что хотя Ысыах - "языческий" праздник с точки зрения христианства, Церковь с древности не пытается отрицать, а тем более "отменять" вековую культуру народов, а живет и проповедует с ней рядом, по возможности обогащая своими смыслами. "Большинство верующих в Якутии - православные, и при этом они бережно хранят наследие предков. Тем более что в российской Республики Саха (Якутия) Ысыах - это официально главный праздник. Сейчас он не только символизирует изобилие, плодородие, возрождение природы, но и полон более новых народных традиций - это поминовение предков, хороводы и песни. С каждым годом он становится все более массовым, его празднуют и в Москве, в 2022 он проходил в Коломенском", - сказал Игнатенко. "Якутский Ысыах - это драгоценная часть нашего общего российского культурного и духовного наследия. И православная церковь уважительно и бережно относится к его сохранению", - заключил эксперт. Солнцестояние - один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора, и высота Солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. Это приводит к самому длинному дню и самой короткой ночи (летнее солнцестояние) в одном полушарии Земли и к самому короткому дню и самой длинной ночи (зимнему солнцестоянию) - в другом. В день летнего солнцестояния Солнце восходит на северо-востоке, а заходит на северо-западе, описывая самую длинную дугу на небосводе. На протяжении тысячелетий день летнего солнцестояния имел огромное значение для всех народов, которые организовывали свою жизнь в соответствии с ним. На Руси в древности в день летнего солнцестояния праздновали день Ивана Купалы, в Латвии празднуют дни Лиго, которые являются официальными выходными, Эстония отмечает Янов день, в Польше праздник известен как Соботки, на Украине - Купайло, в Белоруссии – Купалье. Кельтские народы Британии праздновали Литу – солнцестояние, середину лета.

https://ria.ru/20230325/buryaty-1860345570.html

https://ria.ru/20230620/katoliki-1879270139.html

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