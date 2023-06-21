https://ria.ru/20230621/sevastopol-1879681048.html
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе - РИА Новости, 21.06.2023
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе
Причиной громких звуков в Севастополе являются тренировки Черноморского военно-морского училища имени Нахимова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T21:36
2023-06-21T21:36
2023-06-21T21:36
севастополь
михаил развожаев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878060196_0:422:2781:1986_1920x0_80_0_0_62acc09b4e7e58146a47f49ce274d07d.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Причиной громких звуков в Севастополе являются тренировки Черноморского военно-морского училища имени Нахимова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. "Причина громких звуков (взрывов как пишут в некоторых каналах) - это Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова провело тренировку по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО) с использованием реактивных бомбометов. В городе все спокойно", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20230617/ucheniya-1878918040.html
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878060196_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d27fa2f19a80ce9282ce62d62798395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, россия
Севастополь, Михаил Развожаев, Россия
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе
Губернатор Севастополя Развозжаев: причиной громких звуков в городе являются учения