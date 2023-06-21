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Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе - РИА Новости, 21.06.2023
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21:36 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/sevastopol-1879681048.html
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе - РИА Новости, 21.06.2023
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе
Причиной громких звуков в Севастополе являются тренировки Черноморского военно-морского училища имени Нахимова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T21:36
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севастополь
михаил развожаев
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Причиной громких звуков в Севастополе являются тренировки Черноморского военно-морского училища имени Нахимова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. "Причина громких звуков (взрывов как пишут в некоторых каналах) - это Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова провело тренировку по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО) с использованием реактивных бомбометов. В городе все спокойно", - написал Развожаев.
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севастополь, михаил развожаев, россия
Севастополь, Михаил Развожаев, Россия
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе

Губернатор Севастополя Развозжаев: причиной громких звуков в городе являются учения

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Причиной громких звуков в Севастополе являются тренировки Черноморского военно-морского училища имени Нахимова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
«
"Причина громких звуков (взрывов как пишут в некоторых каналах) - это Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова провело тренировку по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО) с использованием реактивных бомбометов. В городе все спокойно", - написал Развожаев.
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
В Севастополе проведут противодиверсионные учения
17 июня, 19:26
 
СевастопольМихаил РазвожаевРоссия
 
 
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