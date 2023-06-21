https://ria.ru/20230621/sevastopol-1879681048.html

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе - РИА Новости, 21.06.2023

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе

Причиной громких звуков в Севастополе являются тренировки Черноморского военно-морского училища имени Нахимова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T21:36

2023-06-21T21:36

2023-06-21T21:36

севастополь

михаил развожаев

россия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Причиной громких звуков в Севастополе являются тренировки Черноморского военно-морского училища имени Нахимова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. "Причина громких звуков (взрывов как пишут в некоторых каналах) - это Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова провело тренировку по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО) с использованием реактивных бомбометов. В городе все спокойно", - написал Развожаев.

https://ria.ru/20230617/ucheniya-1878918040.html

севастополь

россия

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Наталья Макарова

севастополь, михаил развожаев, россия