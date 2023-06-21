https://ria.ru/20230621/sanktsii-1879600945.html

Постпреды ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России

Постпреды ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России - РИА Новости, 21.06.2023

Постпреды ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России

Постпреды ЕС на заседании в Брюсселе согласовали одиннадцатый пакет антироссийских санкций, сообщили в представительстве Швеции, председательствующей в Совете... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T15:54

2023-06-21T15:54

2023-06-21T16:33

в мире

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Постпреды ЕС на заседании в Брюсселе согласовали одиннадцатый пакет антироссийских санкций, сообщили в представительстве Швеции, председательствующей в Совете Евросоюза."Пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций, а также на индивидуальные списки", — говорится в публикации дипмиссии в Twitter.В свою очередь, посол Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что новые ограничения коснутся 70 человек, якобы "ответственных за незаконную депортацию детей". Кроме того, речь идет о 30 субъектах хозяйствования, которые "обходят санкции и поддерживают российские военные усилия". По словам польского дипломата, Брюссель также планирует заблокировать транспортировку нефти по южной ветви трубопровода "Дружба". Помимо этого, предлагается запретить российским грузовым прицепам пересекать границу с Евросоюзом.Источник РИА Новости уточнил, что оформление нового пакета ограничительных мер завершится к пятнице. Затем его опубликуют в официальном журнале.ЕС ввел уже десять пакетов санкций, которые затронули различные секторы российской экономики. В последний раз Брюссель объявил об ограничительных мерах 25 февраля. Тогда ЕС расширил экспортно-импортные и персональные санкции, а также ввел новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти наполовину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС упал, соответственно, практически на 60 процентов.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230618/ekonomika-1878952315.html

https://ria.ru/20230621/sanktsii-1879501961.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, евросоюз, россия, санкции в отношении россии