Постпреды ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России
Постпреды Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Постпреды ЕС на заседании в Брюсселе согласовали одиннадцатый пакет антироссийских санкций, сообщили в представительстве Швеции, председательствующей в Совете Евросоюза.
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"Пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций, а также на индивидуальные списки", — говорится в публикации дипмиссии в Twitter.
В свою очередь, посол Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что новые ограничения коснутся 70 человек, якобы "ответственных за незаконную депортацию детей". Кроме того, речь идет о 30 субъектах хозяйствования, которые "обходят санкции и поддерживают российские военные усилия". По словам польского дипломата, Брюссель также планирует заблокировать транспортировку нефти по южной ветви трубопровода "Дружба". Помимо этого, предлагается запретить российским грузовым прицепам пересекать границу с Евросоюзом.
Источник РИА Новости уточнил, что оформление нового пакета ограничительных мер завершится к пятнице. Затем его опубликуют в официальном журнале.
ЕС ввел уже десять пакетов санкций, которые затронули различные секторы российской экономики. В последний раз Брюссель объявил об ограничительных мерах 25 февраля. Тогда ЕС расширил экспортно-импортные и персональные санкции, а также ввел новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти наполовину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС упал, соответственно, практически на 60 процентов.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.