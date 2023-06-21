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В ГД приняли проект о штрафах за невыполнение предписаний по иноагентам - РИА Новости, 21.06.2023
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16:16 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/proekt-1879607676.html
В ГД приняли проект о штрафах за невыполнение предписаний по иноагентам
В ГД приняли проект о штрафах за невыполнение предписаний по иноагентам - РИА Новости, 21.06.2023
В ГД приняли проект о штрафах за невыполнение предписаний по иноагентам
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 300 тысяч рублей за невыполнение предписаний минюста в области законодательства об иноагентах. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T16:16
2023-06-21T16:16
россия
василий пискарев
госдума рф
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 300 тысяч рублей за невыполнение предписаний минюста в области законодательства об иноагентах. Изменения планируется внести в КоАП. Законопроект был внесен в Госдуму главой комитета по безопасности Василием Пискаревым и рядом других депутатов. "Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 70 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей", - говорится в тексте законопроекта.
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россия, василий пискарев, госдума рф
Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ
В ГД приняли проект о штрафах за невыполнение предписаний по иноагентам

В ГД в первом чтении приняли проект о штрафах за невыполнение предписаний по иноагентам

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 300 тысяч рублей за невыполнение предписаний минюста в области законодательства об иноагентах.
Изменения планируется внести в КоАП. Законопроект был внесен в Госдуму главой комитета по безопасности Василием Пискаревым и рядом других депутатов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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"Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 70 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей", - говорится в тексте законопроекта.
 
РоссияВасилий ПискаревГосдума РФ
 
 
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