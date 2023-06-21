https://ria.ru/20230621/proekt-1879607676.html
В ГД приняли проект о штрафах за невыполнение предписаний по иноагентам
В ГД приняли проект о штрафах за невыполнение предписаний по иноагентам - РИА Новости, 21.06.2023
В ГД приняли проект о штрафах за невыполнение предписаний по иноагентам
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 300 тысяч рублей за невыполнение предписаний минюста в области законодательства об иноагентах. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T16:16
2023-06-21T16:16
2023-06-21T16:16
россия
василий пискарев
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879352763_0:65:3140:1831_1920x0_80_0_0_77d830e50921ff2cb388fe00de6b695f.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 300 тысяч рублей за невыполнение предписаний минюста в области законодательства об иноагентах. Изменения планируется внести в КоАП. Законопроект был внесен в Госдуму главой комитета по безопасности Василием Пискаревым и рядом других депутатов. "Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 70 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей", - говорится в тексте законопроекта.
https://ria.ru/20230621/proekt-1879490158.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879352763_411:0:3140:2047_1920x0_80_0_0_55a109ff049ca2161f7d017b936be1d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, василий пискарев, госдума рф
Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ
В ГД приняли проект о штрафах за невыполнение предписаний по иноагентам
В ГД в первом чтении приняли проект о штрафах за невыполнение предписаний по иноагентам