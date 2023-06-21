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Пожар в подмосковном Волоколамске локализовали на шести тысячах "квадратах"

Пожар в подмосковном Волоколамске локализовали на шести тысячах "квадратах" - РИА Новости, 21.06.2023

Пожар в подмосковном Волоколамске локализовали на шести тысячах "квадратах"

Пожар в подмосковном Волоколамске, где горит цех по производству деревянных палет, локализован на 6 тысячах квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T01:54

2023-06-21T01:54

2023-06-21T02:01

волоколамск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пожар в подмосковном Волоколамске, где горит цех по производству деревянных палет, локализован на 6 тысячах квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России."01:43 - объявлена локализация пожара на площади 6 000 квадратных метров", - говорится в сообщении.Ранее прокуратура региона сообщала, что предварительная причина пожара - короткое замыкание. Огонь, по данным ведомства, перекинулся на продукцию, хранившуюся на улице.

https://ria.ru/20230620/pozhar-1879372594.html

волоколамск

россия

московская область (подмосковье)

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волоколамск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия