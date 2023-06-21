https://ria.ru/20230621/pozhar-1879466968.html
Пожар в подмосковном Волоколамске локализовали на шести тысячах "квадратах"
Пожар в подмосковном Волоколамске локализовали на шести тысячах "квадратах" - РИА Новости, 21.06.2023
Пожар в подмосковном Волоколамске локализовали на шести тысячах "квадратах"
Пожар в подмосковном Волоколамске, где горит цех по производству деревянных палет, локализован на 6 тысячах квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T01:54
2023-06-21T01:54
2023-06-21T02:01
волоколамск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148723/92/1487239253_0:47:3096:1789_1920x0_80_0_0_3a441236a05ce7ce849bcfa4bf532919.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пожар в подмосковном Волоколамске, где горит цех по производству деревянных палет, локализован на 6 тысячах квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России."01:43 - объявлена локализация пожара на площади 6 000 квадратных метров", - говорится в сообщении.Ранее прокуратура региона сообщала, что предварительная причина пожара - короткое замыкание. Огонь, по данным ведомства, перекинулся на продукцию, хранившуюся на улице.
https://ria.ru/20230620/pozhar-1879372594.html
волоколамск
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148723/92/1487239253_325:0:2773:1836_1920x0_80_0_0_23a429baf9c8fe1ed500c3f1681c94f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волоколамск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия
Волоколамск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье), Происшествия
Пожар в подмосковном Волоколамске локализовали на шести тысячах "квадратах"
Пожар в волоколамском цехе по производству палет локализовали на шести тысячах "квадратах"