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Пожар в подмосковном Волоколамске локализовали на шести тысячах "квадратах" - РИА Новости, 21.06.2023
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01:54 21.06.2023 (обновлено: 02:01 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/pozhar-1879466968.html
Пожар в подмосковном Волоколамске локализовали на шести тысячах "квадратах"
Пожар в подмосковном Волоколамске локализовали на шести тысячах "квадратах" - РИА Новости, 21.06.2023
Пожар в подмосковном Волоколамске локализовали на шести тысячах "квадратах"
Пожар в подмосковном Волоколамске, где горит цех по производству деревянных палет, локализован на 6 тысячах квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T01:54
2023-06-21T02:01
волоколамск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пожар в подмосковном Волоколамске, где горит цех по производству деревянных палет, локализован на 6 тысячах квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России."01:43 - объявлена локализация пожара на площади 6 000 квадратных метров", - говорится в сообщении.Ранее прокуратура региона сообщала, что предварительная причина пожара - короткое замыкание. Огонь, по данным ведомства, перекинулся на продукцию, хранившуюся на улице.
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волоколамск
россия
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волоколамск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия
Волоколамск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье), Происшествия
Пожар в подмосковном Волоколамске локализовали на шести тысячах "квадратах"

Пожар в волоколамском цехе по производству палет локализовали на шести тысячах "квадратах"

© Фото : АГН "Москва"Пожарная техника
Пожарная техника - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : АГН "Москва"
Пожарная техника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пожар в подмосковном Волоколамске, где горит цех по производству деревянных палет, локализован на 6 тысячах квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
"01:43 - объявлена локализация пожара на площади 6 000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Стала известна причина пожара на пороховом заводе в Тамбовской области
Вчера, 15:36
Ранее прокуратура региона сообщала, что предварительная причина пожара - короткое замыкание. Огонь, по данным ведомства, перекинулся на продукцию, хранившуюся на улице.
 
ВолоколамскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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