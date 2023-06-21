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Площадь пожара в подмосковном Волоколамске увеличилась до 6000 "квадратов"
Площадь пожара в подмосковном Волоколамске увеличилась до 6000 "квадратов" - РИА Новости, 21.06.2023
Площадь пожара в подмосковном Волоколамске увеличилась до 6000 "квадратов"
Площадь пожара в подмосковном Волоколамске, где горит цех по производству деревянных палет, выросла, предварительно, до 6000 "квадратов", сообщили в... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T00:23
2023-06-21T00:23
2023-06-21T00:23
волоколамск
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Площадь пожара в подмосковном Волоколамске, где горит цех по производству деревянных палет, выросла, предварительно, до 6000 "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее в МЧС России сообщили, что в Волоколамске горит одноэтажное здание, предположительно, цех по производству деревянных палет. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения площадь пожара составляла 3000 квадратных метров. "Предварительно, площадь увеличилась до 6000 квадратных метров", - говорится в сообщении. По информации прокуратуры региона, предварительная причина пожара - короткое замыкание. Огонь, по данным ведомства, перекинулся на продукцию, хранившуюся на улице. "️Волоколамская городская прокуратура контролирует установление причин пожара в помещении цеха по производству поддонов", - отмечается в сообщении прокуратура в телеграм-канале.
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волоколамск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Волоколамск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Площадь пожара в подмосковном Волоколамске увеличилась до 6000 "квадратов"
Площадь пожара в подмосковном цехе по производству палет увеличилась до 6000 "квадратов"
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Площадь пожара в подмосковном Волоколамске, где горит цех по производству деревянных палет, выросла, предварительно, до 6000 "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее в МЧС России сообщили, что в Волоколамске горит одноэтажное здание, предположительно, цех по производству деревянных палет. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения площадь пожара составляла 3000 квадратных метров.
"Предварительно, площадь увеличилась до 6000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры региона, предварительная причина пожара - короткое замыкание. Огонь, по данным ведомства, перекинулся на продукцию, хранившуюся на улице. "️Волоколамская городская прокуратура контролирует установление причин пожара в помещении цеха по производству поддонов", - отмечается в сообщении прокуратура в телеграм-канале.
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