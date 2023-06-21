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В подмосковном Волоколамске загорелся цех по производству деревянных палет
В подмосковном Волоколамске загорелся цех по производству деревянных палет - РИА Новости, 21.06.2023
В подмосковном Волоколамске загорелся цех по производству деревянных палет
Цех по производству деревянных палет горит в подмосковном Волоколамске, площадь пожара составляет 3000 "квадратов", сообщают в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T00:16
2023-06-21T00:16
2023-06-21T00:22
происшествия
волоколамск
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Цех по производству деревянных палет горит в подмосковном Волоколамске, площадь пожара составляет 3000 "квадратов", сообщают в пресс-службе МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: город Волоколамск, улица Ямская, дом 37. Одноэтажное здание, предположительно, цех по производству деревянных палет. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 3000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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происшествия, волоколамск, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волоколамск, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковном Волоколамске загорелся цех по производству деревянных палет
В Подмосковье загорелся цех по производству деревянных палет на площади 3000 "квадратов"