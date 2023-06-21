https://ria.ru/20230621/pozhar-1879462569.html

В подмосковном Волоколамске загорелся цех по производству деревянных палет

В подмосковном Волоколамске загорелся цех по производству деревянных палет - РИА Новости, 21.06.2023

В подмосковном Волоколамске загорелся цех по производству деревянных палет

Цех по производству деревянных палет горит в подмосковном Волоколамске, площадь пожара составляет 3000 "квадратов", сообщают в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T00:16

2023-06-21T00:16

2023-06-21T00:22

происшествия

волоколамск

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752390241_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3ae980371af725d016e3da925c81658.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Цех по производству деревянных палет горит в подмосковном Волоколамске, площадь пожара составляет 3000 "квадратов", сообщают в пресс-службе МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: город Волоколамск, улица Ямская, дом 37. Одноэтажное здание, предположительно, цех по производству деревянных палет. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 3000 квадратных метров", - говорится в сообщении.

волоколамск

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волоколамск, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)