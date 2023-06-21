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КЖД назвала причину повреждения железнодорожного полотна в районе Феодосии

КЖД назвала причину повреждения железнодорожного полотна в районе Феодосии - РИА Новости, 21.06.2023

КЖД назвала причину повреждения железнодорожного полотна в районе Феодосии

Причиной повреждения железнодорожного полотна в Крыму в районе Феодосии стало вмешательство посторонних лиц, сообщает пресс-служба Крымской железной дороги... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T12:45

2023-06-21T12:45

2023-06-21T13:02

феодосия

происшествия

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Причиной повреждения железнодорожного полотна в Крыму в районе Феодосии стало вмешательство посторонних лиц, сообщает пресс-служба Крымской железной дороги (КЖД).Ранее утром в среду глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что железнодорожное полотно повреждено в Крыму в районе Феодосии, пострадавших нет. Движение уже восстановлено."В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на перегоне Владиславовка - Айвазовская было повреждено ж/д полотно", - говорится в сообщении.В пресс-службе подчеркнули, что после восстановления железнодорожного полотна все поезда идут без изменений согласно графику.

https://ria.ru/20230604/vzlom-1876111754.html

феодосия

республика крым

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феодосия, происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик)