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КЖД назвала причину повреждения железнодорожного полотна в районе Феодосии
КЖД назвала причину повреждения железнодорожного полотна в районе Феодосии - РИА Новости, 21.06.2023
КЖД назвала причину повреждения железнодорожного полотна в районе Феодосии
Причиной повреждения железнодорожного полотна в Крыму в районе Феодосии стало вмешательство посторонних лиц, сообщает пресс-служба Крымской железной дороги... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T12:45
2023-06-21T12:45
2023-06-21T13:02
феодосия
происшествия
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Причиной повреждения железнодорожного полотна в Крыму в районе Феодосии стало вмешательство посторонних лиц, сообщает пресс-служба Крымской железной дороги (КЖД).Ранее утром в среду глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что железнодорожное полотно повреждено в Крыму в районе Феодосии, пострадавших нет. Движение уже восстановлено."В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на перегоне Владиславовка - Айвазовская было повреждено ж/д полотно", - говорится в сообщении.В пресс-службе подчеркнули, что после восстановления железнодорожного полотна все поезда идут без изменений согласно графику.
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феодосия, происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик)
Феодосия, Происшествия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
КЖД назвала причину повреждения железнодорожного полотна в районе Феодосии
В КЖД сообщили, что посторонние лица повредили железнодорожное полотно в районе Феодосии