https://ria.ru/20230621/pogoda-1879543113.html
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в пятницу
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в пятницу - РИА Новости, 21.06.2023
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в пятницу
Сильный дождь, гроза и порывистый ветер обрушатся на Москву в пятницу, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T13:21
2023-06-21T13:21
2023-06-21T13:21
погода
татьяна позднякова
москва
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сильный дождь, гроза и порывистый ветер обрушатся на Москву в пятницу, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. "Расчеты гидродинамических моделей, которые мы получили сегодня, показывают, что в пятницу в Москве соберутся почти все летние погодные опасности: сильный дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Кстати, впервые с начала нынешнего лета", - написала Позднякова. Синоптик подчеркнула, что предварительный прогноз будет уточнен в четверг, и посоветовала москвичам не забыть в пятницу взять с собой зонт, а также не парковать автомобили возле рекламных конструкций, ограждений и деревьев.
https://ria.ru/20230621/zamorozki-1879471845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, татьяна позднякова, москва
Погода, Татьяна Позднякова, Москва
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в пятницу
Синоптик Позднякова: на Москву в пятницу обрушатся сильный дождь, гроза и порывистый ветер
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Сильный дождь, гроза и порывистый ветер обрушатся на Москву в пятницу, сообщила в своем телеграм-канале
главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
"Расчеты гидродинамических моделей, которые мы получили сегодня, показывают, что в пятницу в Москве соберутся почти все летние погодные опасности: сильный дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Кстати, впервые с начала нынешнего лета", - написала Позднякова.
Синоптик подчеркнула, что предварительный прогноз будет уточнен в четверг, и посоветовала москвичам не забыть в пятницу взять с собой зонт, а также не парковать автомобили возле рекламных конструкций, ограждений и деревьев.
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