https://ria.ru/20230621/pogoda-1879543113.html

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в пятницу

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в пятницу - РИА Новости, 21.06.2023

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в пятницу

Сильный дождь, гроза и порывистый ветер обрушатся на Москву в пятницу, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T13:21

2023-06-21T13:21

2023-06-21T13:21

погода

татьяна позднякова

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805706475_0:288:2859:1896_1920x0_80_0_0_fc1fe3cf4e8fb7904bca2da92135d824.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сильный дождь, гроза и порывистый ветер обрушатся на Москву в пятницу, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. "Расчеты гидродинамических моделей, которые мы получили сегодня, показывают, что в пятницу в Москве соберутся почти все летние погодные опасности: сильный дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Кстати, впервые с начала нынешнего лета", - написала Позднякова. Синоптик подчеркнула, что предварительный прогноз будет уточнен в четверг, и посоветовала москвичам не забыть в пятницу взять с собой зонт, а также не парковать автомобили возле рекламных конструкций, ограждений и деревьев.

https://ria.ru/20230621/zamorozki-1879471845.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, татьяна позднякова, москва