https://ria.ru/20230621/podmoskove-1879553627.html

В Подмосковье началась приемная кампания в медколледжи

В Подмосковье началась приемная кампания в медколледжи - РИА Новости, 21.06.2023

В Подмосковье началась приемная кампания в медколледжи

Медицинские колледжи Московской области запустили приемную кампанию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:30

2023-06-21T14:30

2023-06-21T14:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Медицинские колледжи Московской области запустили приемную кампанию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.Кампания по очной форме обучения продлится до 10 августа, по очно-заочной форме и по специальности лабораторная диагностика - до 15 августа этого года.По словам первого зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой, в регионе у поступающих уже не первый год наблюдается повышенный интерес к медспециальностям. В 2022 году в медколледжи Подмосковья поступили свыше 2,7 тысячи студентов. Наиболее востребованными специальностями стали сестринское и лечебное дело."Конечно, мы надеемся, что после завершения обучения ребята придут работать в наши больницы и поликлиники", - сказала Стригункова.Как отмечается в сообщении, на подмосковном портале "Госуслуг" можно дистанционно подать заявку на поступление. В конце августа станут известны окончательные результаты приемной кампании.На территории Московской области осуществляется подготовка специалистов со средним медобразованием по направлениям: лечебное, акушерское, сестринское дело, лабораторная диагностика, фармация и прочим.

https://ria.ru/20230619/podmoskove-1879136764.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова