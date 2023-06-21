https://ria.ru/20230621/podmoskove-1879553627.html
В Подмосковье началась приемная кампания в медколледжи
В Подмосковье началась приемная кампания в медколледжи - РИА Новости, 21.06.2023
В Подмосковье началась приемная кампания в медколледжи
Медицинские колледжи Московской области запустили приемную кампанию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:30
2023-06-21T14:30
2023-06-21T14:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Медицинские колледжи Московской области запустили приемную кампанию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.Кампания по очной форме обучения продлится до 10 августа, по очно-заочной форме и по специальности лабораторная диагностика - до 15 августа этого года.По словам первого зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой, в регионе у поступающих уже не первый год наблюдается повышенный интерес к медспециальностям. В 2022 году в медколледжи Подмосковья поступили свыше 2,7 тысячи студентов. Наиболее востребованными специальностями стали сестринское и лечебное дело."Конечно, мы надеемся, что после завершения обучения ребята придут работать в наши больницы и поликлиники", - сказала Стригункова.Как отмечается в сообщении, на подмосковном портале "Госуслуг" можно дистанционно подать заявку на поступление. В конце августа станут известны окончательные результаты приемной кампании.На территории Московской области осуществляется подготовка специалистов со средним медобразованием по направлениям: лечебное, акушерское, сестринское дело, лабораторная диагностика, фармация и прочим.
https://ria.ru/20230619/podmoskove-1879136764.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Медицинские колледжи Московской области запустили приемную кампанию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Кампания по очной форме обучения продлится до 10 августа, по очно-заочной форме и по специальности лабораторная диагностика - до 15 августа этого года.
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По словам первого зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой
, в регионе у поступающих уже не первый год наблюдается повышенный интерес к медспециальностям. В 2022 году в медколледжи Подмосковья поступили свыше 2,7 тысячи студентов. Наиболее востребованными специальностями стали сестринское и лечебное дело.
"Конечно, мы надеемся, что после завершения обучения ребята придут работать в наши больницы и поликлиники", - сказала Стригункова.
Как отмечается в сообщении, на подмосковном портале "Госуслуг" можно дистанционно подать заявку на поступление. В конце августа станут известны окончательные результаты приемной кампании.
На территории Московской области осуществляется подготовка специалистов со средним медобразованием по направлениям: лечебное, акушерское, сестринское дело, лабораторная диагностика, фармация и прочим.