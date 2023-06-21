https://ria.ru/20230621/podmoskove-1879504630.html

Более 60 семей дольщиков Дубны получат ключи от квартир в 2023 году

Более 60 семей дольщиков Дубны получат ключи от квартир в 2023 году - РИА Новости, 21.06.2023

Более 60 семей дольщиков Дубны получат ключи от квартир в 2023 году

В городском округе Дубна в 2023 году 61 семье дольщиков выдадут ключи от квартир, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T11:08

2023-06-21T11:08

2023-06-21T11:08

новости подмосковья

дубна

жилье

андрей воробьев

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В городском округе Дубна в 2023 году 61 семье дольщиков выдадут ключи от квартир, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.Губернатор региона Андрей Воробьев провел рабочую встречу с врип главы Дубны Максимом Тихомировым."Дубна для нас - особый муниципалитет - и с точки зрения науки, диалога с жителями, и ОЭЗ там расположена. Вы продолжительное время работаете в округе, сейчас исполняете обязанности главы. Я очень рассчитываю, что также часто будете встречаться, общаться с жителями. Ну и все те вызовы, которые существуют, будут ритмично реализовываться", - сказал Воробьев.Как отмечается в сообщении, в прошлом году в округе 471 участник долевого строительства был восстановлен в правах. В планах на 2023 год выдать квартиры 61 семье, так вопрос с дольщиками в округе будет закрыт.По данным пресс-службы, на встрече также обсудили тему здравоохранения. Тихомиров уточнил, что в этом году в округе завершили капремонт роддома, также на базе медсанчасти №9 ФМБА открылся сосудистый центр.Кроме того, губернатор отметил, что одним из вызовов, который стоит перед наукоградом, является строительство комфортного, современного жилья."Было два поручения - возобновить строительство в правобережной и левобережной частях города. Сегодня в работе находятся три кейса. На прошлой неделе встречались с жителями, все нюансы обсудили, пообщались с каждым человеком, учли все замечания. Надеюсь, что уже в этом году приступим к строительству", - сказал Тихомиров.В прошлом году в Дубне были введены три МКД. Возможность приобрести новое жилье появилась более чем у 400 семей.

https://ria.ru/20230620/solnechnogorsk-1879414406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дубна, жилье, андрей воробьев