https://ria.ru/20230621/podmoskove-1879504630.html
Более 60 семей дольщиков Дубны получат ключи от квартир в 2023 году
Более 60 семей дольщиков Дубны получат ключи от квартир в 2023 году - РИА Новости, 21.06.2023
Более 60 семей дольщиков Дубны получат ключи от квартир в 2023 году
В городском округе Дубна в 2023 году 61 семье дольщиков выдадут ключи от квартир, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:08
2023-06-21T11:08
2023-06-21T11:08
новости подмосковья
дубна
жилье
андрей воробьев
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В городском округе Дубна в 2023 году 61 семье дольщиков выдадут ключи от квартир, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.Губернатор региона Андрей Воробьев провел рабочую встречу с врип главы Дубны Максимом Тихомировым."Дубна для нас - особый муниципалитет - и с точки зрения науки, диалога с жителями, и ОЭЗ там расположена. Вы продолжительное время работаете в округе, сейчас исполняете обязанности главы. Я очень рассчитываю, что также часто будете встречаться, общаться с жителями. Ну и все те вызовы, которые существуют, будут ритмично реализовываться", - сказал Воробьев.Как отмечается в сообщении, в прошлом году в округе 471 участник долевого строительства был восстановлен в правах. В планах на 2023 год выдать квартиры 61 семье, так вопрос с дольщиками в округе будет закрыт.По данным пресс-службы, на встрече также обсудили тему здравоохранения. Тихомиров уточнил, что в этом году в округе завершили капремонт роддома, также на базе медсанчасти №9 ФМБА открылся сосудистый центр.Кроме того, губернатор отметил, что одним из вызовов, который стоит перед наукоградом, является строительство комфортного, современного жилья."Было два поручения - возобновить строительство в правобережной и левобережной частях города. Сегодня в работе находятся три кейса. На прошлой неделе встречались с жителями, все нюансы обсудили, пообщались с каждым человеком, учли все замечания. Надеюсь, что уже в этом году приступим к строительству", - сказал Тихомиров.В прошлом году в Дубне были введены три МКД. Возможность приобрести новое жилье появилась более чем у 400 семей.
https://ria.ru/20230620/solnechnogorsk-1879414406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубна, жилье, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Дубна, Жилье, Андрей Воробьев
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В городском округе Дубна в 2023 году 61 семье дольщиков выдадут ключи от квартир, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Губернатор региона Андрей Воробьев
провел рабочую встречу с врип главы Дубны Максимом Тихомировым.
"Дубна для нас - особый муниципалитет - и с точки зрения науки, диалога с жителями, и ОЭЗ там расположена. Вы продолжительное время работаете в округе, сейчас исполняете обязанности главы. Я очень рассчитываю, что также часто будете встречаться, общаться с жителями. Ну и все те вызовы, которые существуют, будут ритмично реализовываться", - сказал Воробьев.
Как отмечается в сообщении, в прошлом году в округе 471 участник долевого строительства был восстановлен в правах. В планах на 2023 год выдать квартиры 61 семье, так вопрос с дольщиками в округе будет закрыт.
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По данным пресс-службы, на встрече также обсудили тему здравоохранения. Тихомиров уточнил, что в этом году в округе завершили капремонт роддома, также на базе медсанчасти №9 ФМБА
открылся сосудистый центр.
Кроме того, губернатор отметил, что одним из вызовов, который стоит перед наукоградом, является строительство комфортного, современного жилья.
"Было два поручения - возобновить строительство в правобережной и левобережной частях города. Сегодня в работе находятся три кейса. На прошлой неделе встречались с жителями, все нюансы обсудили, пообщались с каждым человеком, учли все замечания. Надеюсь, что уже в этом году приступим к строительству", - сказал Тихомиров.
В прошлом году в Дубне были введены три МКД. Возможность приобрести новое жилье появилась более чем у 400 семей.