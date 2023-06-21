https://ria.ru/20230621/pivo-1879547234.html

Пиво в России может подорожать до десяти процентов из-за введения МРЦ

Пиво в России может подорожать до десяти процентов из-за введения МРЦ - РИА Новости, 21.06.2023

Пиво в России может подорожать до десяти процентов из-за введения МРЦ

Пивоваренная продукция и сидр после введения минимальных розничных цен (МРЦ) в России могут подорожать еще на 5-10%, а само введение МРЦ будет способствовать... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T13:40

2023-06-21T13:40

2023-06-21T17:11

россия

экономика

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пивоваренная продукция и сидр после введения минимальных розничных цен (МРЦ) в России могут подорожать еще на 5-10%, а само введение МРЦ будет способствовать росту нелегального рынка, прокомментировал РИА Новости президент компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев. Ранее в пресс-службе Минфина РФ РИА Новости сообщили, что министерство считает правильной и проработает инициативу по введению МРЦ на пиво и сидр, а также считает необходимым исключить из моратория проведение проверок производителей и продавцов алкоголя и спирта. Также предлагается ввести госрегулирование производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, включая введение лицензирования такой продукции. "Учитывая темпы инфляции и рост цен в прошлом году, текущую стоимость пива и сидра едва ли можно назвать низкими, а МРЦ даст повышение еще на 5-10%", - считает Дурдыев. По его оценке, средняя стоимость пива в розничной торговле составляет сейчас порядка 140 рублей за литр, в разливном сегменте - 100 рублей, стоимость сидра - в среднем 170 рублей за литр. "Учитывая сложную экономическую ситуацию, стремление потребителей к экономии и рост потребления крепкого алкоголя в прошлом году, эта мера усугубит ситуацию и будет способствовать дальнейшему росту нелегального рынка, что, безусловно, будет иметь последствия для жизни и здоровья потребителей", - опасается президент AB InBev Efes. По его мнению, введение МРЦ на пивоваренную продукцию и сидр - необоснованная и избыточная мера, которая "продолжит активно стимулировать дальнейшее переключение потребителя на дешевый крепкий суррогатный алкоголь и увеличит маржу нелегальных игроков". Для того, чтобы избежать повторения июньской трагедии, считает Дурдыев, необходимо, усилить контроль за производством и оборотом метилового и этилового спирта, убрать категорию "пивных напитков" и ввести вместо нее "пиво специальное", чтобы исключить возможность фальсификации с последующей легальной продажей. Кроме того, в точках продаж нужны выборочные проверки самой жидкости, также необходимо усилить контроль за разливным сегментом и ввести выбытие продукции на кассе через ЕГАИС. Суррогатным сидром "Мистер Сидр" в России, по данным Минздрава на 8 июня, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области. В регионе к 9 июня сообщалось о десяти погибших и 17 пострадавших от отравления сидром.

https://ria.ru/20230621/metanol-1879524563.html

https://ria.ru/20230620/sidr-1879357586.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, экономика