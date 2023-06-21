https://ria.ru/20230621/obstrel-1879472959.html

Украинские войска нанесли удары по Донецку и Горловке

Украинские войска нанесли удары по Донецку и Горловке - РИА Новости, 21.06.2023

Украинские войска нанесли удары по Донецку и Горловке

Украинские войска за 10 минут выпустили шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке и 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T05:14

2023-06-21T05:14

2023-06-21T05:14

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке и 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 4.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 4.50 - населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 4.50 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. В представительстве также уточнили, что в 4.55 украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Ясиноватой в ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230621/trevoga-1879470980.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато