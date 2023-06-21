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Украинские войска нанесли удары по Донецку и Горловке - РИА Новости, 21.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:14 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/obstrel-1879472959.html
Украинские войска нанесли удары по Донецку и Горловке
Украинские войска нанесли удары по Донецку и Горловке - РИА Новости, 21.06.2023
Украинские войска нанесли удары по Донецку и Горловке
Украинские войска за 10 минут выпустили шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке и 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T05:14
2023-06-21T05:14
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке и 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 4.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 4.50 - населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 4.50 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. В представительстве также уточнили, что в 4.55 украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Ясиноватой в ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230621/trevoga-1879470980.html
донецк
горловка
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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска нанесли удары по Донецку и Горловке

ВСУ за десять минут выпустили по Донецку и Горловке 18 снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке и 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 4.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 4.50 - населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 4.50 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
В представительстве также уточнили, что в 4.55 украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Ясиноватой в ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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