https://ria.ru/20230621/nauka-1878601332.html

В России разработали элементы для создания "электронной кожи"

В России разработали элементы для создания "электронной кожи" - РИА Новости, 21.06.2023

В России разработали элементы для создания "электронной кожи"

Ученые НИУ "МИЭТ" и Сеченовского университета разработали чувствительные датчики из биосовместимого материала, которые могут использоваться для создания... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T09:00

2023-06-21T09:00

2023-06-21T09:00

наука

россия

москва

национальный исследовательский университет «миэт»

первый мгму имени сеченова

кожа

наука

университетская наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879201079_0:101:1400:889_1920x0_80_0_0_c88f57dd639d8cb443b66a9522ee5019.jpg

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Ученые НИУ "МИЭТ" и Сеченовского университета разработали чувствительные датчики из биосовместимого материала, которые могут использоваться для создания "электронной кожи", а также в перспективе позволят отказаться от травмирующей процедуры биопсии, сообщили авторы. Результаты исследований опубликованы в Micromachines.Кожа является самым крупным органом человеческого тела, может воспринимать сложные воздействия окружающей среды и реагировать на них. Для имитации сенсорной системы человека ученые всего мира работают над созданием "электронной кожи", рассказали специалисты.По словам ученых, она может быть использована для создания протезов следующего поколения, в персонализированной медицине, мягкой робототехнике, искусственном интеллекте и человеко-машинных интерфейсах (дисплеи, фотоэлектрические и транзисторные технологии). Также она может применяться в носимых системах мониторинга и ухода за здоровьем человека, биомедицине, регенеративной медицине (например, для контроля движения различных частей тела: конечностей, суставов, грудной клетки, деформации мышечной ткани в рамках послеоперационной терапии и т.п.).Разрабатывая "электронную кожу", специалисты стремятся как можно точнее воссоздать функции человеческой сенсорной системы, наиболее чувствительные механические рецепторы которой находятся на кончике языка и пальцев рук человека – их еще называют тактильными. Чувствительность этих рецепторов находится в диапазоне давления 20-50 Па.В университете рассказали, что в мире существуют многочисленные датчики давления для робототехники с чувствительностью до уровня 10 Па. Но они имеют низкую степень биологической совместимости и такие рабочие диапазоны, которые не позволяют применять их в медицинских приложениях.Ученые Института биомедицинских систем НИУ "МИЭТ" и Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета разработали две группы чувствительных датчиков деформации: тактильные и растягиваемые.Как сообщили исследователи, разработанные датчики отличаются от известных аналогов тем, что создаются на основе биологического материала или биологически совместимого материала, легко наносятся и снимаются. Они позволяют с высокой точностью регистрировать различные формы деформации, а также формы поверхности – растягивание, изгиб, выпуклость, вогнутость, что расширяет его диагностические возможности."Чувствительным элементом созданного датчика деформации служит пленка толщиной меньше 1 мкм из композиционного наноматериала, содержащего бычий сывороточный альбумин, или микрокристаллическую целлюлозу, или полидиметилсилоксан и небольшую добавку (менее 1%) – углеродные нанотрубки", – рассказал доцент Института биомедицинских систем НИУ "МИЭТ" Леван Ичкитидзе.Он добавил, что обработка лазерным лучом существенно улучшает механические и электрические свойства пленки.Для тактильных датчиков учеными получены показатели чувствительности 20-60 Па, а также реализована интеллектуальная система визуального распознавания жестов с точностью около 94%, рассказали специалисты."Такие датчики могут применяться в малоинвазивной хирургии: для завязывания узлов с помощью лапароскопических процедур, точного контроля режущего инструмента, сбора тактильных данных в точке контакта хирургического инструмента, в телероботических операциях или диагностике", – рассказал Ичкитидзе.По словам авторов, при применении датчиков в новом типе эндоскопа удастся избежать травмирующей процедуры биопсии (взятие клеток или тканей из организма с диагностической целью). Эту функцию будет выполнять тактильный датчик в виде матрицы из многочисленных чувствительных элементов. Ученые уверены, что такой инструмент будет активно востребован в медицине, особенно в онкологии.Результаты исследований отражены в ряде научных публикаций 2022–2023 годов (Bioengineering, Nanomaterials, Physics and Mechanics of New Materials and Their Applications) и в патентах Российской Федерации (№2662066, №2685570).Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20230601/tekhnologiya-1875453549.html

https://ria.ru/20220912/miet-1816051162.html

https://ria.ru/20230614/nauka-1877836326.html

https://ria.ru/20230616/neyronet-1878428314.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, национальный исследовательский университет «миэт», первый мгму имени сеченова, кожа, наука, университетская наука, медицина, онкология, навигатор абитуриента