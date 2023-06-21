https://ria.ru/20230621/nauka-1878601332.html
В России разработали элементы для создания "электронной кожи"
В России разработали элементы для создания "электронной кожи" - РИА Новости, 21.06.2023
В России разработали элементы для создания "электронной кожи"
Ученые НИУ "МИЭТ" и Сеченовского университета разработали чувствительные датчики из биосовместимого материала, которые могут использоваться для создания... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T09:00
2023-06-21T09:00
2023-06-21T09:00
наука
россия
москва
национальный исследовательский университет «миэт»
первый мгму имени сеченова
кожа
наука
университетская наука
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Ученые НИУ "МИЭТ" и Сеченовского университета разработали чувствительные датчики из биосовместимого материала, которые могут использоваться для создания "электронной кожи", а также в перспективе позволят отказаться от травмирующей процедуры биопсии, сообщили авторы. Результаты исследований опубликованы в Micromachines.Кожа является самым крупным органом человеческого тела, может воспринимать сложные воздействия окружающей среды и реагировать на них. Для имитации сенсорной системы человека ученые всего мира работают над созданием "электронной кожи", рассказали специалисты.По словам ученых, она может быть использована для создания протезов следующего поколения, в персонализированной медицине, мягкой робототехнике, искусственном интеллекте и человеко-машинных интерфейсах (дисплеи, фотоэлектрические и транзисторные технологии). Также она может применяться в носимых системах мониторинга и ухода за здоровьем человека, биомедицине, регенеративной медицине (например, для контроля движения различных частей тела: конечностей, суставов, грудной клетки, деформации мышечной ткани в рамках послеоперационной терапии и т.п.).Разрабатывая "электронную кожу", специалисты стремятся как можно точнее воссоздать функции человеческой сенсорной системы, наиболее чувствительные механические рецепторы которой находятся на кончике языка и пальцев рук человека – их еще называют тактильными. Чувствительность этих рецепторов находится в диапазоне давления 20-50 Па.В университете рассказали, что в мире существуют многочисленные датчики давления для робототехники с чувствительностью до уровня 10 Па. Но они имеют низкую степень биологической совместимости и такие рабочие диапазоны, которые не позволяют применять их в медицинских приложениях.Ученые Института биомедицинских систем НИУ "МИЭТ" и Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета разработали две группы чувствительных датчиков деформации: тактильные и растягиваемые.Как сообщили исследователи, разработанные датчики отличаются от известных аналогов тем, что создаются на основе биологического материала или биологически совместимого материала, легко наносятся и снимаются. Они позволяют с высокой точностью регистрировать различные формы деформации, а также формы поверхности – растягивание, изгиб, выпуклость, вогнутость, что расширяет его диагностические возможности."Чувствительным элементом созданного датчика деформации служит пленка толщиной меньше 1 мкм из композиционного наноматериала, содержащего бычий сывороточный альбумин, или микрокристаллическую целлюлозу, или полидиметилсилоксан и небольшую добавку (менее 1%) – углеродные нанотрубки", – рассказал доцент Института биомедицинских систем НИУ "МИЭТ" Леван Ичкитидзе.Он добавил, что обработка лазерным лучом существенно улучшает механические и электрические свойства пленки.Для тактильных датчиков учеными получены показатели чувствительности 20-60 Па, а также реализована интеллектуальная система визуального распознавания жестов с точностью около 94%, рассказали специалисты."Такие датчики могут применяться в малоинвазивной хирургии: для завязывания узлов с помощью лапароскопических процедур, точного контроля режущего инструмента, сбора тактильных данных в точке контакта хирургического инструмента, в телероботических операциях или диагностике", – рассказал Ичкитидзе.По словам авторов, при применении датчиков в новом типе эндоскопа удастся избежать травмирующей процедуры биопсии (взятие клеток или тканей из организма с диагностической целью). Эту функцию будет выполнять тактильный датчик в виде матрицы из многочисленных чувствительных элементов. Ученые уверены, что такой инструмент будет активно востребован в медицине, особенно в онкологии.Результаты исследований отражены в ряде научных публикаций 2022–2023 годов (Bioengineering, Nanomaterials, Physics and Mechanics of New Materials and Their Applications) и в патентах Российской Федерации (№2662066, №2685570).Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".
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россия, москва, национальный исследовательский университет «миэт», первый мгму имени сеченова, кожа, наука, университетская наука, медицина, онкология, навигатор абитуриента
Наука, Россия, Москва, Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Первый МГМУ имени Сеченова, кожа, Наука, Университетская наука, Медицина, Онкология, Навигатор абитуриента
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости.
Ученые НИУ "МИЭТ"
и Сеченовского университета разработали чувствительные датчики из биосовместимого материала, которые могут использоваться для создания "электронной кожи", а также в перспективе позволят отказаться от травмирующей процедуры биопсии, сообщили авторы. Результаты исследований опубликованы в Micromachines
.
Кожа является самым крупным органом человеческого тела, может воспринимать сложные воздействия окружающей среды и реагировать на них. Для имитации сенсорной системы человека ученые всего мира работают над созданием "электронной кожи", рассказали специалисты.
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По словам ученых, она может быть использована для создания протезов следующего поколения, в персонализированной медицине, мягкой робототехнике, искусственном интеллекте и человеко-машинных интерфейсах (дисплеи, фотоэлектрические и транзисторные технологии). Также она может применяться в носимых системах мониторинга и ухода за здоровьем человека, биомедицине, регенеративной медицине (например, для контроля движения различных частей тела: конечностей, суставов, грудной клетки, деформации мышечной ткани в рамках послеоперационной терапии и т.п.).
Разрабатывая "электронную кожу", специалисты стремятся как можно точнее воссоздать функции человеческой сенсорной системы, наиболее чувствительные механические рецепторы которой находятся на кончике языка и пальцев рук человека – их еще называют тактильными. Чувствительность этих рецепторов находится в диапазоне давления 20-50 Па.
В университете рассказали, что в мире существуют многочисленные датчики давления для робототехники с чувствительностью до уровня 10 Па. Но они имеют низкую степень биологической совместимости и такие рабочие диапазоны, которые не позволяют применять их в медицинских приложениях.
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Ученые Института биомедицинских систем НИУ "МИЭТ" и Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета разработали две группы чувствительных датчиков деформации: тактильные и растягиваемые.
Как сообщили исследователи, разработанные датчики отличаются от известных аналогов тем, что создаются на основе биологического материала или биологически совместимого материала, легко наносятся и снимаются. Они позволяют с высокой точностью регистрировать различные формы деформации, а также формы поверхности – растягивание, изгиб, выпуклость, вогнутость, что расширяет его диагностические возможности.
«
"Чувствительным элементом созданного датчика деформации служит пленка толщиной меньше 1 мкм из композиционного наноматериала, содержащего бычий сывороточный альбумин, или микрокристаллическую целлюлозу, или полидиметилсилоксан и небольшую добавку (менее 1%) – углеродные нанотрубки", – рассказал доцент Института биомедицинских систем НИУ "МИЭТ" Леван Ичкитидзе.
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Он добавил, что обработка лазерным лучом существенно улучшает механические и электрические свойства пленки.
Для тактильных датчиков учеными получены показатели чувствительности 20-60 Па, а также реализована интеллектуальная система визуального распознавания жестов с точностью около 94%, рассказали специалисты.
"Такие датчики могут применяться в малоинвазивной хирургии: для завязывания узлов с помощью лапароскопических процедур, точного контроля режущего инструмента, сбора тактильных данных в точке контакта хирургического инструмента, в телероботических операциях или диагностике", – рассказал Ичкитидзе.
По словам авторов, при применении датчиков в новом типе эндоскопа удастся избежать травмирующей процедуры биопсии (взятие клеток или тканей из организма с диагностической целью). Эту функцию будет выполнять тактильный датчик в виде матрицы из многочисленных чувствительных элементов. Ученые уверены, что такой инструмент будет активно востребован в медицине, особенно в онкологии.
Результаты исследований отражены в ряде научных публикаций 2022–2023 годов (Bioengineering
, Nanomaterials
, Physics and Mechanics of New Materials and Their Applications
) и в патентах Российской Федерации (№2662066, №2685570).
Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".
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