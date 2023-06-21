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СФ освободил "Круг добра" от НДС при передаче ввезенных лекарств для детей
СФ освободил "Круг добра" от НДС при передаче ввезенных лекарств для детей - РИА Новости, 21.06.2023
СФ освободил "Круг добра" от НДС при передаче ввезенных лекарств для детей
Сенаторы одобрили закон об освобождении фонда "Круг добра" от НДС при передаче ввезенных в Россию незарегистрированных лекарственных препаратов для детей с... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T16:52
2023-06-21T16:52
2023-06-21T16:53
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон об освобождении фонда "Круг добра" от НДС при передаче ввезенных в Россию незарегистрированных лекарственных препаратов для детей с тяжелыми редкими заболеваниями. Документ освобождает с 1 июля 2023 года от НДС реализацию фонду "Круг добра" лекарств, не зарегистрированных в России и ввезенных в страну без уплаты НДС на основании разрешения Минздрава РФ для лечения детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), а также их последующую безвозмездную передачу медицинским и фармацевтическим организациям. Сейчас при ввозе в РФ незарегистрированных лекарственных препаратов для детей с тяжелыми заболеваниями действует налоговая льгота: импортеры, ввозящие такие лекарства в интересах и по поручению фонда "Круг добра", не уплачивают НДС при условии представления в таможенные органы разрешения Минздрава РФ. Однако при дальнейшей передаче этих лекарств "Кругу добра", а затем при передаче из фонда непосредственно государственным медицинским организациям НДС должен исчисляться и уплачиваться в общем порядке. Новый закон отменяет НДС не только при ввозе таких лекарственных препаратов, но и при их передаче сначала фонду "Круг добра", а затем и соответствующим организациям. Кроме того, закон содержит норму, которая освобождает от НДС безвозмездную передачу лекарств, предназначенных для лечения подростков в течение года после достижения ими 18 лет, если ранее они получали такую поддержку от фонда "Круг добра".
https://ria.ru/20230614/lekarstva-1878035560.html
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здоровье - общество, россия
Здоровье - Общество, Россия
СФ освободил "Круг добра" от НДС при передаче ввезенных лекарств для детей
Совфед освободил "Круг добра" от НДС при передаче ввезенных препаратов для детей
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон об освобождении фонда "Круг добра" от НДС при передаче ввезенных в Россию незарегистрированных лекарственных препаратов для детей с тяжелыми редкими заболеваниями.
Документ освобождает с 1 июля 2023 года от НДС реализацию фонду "Круг добра" лекарств, не зарегистрированных в России и ввезенных в страну без уплаты НДС на основании разрешения Минздрава РФ для лечения детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), а также их последующую безвозмездную передачу медицинским и фармацевтическим организациям.
В перечне фонда "Круг добра" за 2,5 года было 77 лекарственных препаратов
Сейчас при ввозе в РФ незарегистрированных лекарственных препаратов для детей с тяжелыми заболеваниями действует налоговая льгота: импортеры, ввозящие такие лекарства в интересах и по поручению фонда "Круг добра", не уплачивают НДС при условии представления в таможенные органы разрешения Минздрава РФ. Однако при дальнейшей передаче этих лекарств "Кругу добра", а затем при передаче из фонда непосредственно государственным медицинским организациям НДС должен исчисляться и уплачиваться в общем порядке.
Новый закон отменяет НДС не только при ввозе таких лекарственных препаратов, но и при их передаче сначала фонду "Круг добра", а затем и соответствующим организациям.
Кроме того, закон содержит норму, которая освобождает от НДС безвозмездную передачу лекарств, предназначенных для лечения подростков в течение года после достижения ими 18 лет, если ранее они получали такую поддержку от фонда "Круг добра".
В России производятся 62 процента потребляемых лекарств, заявила Голикова